Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет в связи с решением вывести американский военный контингент из Афганистана.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я твердо стою на своем решении", - сказал американский лидер в обращении к народу.
При этом, он отметил, что "падение Афганистана" произошло быстрее, чем ожидалось. Байден добавил, что дальнейшее пребывание американских военных в Афганистане не решило бы проблемы этой страны.
Он также заявил, что американская армия, несмотря на уход с афганской территории, готова бороться против террористов, если те снова там обоснуются.
"Мы проводим успешные контртеррористические операции против террористических группировок во многих странах, в которых у нас нет постоянных военных баз. Если будет необходимо, мы сделаем то же в Афганистане", - заявил Байден.
По его словам, США никогда не собирались строить демократию в Афганистане, а присутствовали там, чтобы не допустить атак террористов на своей собственной территории.
"Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительство государства. Она никогда не была предназначена для создания единой, централизованной демократии. Наша единственная миссия в Афганистане была...предотвращение атак на американской земле", - заявил Байден.
По мнению президента, США эту задачу решили. А террористы теперь действуют уже в других странах, и Вашингтону нужно противостоять этим новым угрозам.
Байден также предупредил, что в случае, если боевики движения "Талибан" будут предпринимать действия, направленные против американских интересов, то Вашингтон даст мощный ответ.
По мнению Байдена, продолжение присутствия США в Афганистане играло бы на руку Китаю и России.
"Наши реальные стратегические конкуренты Китай и Россия очень хотели бы, чтобы мы в дальнейшем бесконечно тратили миллиардные ресурсы и направляли наше внимание на стабилизацию Афганистана", - отметил президент США.
Пожалуйста, подождите...
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
Помилка тривалого перебування та боротьби у конфлікті, що не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, подвоєння громадянської війни в іноземній країні, спроби переробити країну через нескінченні військові розгортання американських сил. Це ті помилки, які ми не можемо повторювати, тому що у нас є значний життєвий інтерес у світі, який ми не можемо ігнорувати", - Президент США Джо Байден. https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/16/7304054/
Велика Британія та Німеччина, які мали найбільшу кількість військ в Афганістані після США, витратили протягом війни приблизно 30 і 19 млрд доларів відповідно.
Попри практично повне виведення своїх військ, США та НАТО пообіцяли до 2024 року виділяти 4 млрд доларів щороку на фінансування власних сил Афганістану.
Цього року НАТО вже надіслала до Афганістану постачання та обладнання вартістю 72 млн доларів.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178
_Рейх очень хотел достроить своё оружие СП-2. Ещё очень хотел чтобы президед обайден киданул Украину и отказал в ПДЧ НАТО! Также рейх хотел чтобы обайден надавил на Украину для выполнения пожеланий оккупанта. И всё это президед бросился исполнять. Интересно какое у него звание в ГРУ и какие ордена от рейха?
А скільки їх по усій Україні ....
І нам того треба було ...
Як добре що імперія розвалилась.
Европа как обычно сильно озабочена. Это очень сильно помогает
Если ты сам себя не готов защищать, то никто тебя не защитит. И даже то, что Афганистан является основным союзником США вне НАТО с 2012 года, не помогло.
Обозреватель британской газеты Guardian Патрик Винтур выделяет несколько причин мгновенного краха всех афганских правительственных сил. Это коррупция в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потеря таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалованье. Кроме того, по мнению обозревателя, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные стали мгновенно сдаваться им из страха, что те все равно победят и будут мстить. Отсутствовали мотивация, вера в свои силы и не было желания защищать власть, у которой нет поддержки населения.
Но предшествовало этому всему главное - тотальная коррупция на всех уровнях власти. Нет, там не запускали "Велике крадивництво", а нашли свои схемы. Например приписки и мертвые душах в афганской армии. Афганские чиновники просто создавали виртуальные "батальоны-призраки", чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их. "46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом", - приводит Le Mond данные неназванного западного дипломата, работавшего в Кабуле. В общем, некому оказалось противостоять талибам. А само население не видит в Талибане ничего плохого.
И еще одно. У Кремля теперь появился ещё одна головная боль. Потому что недалеко от их границ появилась мотивированная военная сила исламских фанатиков вооружённых современным западным оружием. А ещё эта сила не видит ничего плохого в производстве опиума, лидером по потреблению которого является РФ. Так что я пока не разделяю радости Кремля от происходящего в Афганистане и подожду пока они перейдут от заигрываний с Талибаном к противостоянию с ним. А это не за горами.
Талібан - він сам по собі ...
І вони мочили наших хлопців , що служили за СРСР -не гірше ніж зараз мочать підготовленні штатами "спецназівців" .
Вони - народ на своїй національній території !
А хай - на рахунок того , що таліби приїзжали у Москву - уже був ...
От нехай москалі їм і довіряються
Я би на місці світових лідерів - заблокував би кордони з "приємлими країнами" - і ней собі розбираються
А там видно буде ...
А майже 50 років внутрішніх розборок в Афгані - кому цікаві ??
С другой стороны - просрать триллионы на чернозадых и либерастов, которые ненавидят себя и своих родных - не намного лучше.
з Вашого інтервью не зрозуміло підтримуєте ви участь рад армії у Афган війні і якщо да, то на кому лежить провина за те що тисячі українських хлопців загинули ,та були покалічені у цій війні, і за чиї інтереси вони воювали на чужій землі. також Ви підтримуєте вивід військ з Афгану.?
Валентин Зарва
@valentyn.zarva • Политик
Відповідь зрозуміла якщо у Кремлі підтримують, як не підтримає ОПЗЖ .
Ще одне питання, куди хлинуть потоки біженців з Афганістану. З Сирії біженці рухались через Балкани в Центральну Європу. )(уйло може організувати трафік біженців (туристів) по маршруту Узбекистан, Казахстан, паРаша, Білорусь. Звичайно буде відгалуження в Україну.
Все реально, вагони якими перекидають війська з паРаші на кордон з Афганістам підгонять в Термез, завантажать біженців, дадуть пайки і води на 10 днів і літерним до Бреста.
Що таке 2,1 трлн. долярів ??
Знаючи американців - вони у виграші.
З приводу людей - втрати при вирішені геополітичних питань будуть завжди.
А Україні, яка одна протистоїть терористичній Кацапії з її ядерним арсеналом - величезну дулю та інколи дрібні жебрацькі подачки.
Але соєве братство нехай не спиняється ... Нехай овечою отарою і далі бекає зворушливу пісеньку про деменційного Бідона.
Але США вбачають годування корумпованих політиків, які типу будують щось там, правильним підходом.
Замість того щоб будувати демократію, треба було допомогти побудувати помірний іслам, але тепер мають радикальний іслам.
Конечно, в Москве снова умолчали об эвакуационных рейсах для афганских переводчиков и их семей, для военных, которые сотрудничали со Штатами и пр.
Однако даже у сторонников Москвы начали возникать вполне аргументированные вопросы.
ЧЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНО ВЫХОД ИЗ АФГАНИСТАНА ВОЙСК СССР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЫНЕШНЕГО ВЫХОДА АМЕРИКАНЦЕВ ?"
"Скоро у РФ появится еще один фронт, тяжелый и БЕЗНАДЕЖНЫЙ"
https://www.dialog.ua/opinion/234574_1629019975
Решать свои проблемы они должны сами!.
Если Расея снова туда ввяжется, то и флаг им в руки. Пусть вкладываются в черную дыру.
Меньше средств останется на другие пакости.
ТАЛИБАН ПРИЗНАН ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН,
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИИ
И КАНАДОЙ.
В тот же день в Москву прибыли на переговоры представители запрещённой в России террористической организации "Талибан". И даже дали в Москве пресс-конференцию.
Многих этот факт шокировал.
В Москву на переговоры с МИДом приехали представители организации Талибан. Да да это не фейк, 8 июля талибы прибыли в Москву на переговоры. (Представители террористической организации).
Интересно сотрудники МИДа РФ комментируя итоги переговоров с талибаном будут говорить фразу, запрещённая террористическая организация в России или упустят этот момент?
Мария Захарова
Сколько ещё могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?
Эффектно же.
https://www.svoboda.org/a/vizit-zapreschennoy-v-rossii-organizatsii-v-moskvu/31353332.html