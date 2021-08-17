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Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР

В связи с кардинальным изменением обстановки в Афганистане Китай и Россия должны укреплять стратегические связи и сотрудничество для защиты коренных интересов двух стран

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Ван И сказал, что в новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД Китая.

По словам китайского министра, в первую очередь надо "защитить законные интересы Китая и России в Афганистане", для чего наладить своевременный обмен информацией, эффективно гарантировать безопасность китайского и российского персонала, учреждений и предприятий двух стран.

Китай и Россия должны приложить усилия, чтобы "побудить афганских талибов проводить умеренную и устойчивую религиозную политику", работать со всеми сторонами над формированием открытой и инклюзивной политической структуры и проводить мирную и дружественную внешнюю политику.

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Необходимо добиваться, чтобы новый режим в Афганистане "провел четкую разграничительную линию" между собой и всеми видами международного терроризма, сдерживал и боролся с террористическими силами, отметил глава МИД Китая.

При этом, Ван И заявил, что Соединенные Штаты должны сыграть конструктивную роль в оказании помощи Афганистану в стабилизации ситуации, предотвращении хаоса и восстановлении мира.

Дипломат разъяснил позицию Китая по Афганистану, заявив, что факты еще раз доказали, что "трудно навязывать свои модели построения общества странам с совершенно другой историей, культурой и национальными условиями".
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Топ комментарии
+8
давно пора шаолинь с шариатом поближе познакомить, пусть наконец выяснят кто "круче"!? Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7933
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17.08.2021 07:40
+7
Не знаю как КНР, но Рашка получила геморрой. Таджикистану приготовиться. Вот и посмотрим на что хваленное ОДКБ годится Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7787
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17.08.2021 07:16
+6
В Афгане наркота и камешки драгоценные. недорого. Не зря ведь конь педальный с талибами обнимается
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 3773
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17.08.2021 07:26
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Правила форума Совет форумчан
Началось, узкоглазые зашевелились))
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17.08.2021 07:16 Ответить
Ускоглазых хватит по 10 человек на 1 м границы с Таджикистаном. Что Рашка делать будет.? От Урала до Курил нет боеспособных строевых частей
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17.08.2021 07:23 Ответить
южная граница до Курил охраняется пограничниками , кроме того рашка располагает 9-тью базами за рубежом в том числе в Таджикистане
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17.08.2021 08:18 Ответить
це "0" зеро.
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17.08.2021 09:16 Ответить
Остальные так не считают Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 7194
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17.08.2021 09:32 Ответить
давно пора шаолинь с шариатом поближе познакомить, пусть наконец выяснят кто "круче"!? Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7933
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17.08.2021 07:40 Ответить
Не знаю как КНР, но Рашка получила геморрой. Таджикистану приготовиться. Вот и посмотрим на что хваленное ОДКБ годится Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 7787
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17.08.2021 07:16 Ответить
А шо таке ОДКБ, честно не знаю?
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17.08.2021 07:59 Ответить
а перед тим,як питати,почитати важко? Навіщо показувати своє невігластво?-------------------Ташкентський договір) ----------Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ,- військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.
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17.08.2021 09:30 Ответить
По нормальному бы, обложить Афганистан по периметру минными полями и пусть благоустраиваются в своё удовольствие.. Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 562
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17.08.2021 07:19 Ответить
В Афгане наркота и камешки драгоценные. недорого. Не зря ведь конь педальный с талибами обнимается
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 3773
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17.08.2021 07:26 Ответить
До оккупации США талибы практически свели к нолю посевы наркоты. С приходом США наркотрафик увеличился. Так что сейчас он опять упадёт к нолю.
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17.08.2021 08:23 Ответить
Оккупируй бутылку,балалайня.
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17.08.2021 08:35 Ответить
Тупая вышивата дала о себе знать. Иди почитай КавказЦентр за те годы. Какие же вы тупые лгбт-вышиватники.
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17.08.2021 09:06 Ответить
Кавказ. центр Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 4676 ?. Красота. Кадыровцы уже поздравили талибов Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 2766. А ты, кацапед, еще на Скопееву сошлись
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17.08.2021 10:59 Ответить
Опять вышивата всех инакомыслящих в кацапы записывает и ахинею несёт. Ты хоть знаешь что КавказЦентр - это сайт чеченских сепаратистов, а не кадыровцев? Придурок вышиватный!
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17.08.2021 14:15 Ответить
Заткнись кацапед. Кадыров тоже был оппозиционером, вам бошки резал. Теперь только на бутылки сажает. Ублюдочное,, вали на одноглазники,. а то и из тебя веселку сделаем
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18.08.2021 06:29 Ответить
Что случилось,рыло кацапское? Неужели очко подгорело?😁
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17.08.2021 12:09 Ответить
Таких как ты слушать, так украинцы ограничиваются ЛГБТ-сообществом. А все остальные - кацапы.
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17.08.2021 14:16 Ответить
Плевать украинцам на тебя и твоих дружков,кацап.
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17.08.2021 17:04 Ответить
Вряд ли, чем же "кормиться" будут.
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17.08.2021 09:13 Ответить
Вот например новость от 16 августа 2021
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/16/120102/vlasti-islamskogo-emirata-afganistan-oglasili-pervye-ukazy--zapreschen-ssudnyj-protsent--vse-dolgi-po-protsentam-annuliruyutsya--smertnaya-kazn-za-narkotiki-svoboda-smi-i-pr-.shtml

За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
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17.08.2021 09:38 Ответить
Когда замешаны огромные деньги никакой закон не поможет. Продажа наркоты поставлена на поток. Выращивание мака - я вобще молчу. Хотя, что я понимаю в колбасных обрезках. Если ошибаюсь - приношу свои извинения заранее
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17.08.2021 13:39 Ответить
В прошлый раз талибы придушили наркотрафик полностью. Наркотой барыжат спецслужбы по всей планете. Была бы политическая воля - давно бы прикрыли лавочку.
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17.08.2021 14:18 Ответить
Ты кацапский недоумок. Талибы заявили, талибы пообещали. Зачем им заморачиваться и афишировать свои дела, если наркотрафик у них под контролем? Но руцьким недоумкам это знать не положено
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18.08.2021 06:35 Ответить
Очередной вышиватник кацапов у себя в трусах ищет. Вот если ты не в теме, иди ищи кацапов в другом месте. Ты тему наркоты в Афгане копни лет на двадцать назад, молодой чемоданчик без мозгов. Я за этим больше десяти лет слежу включая отчёты ООН. Не позорься передо мной. У меня итак разочарование в умственных и эмоциональных способностях представителей мудрого нарида.
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18.08.2021 11:05 Ответить
Не читабельно. фуфло пьяного мокши. Адьос, парнокопытное
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18.08.2021 12:13 Ответить
Уперед и с пестней. В Афгане, говорят, на десять триллионов лития и редкоземельных металлов. Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР - Цензор.НЕТ 9168
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17.08.2021 07:28 Ответить
Лития там нет вообще. Много меди да камешки по мелочам. Плюс полностью разрушенная экономика. Так что мак! И только мак!
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17.08.2021 10:40 Ответить
В Афгане есть усё. Захади не бойся!
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17.08.2021 11:33 Ответить
Глава МИД КНР - И Ван...
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17.08.2021 07:29 Ответить
Майже як легендарний "лётчик Ли Си Цын" )))
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17.08.2021 07:59 Ответить
Пускай талибан правит миром и гонит в шею всех оккупантов и захватчиков и савейких и американских. Талибан- народно-освободительное движение Афгнистна! Респект! И з оружие США спсибо и з подготовленных спецназовцев которых показательно рассреляля как колаборантов и предателей. Поучительно и справедливо!
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17.08.2021 07:29 Ответить
Ты внук Шарикова ,идиот и родственник собаки. Талибан - это опиум, под прикрытием народно-освободительное движения. Если народ освободили ,чего он из страны бежит?
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17.08.2021 07:54 Ответить
Бо ці "народні визволителі" визволяють нарід від освіти, від медицини, інтернету, прав людини та практично всіх інших здобутків цивілізації (окрім тих, що призначені для множення інших людей на нуль)...
Як бачимо, не всім афганцям нестерпно кортить у середньовіччя та зкріпний шаріат.
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17.08.2021 16:53 Ответить
А шо тут такого? Кругом безвиз, вот и бегут, это их право. А причем тут талибы?
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17.08.2021 17:06 Ответить
Ось у тебе зараз є повне право спакувати чоміндан, взяти квиток і поїхати в Кабул до твоїх бородатих братів по розуму.
До речі, американці чітко пояснили, що у разі потреби все одно будуть чавити ісламістську наволоч немов нужу. Тож у тебе навіть є шанси отримати 72 дівки Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 8963
(але це не точно)
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17.08.2021 17:39 Ответить
Дивно, що цього панарєпу модератори досі не закатрупили.
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17.08.2021 17:43 Ответить
Але отримають мандюліну як у В"єтнамі форева. Бамбітє Шура, бамбітє. Всє гарада де живуть тепер таліби)))
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17.08.2021 18:33 Ответить
Не торохти пляшкою, набутилочнік.
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17.08.2021 20:50 Ответить
Ти краще про своє життя подумай, якщо житимеш під талібами, "освобожденный народ". І яку мандюліну ти отримуватимеш, як не будеш сокотити і пантрувати опіумну царину місцевого наркобарона.
За це житимеш у глиняній карабушці, носитимеш смердючого халата, драні шльопки і чалму (вона ж - твій майбутній саван, як крепір микне). Харчуватимеш глевку перепічку та жменьку фініків, а м'ясиво раз на рік у Курбан-байрам (якщо пофартить).
І жодних тобі інтернету, лелювізора, музики (харам!), електрики в хаті теж нема, та взагалі нічого. Тіко працюй, молися, ходи в мечеть. Захворієш - молися Аллаху, бо медицини теж чортма. Діти виростуть дурними і неписьменними - шкіл знову ж таки ніт.
І навіть не впитися ік лихій годині, бо алкоголь - харам, за який вб'ють на місці.
Тіко жінку можеш не лише лупцювати, але й відрізати носа або взагалі вбити. Це можна. Жінки там безправніші за маржину.
Як тобі таке? Вах, какой свобода! Вабабай, по кайфу жи есть!
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17.08.2021 21:22 Ответить
Для авганцев безвиз?
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17.08.2021 23:55 Ответить
Ты какого хрена с утра табуретовки нажрался, бревно стоеросовое?
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17.08.2021 08:19 Ответить
Санітари! Агов! Готуйте клізму Есмарка і гамівну сорочку!
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17.08.2021 11:34 Ответить
І грандіозний заштрик галоперідолу.

Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 226
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17.08.2021 15:49 Ответить
Среди защищавших Кабул великий майдановский пуштун Найем и его серливый брательник)))
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17.08.2021 17:08 Ответить
На пляшку, болєзноє.
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17.08.2021 17:44 Ответить
Падальщики...
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17.08.2021 07:47 Ответить
1000000%
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17.08.2021 07:57 Ответить
А все таки американци просчитали и продумали многоходовочку, вотпервая ожидаемая реакция, то ли еще будет, это только начало, ведь религия это опиум для народа, будет талибан налаживать отношения и с хамас и с ичкерией и дагестаном и таджиками, узбеками казахами, итд.желательно и с поволжскими татарами чувашами итд.
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17.08.2021 07:50 Ответить
Китай очень хочет испытать и преобрести боеспособность своей армии , ибо самая большая армия в мире, но "необстреляная".
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17.08.2021 07:57 Ответить
Кому война, а кому мать родна.
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17.08.2021 08:08 Ответить
Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 5554
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17.08.2021 08:34 Ответить
Нафіга їм а рашка. Вони хочуть добре жити. Де їм виплачуватимуть щомісячну допомогу.
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17.08.2021 08:46 Ответить
Какие интересы? У желтомордых интерес один-чтобы талибы терроризировали кацапню,а Китай под шумок урвал Сибирь.
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17.08.2021 08:34 Ответить
Да походу там Сибирь уже под китайцами.Местные лапти уже поспивались,а бабы уже давно рожают ***********.Осталось только референдум организовать. Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 8387
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17.08.2021 08:38 Ответить
Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 4011
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17.08.2021 08:41 Ответить
Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 5323
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17.08.2021 08:43 Ответить
Через время, когда эти хунвенбинчики вырастут.
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17.08.2021 09:16 Ответить
референдум хуч зараз і войнухи там не буде.
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17.08.2021 09:20 Ответить
Не находите, что Ваше заявление сильно диссонирует даже с заголовком статьи.
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество

Не стоит выдавать желаемое за действительное.
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17.08.2021 11:53 Ответить
Не находите,что Китай как обычно "разводит",а вы ведётесь?
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17.08.2021 12:06 Ответить
Я покуда нахожу, что Китай ведет свою и достаточно жесткую политику по всем фронтам в евроазиатском регионе и укрепляет свое влияние. Америка же здесь позиции теряет.
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17.08.2021 12:20 Ответить
Америка,Америка...Ну и при чем здесь то,что пострадают кацапы?
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17.08.2021 13:18 Ответить
А кто Вам вбил в голову, что кацапы обязательно пострадают? По-моему они наоборот сейчас укрепляют свои позиции в данном регионе.
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17.08.2021 13:30 Ответить
Китайский Ван Я хочет сказать- пусть Штаты вливают ярды в первобытный Афганистан,а мы с ****** сядем на берегу и с удовольствием на это посмотрим.Ну не мудак? Китай і РФ повинні зміцнювати стратегічне співробітництво для захисту своїх інтересів в Афганістані, - глава МЗС КНР - Цензор.НЕТ 1297
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17.08.2021 08:34 Ответить
Це ж в Китаї є концтабори для мусульман ?
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17.08.2021 08:45 Ответить
Они ещё не знают
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17.08.2021 10:16 Ответить
Китайський отрезанные головы, вот новая ,,умеренная и сдержанная религиозная политика,, Талибана.
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17.08.2021 09:07 Ответить
Ну тепер черга Китаю побудувати комуністичне суспільство в Афганістані.
Два попередніка не справились.
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17.08.2021 09:08 Ответить
Для України головне - куди підуть потоки біженців з Афганістана
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17.08.2021 09:11 Ответить
Це Лука може організувати.
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17.08.2021 09:17 Ответить
Ярый исламизм ринется в Среднюю Азию и Синьцзян.Зуб даю...
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17.08.2021 09:18 Ответить
Да особо радоваться нечего. США хоть как то этот черножовый скот с оружием сдерживали. Теперь эти высерки со всех щелей вылазить начнут и не факт что у нас тоже не появятся.
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17.08.2021 09:23 Ответить
)теперь это ваши проблемы
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17.08.2021 09:30 Ответить
Ну вот Ось Зла окончательно сформировалась.

А наши ЗЕленые дебилы не постеснялись озвучить свои симпатии к врагам США.
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17.08.2021 09:45 Ответить
Братья навеки...
Величие в натуре.
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17.08.2021 10:15 Ответить
Рашке буде КАПУТ
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17.08.2021 10:34 Ответить
Наркоту возить из Афганистана - это и есть стратегическое сотрудничество рассеян из афганцами 😀
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17.08.2021 10:52 Ответить
Таке враження, нібито як гієни накинулися на від 'їдки, котрі їм залишили США
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17.08.2021 10:57 Ответить
 
 