В Узбекистане заявили, что афганский военный самолет упал после столкновения с МиГ-29
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Узбекистане сообщили, что не сбивали афганский военный самолет. Авиакатастрофа произошло в результате столкновения с самолетом сопровождения узбецких ВВС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным Генпрокуратуры Узбекистана, 14-15 августа воздушную границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза (юг страны, граничит с Афганистаном - ред.)", - говорится в сообщении.
Наряду с этим три афганских военных самолета "Эмбрайер-314", запросившие разрешение на посадку в аэропорту "Хонабад", были предупреждены о посадке в аэропорту Термеза и были взяты под сопровождение двух самолетов ВВС Узбекистана "МиГ-29", говорится в сообщении.
Однако во время сопровождения "Эмбрайер-314" и "МиГ-29" столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерабадского района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.
Также сообщается, что 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья.
Ранее МИД Узбекистана сообщил, что 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу страны и обратилась за помощью. По данным МИД, этим военным была оказана медицинская помощь, предоставлено питание, организовано их временное размещение.
Также более 100 афганских военнослужащих высадились в аэропорту таджикского города Бохар.
"Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар", - сообщили в МИД Таджикистана.
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Силовые структуры Афганистана насчитывают ТРИСТА ТЫСЯЧ человек. Это больше, чем армия Украины.
Эти силовые структуры вооружены ЧУТЬ ЛИ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ АРМИЯ УКРАИНЫ. Хамви, «Кугуары», беспилотники, авиация - там полный набор. Который достался теперь талибам.
При этом силы талибана представляли из себя семьдесят пять тысяч туземцев с автоматами Калашникова.
Афганистан мог бы держаться годами. Во Вьетнаме от момента вывода американских войск до падения Сайгона прошло три года. В прошлый раз в Афганистане, с момента вывода советских войск, до падения Кабула, прошло четыре года. И могло бы пройти еще четыре по четыре, если бы Ельцин, после захвата борта Ил-76 в Кандагаре, не принял бы решение прекратить поставку оружия и боеприпасов Северному альянсу. А так Наджибула, возможно, до сих пор держался бы.
В прошлый раз талибам противостояли три основные силы. Правительственные войска с центром в Кабуле, генерал Дустум со своими узбеками на севере, и Ахмад-Шах Масуд со своими таджиками на северо-востоке. У Масуда было шестьдесят тысяч человек, у Дустума примерно столько же, у правительства почти нихрена, в купе - вдвоем меньше, чем сейчас, и гораздо хуже вооруженные - но держались они довольно долго, и, повторюсь, если бы не прекратились поставки боеприпасов, Северный Альянс существовал, возможно, до сих пор. Дустум и Панджшерский Лев были государственники, они хотели строить именно государство, люди за ними шли, их идеи были привлекательны.
Но Масуда взорвали, Дустум бежал, правительство на другой планете, родной.
В итоге в этот раз никакого сопротивления уже не было. Армия, способная противостоять, пожалуй, даже и российской агрессии, просто сдалась туземцам с берданками. Без выстрела.
Наступление прошло не на фронте.
Оно прошло в головах.
Афганистан просто сам стал талибаном. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/moskvosveya-predatelstvo-ameriki-i7j3wxp
Сегодня, 16 августа, в Афганистане Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Об этом сообщает Paris Match.
Провинция Панджшер - единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.
"Мы остались одни. Но мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", - говорится в обращении Масуда.
Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.
"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", - написал в обращении Масуд.
Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".
Этому способствуют сложный рельеф местности в Пандшерской Долине и враждебно настроенное местное население к Талибану и его порядкам.
"Самая тяжёлая обстановка была в Панджшерском ущелье. Это ущелье как бы разрезает Афганистан на две части и тянется от западных границ страны почти до Китая. Командовал душманами знаменитый Ахмад Шах Масуд… Тогда, в 80-е годы, он успешно отразил не одно наше наступление"
Успешное сопротивление моджахедов Ахмад Шаха Масуда в Пандшере продолжилось и после вывода советских войск - сначала против правительства Наджибуллы, а затем против Талибов
и нефтегазоносный регион на востоке туркмении...пока не поздно
White_eagle @Whiteeagle210
Какой здоровый все-таки внутри С-17
24 вертолета, - это UH-60 Black Hawk и MD500 Defender
Нормально прибарахлились за счет американского налогоплательщика.
сильно это помогло ирану?
Мабуть не надали новітню зброю бо бачили як українське "військо" в Криму захищалось. Покинути афганцями без жодного опору військови бази, аєродроми, зброя і майно чимсь нагадують березень 2014 року.