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взятка (5958) Волынь (924) Нацполиция (15739)

На Волыни двух полицейских приговорили к 5 годам лишения свободы за получение 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Волыни двух полицейских приговорили к 5 годам лишения свободы за получение 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура

В Луцке бывший руководитель управления внутренней безопасности ДВБ Нацполиции и старший оперуполномоченный этого управления приговорены к лишению свободы за получение взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Полицейские признаны виновными в вымогательстве и получении по предварительному сговору группой лиц 3 тыс долларов взятки  за непринятие мер по привлечению должностного лица к ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Обоим обвиняемым назначено наказание - 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, прокуроры в суде доказали, что бывший руководитель управления ДВБ, на рассмотрении у которого находились материалы относительно возможного совершения коррупционного правонарушения одним из сотрудников ГУ Нацполиции в Волынской области, вступил в преступный сговор со своим подчиненным с целью получения взятки. Для конспирации своих действий, он пытался привлечь в качестве посредника местного жителя. Осознав, что работники полиции побуждают его к совершению преступления, мужчина сразу обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

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В дальнейшем руководителя управления и оперуполномоченного были задержаны во время получения всей суммы взятки.

Автор: Володимир Янченко
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"2 полицейских... к 5 годам...." Грамматика на уровне детского сада......
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17.08.2021 01:48 Ответить
"Риба гниє з голови.... А чистять її з хвоста...."
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17.08.2021 05:18 Ответить
И что характерно, чем меньше сумма взятки, тем больше срок и наоборот.
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17.08.2021 08:24 Ответить
https://radar.in.ua/politsejskomu-yakyj-zatrymav-p-yanogo-prokurora-******-spravu-a-prokuror-porishav/
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17.08.2021 06:32 Ответить
 
 