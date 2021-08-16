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Луганщина (6246) правоохранительные органы (2944) СБУ (18685) диверсия (228)

С начала года СБУ обнаружила более 200 кг взрывчатки в тайниках диверсантов из ОРЛО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала года СБУ обнаружила более 200 кг взрывчатки в тайниках диверсантов из ОРЛО

В 2021 году в Луганской области установлено местонахождение более 40 тайников, обустроенных в 2014 году. Среди обнаруженного в них - более 200 кг взрывчатки, а также гранаты и реактивный пехотный огнемет производства РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, в Лисичанске сотрудники СБУ установили местонахождение тайного арсенала диверсантов, причастных к подрывам нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях в 2014 году.

Из тайника, обустроенного в стене заброшенного защитного сооружения, изъято более 8 тыс. единиц оружия и боеприпасов, 9 кг тротила и пластида, противотанковый ракетный комплекс "Фагот", реактивный пехотный огнемет "РПО-А "Шмель", производства РФ.

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В подвале многоэтажки в центре Северодонецка обнаружен тайник с боевыми гранатами.

В Станично-Луганском районе во время следственных действий по месту жительства участника уголовного производства правоохранители, среди прочего, обнаружили более 1 кг взрывчатки, электродетонаторы, боевые гранаты.

В поселке вблизи Северодонецка обнаружен тайник с реактивными противотанковыми гранатами и большим количеством патронов к стрелковому оружию.

Злоумышленники устроили схрон в 2014 году по указанию одного из главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

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В Покровском районе Донецкой области при документировании противоправной деятельности участника незаконного вооруженного формирования так называемого "Батальона Восток" правоохранители изъяли из тайника две тротиловые шашки общим весом 600 г, автомат АКС-74 с двумя магазинами, гранатометный выстрел РПГ-18, гранатометный выстрел ВОГ 17м "хаттабка", две гранаты РГД-5 с запалами к ним, пять дымовых шашек, почти 3 тыс. патронов различного калибра.

Автор: Анна Судак
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Так это... МЛ-ку туда и посмотреть, кто пришел С начала года СБУ обнаружила более 200 кг взрывчатки в тайниках диверсантов из ОРЛО - Цензор.НЕТ 7698
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16.08.2021 23:33 Ответить
У США згорів завод Коломойського: підозрюють підпал (с)

Від початку року СБУ виявила понад 200 кг вибухівки в тайниках диверсантів з ОРЛО - Цензор.НЕТ 8953
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16.08.2021 23:36 Ответить
а у виконавця ще нічого не згоріло, не запалало?
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16.08.2021 23:46 Ответить
оно само (с)
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17.08.2021 00:06 Ответить
 
 