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Афганистан (599) Узбекистан (94)

В Узбекистане заявили, что афганский военный самолет упал после столкновения с МиГ-29

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Узбекистане заявили, что афганский военный самолет упал после столкновения с МиГ-29

В Узбекистане сообщили, что не сбивали афганский военный самолет. Авиакатастрофа произошло в результате столкновения с самолетом сопровождения узбецких ВВС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, 14-15 августа воздушную границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза (юг страны, граничит с Афганистаном - ред.)", - говорится в сообщении.

Наряду с этим три афганских военных самолета "Эмбрайер-314", запросившие разрешение на посадку в аэропорту "Хонабад", были предупреждены о посадке в аэропорту Термеза и были взяты под сопровождение двух самолетов ВВС Узбекистана "МиГ-29", говорится в сообщении.

Однако во время сопровождения "Эмбрайер-314" и "МиГ-29" столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерабадского района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет, нарушивший границу

Также сообщается, что 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу страны и обратилась за помощью. По данным МИД, этим военным была оказана медицинская помощь, предоставлено питание, организовано их временное размещение.

Также смотрите: Талибы на захваченной авиабазе у штурмовика Super Tucano. ФОТО

Также более 100 афганских военнослужащих высадились в аэропорту таджикского города Бохар.

"Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар", - сообщили в МИД Таджикистана.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+30
...За двадцать лет в Афганистан было влито НА ПОРЯДОК больше денег, чем в Украину. Более триллиона долларов. Это фантастическая сумма. Просто гигантская.
Силовые структуры Афганистана насчитывают ТРИСТА ТЫСЯЧ человек. Это больше, чем армия Украины.
Эти силовые структуры вооружены ЧУТЬ ЛИ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ АРМИЯ УКРАИНЫ. Хамви, «Кугуары», беспилотники, авиация - там полный набор. Который достался теперь талибам.
При этом силы талибана представляли из себя семьдесят пять тысяч туземцев с автоматами Калашникова.
Афганистан мог бы держаться годами. Во Вьетнаме от момента вывода американских войск до падения Сайгона прошло три года. В прошлый раз в Афганистане, с момента вывода советских войск, до падения Кабула, прошло четыре года. И могло бы пройти еще четыре по четыре, если бы Ельцин, после захвата борта Ил-76 в Кандагаре, не принял бы решение прекратить поставку оружия и боеприпасов Северному альянсу. А так Наджибула, возможно, до сих пор держался бы.
В прошлый раз талибам противостояли три основные силы. Правительственные войска с центром в Кабуле, генерал Дустум со своими узбеками на севере, и Ахмад-Шах Масуд со своими таджиками на северо-востоке. У Масуда было шестьдесят тысяч человек, у Дустума примерно столько же, у правительства почти нихрена, в купе - вдвоем меньше, чем сейчас, и гораздо хуже вооруженные - но держались они довольно долго, и, повторюсь, если бы не прекратились поставки боеприпасов, Северный Альянс существовал, возможно, до сих пор. Дустум и Панджшерский Лев были государственники, они хотели строить именно государство, люди за ними шли, их идеи были привлекательны.
Но Масуда взорвали, Дустум бежал, правительство на другой планете, родной.
В итоге в этот раз никакого сопротивления уже не было. Армия, способная противостоять, пожалуй, даже и российской агрессии, просто сдалась туземцам с берданками. Без выстрела.
Наступление прошло не на фронте.
Оно прошло в головах.
Афганистан просто сам стал талибаном. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/moskvosveya-predatelstvo-ameriki-i7j3wxp
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16.08.2021 23:52
+23
Как выясняется, не все сейчас в Афганистане сдались Талибану.
Сегодня, 16 августа, в Афганистане Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Об этом сообщает Paris Match.

Провинция Панджшер - единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.
"Мы остались одни. Но мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", - говорится в обращении Масуда.

Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.
"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", - написал в обращении Масуд.
Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 6391
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17.08.2021 00:04
+20
Общеизвестно, что пандшерскую долину не смогли взять под свой контроль ни советские войска за 10 лет войны в Афганистане, ни Талибан не смог взять Пандшер под свой контроль за несколько лет боевых действий в Пандшерской Долине.
Этому способствуют сложный рельеф местности в Пандшерской Долине и враждебно настроенное местное население к Талибану и его порядкам.
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17.08.2021 00:08
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Правила форума Совет форумчан
...За двадцать лет в Афганистан было влито НА ПОРЯДОК больше денег, чем в Украину. Более триллиона долларов. Это фантастическая сумма. Просто гигантская.
Силовые структуры Афганистана насчитывают ТРИСТА ТЫСЯЧ человек. Это больше, чем армия Украины.
Эти силовые структуры вооружены ЧУТЬ ЛИ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ АРМИЯ УКРАИНЫ. Хамви, «Кугуары», беспилотники, авиация - там полный набор. Который достался теперь талибам.
При этом силы талибана представляли из себя семьдесят пять тысяч туземцев с автоматами Калашникова.
Афганистан мог бы держаться годами. Во Вьетнаме от момента вывода американских войск до падения Сайгона прошло три года. В прошлый раз в Афганистане, с момента вывода советских войск, до падения Кабула, прошло четыре года. И могло бы пройти еще четыре по четыре, если бы Ельцин, после захвата борта Ил-76 в Кандагаре, не принял бы решение прекратить поставку оружия и боеприпасов Северному альянсу. А так Наджибула, возможно, до сих пор держался бы.
В прошлый раз талибам противостояли три основные силы. Правительственные войска с центром в Кабуле, генерал Дустум со своими узбеками на севере, и Ахмад-Шах Масуд со своими таджиками на северо-востоке. У Масуда было шестьдесят тысяч человек, у Дустума примерно столько же, у правительства почти нихрена, в купе - вдвоем меньше, чем сейчас, и гораздо хуже вооруженные - но держались они довольно долго, и, повторюсь, если бы не прекратились поставки боеприпасов, Северный Альянс существовал, возможно, до сих пор. Дустум и Панджшерский Лев были государственники, они хотели строить именно государство, люди за ними шли, их идеи были привлекательны.
Но Масуда взорвали, Дустум бежал, правительство на другой планете, родной.
В итоге в этот раз никакого сопротивления уже не было. Армия, способная противостоять, пожалуй, даже и российской агрессии, просто сдалась туземцам с берданками. Без выстрела.
Наступление прошло не на фронте.
Оно прошло в головах.
Афганистан просто сам стал талибаном. - https://site.ua/arkadiy.babchenko/moskvosveya-predatelstvo-ameriki-i7j3wxp
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16.08.2021 23:52 Ответить
Как выясняется, не все сейчас в Афганистане сдались Талибану.
Сегодня, 16 августа, в Афганистане Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Об этом сообщает Paris Match.

Провинция Панджшер - единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.
"Мы остались одни. Но мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", - говорится в обращении Масуда.

Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.
"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", - написал в обращении Масуд.
Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 6391
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17.08.2021 00:04 Ответить
Общеизвестно, что пандшерскую долину не смогли взять под свой контроль ни советские войска за 10 лет войны в Афганистане, ни Талибан не смог взять Пандшер под свой контроль за несколько лет боевых действий в Пандшерской Долине.
Этому способствуют сложный рельеф местности в Пандшерской Долине и враждебно настроенное местное население к Талибану и его порядкам.
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17.08.2021 00:08 Ответить
Ну а толку дальше они всё равно никуда не пойдут.Учитывая что у талибрв есть вертушки они их укатает сверху.
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17.08.2021 00:11 Ответить
Вся 40-я советская армия в Афганистане, имеющая тысячу вертушек и самолётов, за 10 лет ничего не смогла сделать и покорить Пандшерскую долину
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17.08.2021 00:16 Ответить
Генерал Родионов, командующий советской 40-й армией в Афганистане в 1985-1986 годах, вспоминал:
"Самая тяжёлая обстановка была в Панджшерском ущелье. Это ущелье как бы разрезает Афганистан на две части и тянется от западных границ страны почти до Китая. Командовал душманами знаменитый Ахмад Шах Масуд… Тогда, в 80-е годы, он успешно отразил не одно наше наступление"
Успешное сопротивление моджахедов Ахмад Шаха Масуда в Пандшере продолжилось и после вывода советских войск - сначала против правительства Наджибуллы, а затем против Талибов
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17.08.2021 00:28 Ответить
укатает ссср не смог с ту 16 и ту 22 а там что у тапочников В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 1063
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17.08.2021 00:16 Ответить
Ти ба,який грозний.Як показала історія,афганські таджики - хлопці духовиті.
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17.08.2021 00:25 Ответить
Талибы получили кучу вооружения после америкосов плюс авиацию и броню.Если вы продержитесь хотя бы месяц то будет гут.А так шансов нет.Да и суть в чём ?Снова вливать деньги в пустоту которая крякнет?Таким вариантом вы могли на прямую у США оставить вам оружие которое просто досталось даром талибам.За то теперь типа мы крутые а давайте по новой начнём игру?Да нах@р нада.
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17.08.2021 00:10 Ответить
Не зовсім зрозумів,ти чий?Чиї гроші ти не хочеш віддавати?
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17.08.2021 00:28 Ответить
Может это новый способ экспорта вооружений?
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17.08.2021 00:31 Ответить
Ці гроші є не пвшли в економіку. Це сума всії витрат.
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17.08.2021 00:14 Ответить
На счет триллионов, тут надо проверять. Когда Байден в жопе, то миллионы превращаются в триллионы.
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17.08.2021 02:14 Ответить
Узбекским ВВС привалила шара. Хоть кому-то радость от этого лютейшего трешняка.
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16.08.2021 23:55 Ответить
22 военных самолета и 24 вертолета...
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16.08.2021 23:57 Ответить
Плюс готовые пилоты.
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17.08.2021 00:12 Ответить
теперь можно освобождать ошскую долину...всю
и нефтегазоносный регион на востоке туркмении...пока не поздно
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17.08.2021 00:27 Ответить
И тут как бы вопрос что за авиация и вертушки.Там может быть реальный хлам
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17.08.2021 00:15 Ответить
американцы хлама не держат
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17.08.2021 00:17 Ответить
Так чтобы летать мозги нужны а у урюков только Алдах амбар
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17.08.2021 07:19 Ответить
РФ туда поставляла много новых МИ - 17. Лучше МИ - 8. А самолёты наверное бразильские и американские - транспортные.
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17.08.2021 00:18 Ответить
так перелетели жеж
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17.08.2021 00:25 Ответить
Яка ж шара, як вони свій Міг-29 пошкодили?
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17.08.2021 00:01 Ответить
Обменяли один древний МиГ-29 на два (из трех) новых Эмбрайер-314.
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17.08.2021 00:04 Ответить
.. у Вас есть желание обменять 20 летний Мерседес в нормальном состоянии на три новых Таврии?
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17.08.2021 03:54 Ответить
Если использовать такое сравнение, тут скорее один старый "УАЗ" на два новых Wrangler.
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17.08.2021 12:58 Ответить
... ну пусть будет по Вашему. Но Вранглеры собрали в подвале в Одессе!!!))) А если для Вас самолёт просто для полётов.... то тогда Вы правы. А есть по применению... то это Вы поменяли Боинг на два Ан-2..)))
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17.08.2021 13:08 Ответить
Эмбрайер вполне себе уважаемая авиационная фирма, не какой-то там "суперджет". Так что эта претензия мимо кассы В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 7528 А вот МиГ - уже и фирмы такой практически нет В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 4432
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17.08.2021 13:10 Ответить
Уважаемый! Это самолёты разных совершенно классов. Вы сравниваете довольно устаревший..но значительно превосходящий по характеристикам самолёт с велосипедом... коим является бразилец. Самолёт времён вьетнамской войны... предназначенный для борьбы с партизанами не обладающими ПВО. Да напичкан современным оборудованием ..но не более. Разные это самолёты...Совершенно разные.
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17.08.2021 13:24 Ответить
Вот именно - МиГ-29 - это самолет, не имеющий надлежащей поддержки даже внутри собственной страны, т.е. даже перспективы фирмы, его создавшей, откровенно печальны. А Эмбрайр одна из успешных компаний, имеющих хорошее имя не только внутри своей страны, но и во всем мире.
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17.08.2021 13:36 Ответить
Пусть будет по Вашему! Но я веду разговор о самолётах совершенно разных классов. Вам же что Боинг ..что Ан-2 ..разницы в сравнении нет. Вы же на Белазе в супермаркет не будете ездить...))) А на легковушке запросто. Вот оно и сравнение о классе самолётов.Если Вам нужен Белаз в карьер...вы же не купите пару Газелей? С Уважением!!!
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17.08.2021 13:40 Ответить
Да потому, что Ни МиГ-29, ни Эмбрайер-314 - это ни Боинг и не Ан В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 1132 А тебе муляет почему-то на Боинги с Анами через Белаз слезть В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 1132
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17.08.2021 14:25 Ответить
Читай внимательно! 22 военных самолета и 24 вертолета уж точно стоят дороже одного совкового Мига.
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17.08.2021 00:05 Ответить
Тем более про падение МиГа в статье ни слова
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17.08.2021 00:08 Ответить
В новости сказано что упал Афганский. За Миг ничего не говорится. Попробуй сопроводи самолёт с крейсерской скоростью 520 км в час на самолёте с крейсерской скоростью 850 км в час. Видать кругами вокруг летал (и долетался).
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17.08.2021 00:13 Ответить
Из серии - "Мурзилка"))))
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16.08.2021 23:55 Ответить
головнокомандуючий зник, щоб уникнути кровопролиття...і вся командна верхівка уникає його...
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17.08.2021 00:03 Ответить
он решил, что надо просто перестать стрелять=)
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17.08.2021 09:39 Ответить
у узбекских самолетов на носу бараньи рога были В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 8271
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17.08.2021 00:04 Ответить


White_eagle @Whiteeagle210



Какой здоровый все-таки внутри С-17

В Узбекистані заявили, що афганський військовий літак упав після зіткнення з МіГ-29 - Цензор.НЕТ 1793
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17.08.2021 00:06 Ответить
В Европу подарок от Ху***ла? Благодарность в честь открытия СП-2
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17.08.2021 00:26 Ответить
Какие то новости унылые.
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17.08.2021 00:11 Ответить
22 военных самолета , - это A-29 Super Tucano, C-130 Hercules, PC-12 Pilatus
24 вертолета, - это UH-60 Black Hawk и MD500 Defender

Нормально прибарахлились за счет американского налогоплательщика.
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17.08.2021 00:16 Ответить
ну, в иран из ирака тоже куча техники перелетела в свое время.
сильно это помогло ирану?
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17.08.2021 08:17 Ответить
Драп...
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17.08.2021 00:22 Ответить
Началось. Щас еще наш самолет собьют который поехал за парой лохов и кучей бабуинов
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17.08.2021 00:24 Ответить
Никто никуда не поехал. Тот борт которым вывезли 79 человек, в т.ч. 8 украинцев, это самолёт украинской авиакомпании, постоянно работавшей там по контракту и находившийся в аэропорту Кабула. Там же сейчас находится и последний из её трёх бортов. Все полеты в Кабул гражданских самолётов запрещены, воздушное движение только для транспортных самолётов США и НАТО и регулируется американскими военными.
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17.08.2021 01:55 Ответить
что за вбросы?
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17.08.2021 00:29 Ответить
Хорошие военнослужащие, ниче не скажешь. Сели в самолеты и удрапали из страны и попросили памперсов и убежища, оставив гражданских на растерзание террористов.
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17.08.2021 00:30 Ответить
Наші в Криму не кращі, а навіть гірші...
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17.08.2021 01:05 Ответить
ну те,что в крыму остались не совсем наши...или вернее совсем не наши.
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17.08.2021 08:18 Ответить
+100%. І вони вже не в криму.
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17.08.2021 11:07 Ответить
Ага, интересно а кому охота воевать за других которые за себя не ХОТЯТ постоять?
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17.08.2021 08:45 Ответить
Озброїли янкі талібів новітньою зброєю і технікою, хоча ота техніка талібам і ні до чого,бо немає спеців,які би її обслуговували. Скоріш за все приберуть її до рук парашеські вояки. От допомогли америкоси Україні,от допомогли... Просили ж їх: віддайте оту техніку і озброєння нам,Україні новітня зброя потрібна як повітря.Так ні, зажилили,думали,що афганська армія буде продовжувати війну із талібами і надалі. 300 тисяч війська озброєного до зубів,300 тисяч! і ссиканули перед якимись там 75 тисячами талібів озброєними старими АКашками?! .Позорники! От після такої "допомоги" поневолі починаєш замислюватись: кому все ж таки америкоси насправді допомагають сьогодні і кому будуть допомагати завтра?
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17.08.2021 01:55 Ответить
Просили ж їх: віддайте оту техніку і озброєння нам,Україні новітня зброя потрібна як повітря.Так ні, зажилили,думали,що афганська армія буде продовжувати війну із талібами і надалі(с).
Мабуть не надали новітню зброю бо бачили як українське "військо" в Криму захищалось. Покинути афганцями без жодного опору військови бази, аєродроми, зброя і майно чимсь нагадують березень 2014 року.
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17.08.2021 02:11 Ответить
Какие страны такие и пилоты
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17.08.2021 07:15 Ответить
Все урюки только толпой герои а в жизни сцыкуны
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17.08.2021 07:16 Ответить
Вискочив на зустрічну , не впоравшись з керуванням .
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17.08.2021 07:52 Ответить
То есть ПВО сбить его не смогло и местный Махмуд пошел на таран? Вообще то можно не сомневаться, все эти армии местных ханов из Таджикистона, Узбекистона, Туркмении это так, армии, парадно-строевые. Еще до Рождества туда нагонят лишнехромосомных Иванов и будут они там братьев по разуму защищать.
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17.08.2021 08:07 Ответить
"узбецких " !!! А как тогда страна называется, УзбеЦистан?И эти люди называют себя журналиЗдами!!! Понабирают по объявлению...
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17.08.2021 09:08 Ответить
 
 