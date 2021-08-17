Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР
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В связи с кардинальным изменением обстановки в Афганистане Китай и Россия должны укреплять стратегические связи и сотрудничество для защиты коренных интересов двух стран
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Ван И сказал, что в новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД Китая.
По словам китайского министра, в первую очередь надо "защитить законные интересы Китая и России в Афганистане", для чего наладить своевременный обмен информацией, эффективно гарантировать безопасность китайского и российского персонала, учреждений и предприятий двух стран.
Китай и Россия должны приложить усилия, чтобы "побудить афганских талибов проводить умеренную и устойчивую религиозную политику", работать со всеми сторонами над формированием открытой и инклюзивной политической структуры и проводить мирную и дружественную внешнюю политику.
Необходимо добиваться, чтобы новый режим в Афганистане "провел четкую разграничительную линию" между собой и всеми видами международного терроризма, сдерживал и боролся с террористическими силами, отметил глава МИД Китая.
При этом, Ван И заявил, что Соединенные Штаты должны сыграть конструктивную роль в оказании помощи Афганистану в стабилизации ситуации, предотвращении хаоса и восстановлении мира.
Дипломат разъяснил позицию Китая по Афганистану, заявив, что факты еще раз доказали, что "трудно навязывать свои модели построения общества странам с совершенно другой историей, культурой и национальными условиями".
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https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/16/120102/vlasti-islamskogo-emirata-afganistan-oglasili-pervye-ukazy--zapreschen-ssudnyj-protsent--vse-dolgi-po-protsentam-annuliruyutsya--smertnaya-kazn-za-narkotiki-svoboda-smi-i-pr-.shtml
За производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков - смертная казнь
Як бачимо, не всім афганцям нестерпно кортить у середньовіччя та зкріпний шаріат.
До речі, американці чітко пояснили, що у разі потреби все одно будуть чавити ісламістську наволоч немов нужу. Тож у тебе навіть є шанси отримати 72 дівки
(але це не точно)
За це житимеш у глиняній карабушці, носитимеш смердючого халата, драні шльопки і чалму (вона ж - твій майбутній саван, як крепір микне). Харчуватимеш глевку перепічку та жменьку фініків, а м'ясиво раз на рік у Курбан-байрам (якщо пофартить).
І жодних тобі інтернету, лелювізора, музики (харам!), електрики в хаті теж нема, та взагалі нічого. Тіко працюй, молися, ходи в мечеть. Захворієш - молися Аллаху, бо медицини теж чортма. Діти виростуть дурними і неписьменними - шкіл знову ж таки ніт.
І навіть не впитися ік лихій годині, бо алкоголь - харам, за який вб'ють на місці.
Тіко жінку можеш не лише лупцювати, але й відрізати носа або взагалі вбити. Це можна. Жінки там безправніші за маржину.
Як тобі таке? Вах, какой свобода! Вабабай, по кайфу жи есть!
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество
Не стоит выдавать желаемое за действительное.
Два попередніка не справились.
А наши ЗЕленые дебилы не постеснялись озвучить свои симпатии к врагам США.
Величие в натуре.