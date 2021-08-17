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США намерены эвакуировать из Кабула по 5 тыс. человек в день, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США намерены эвакуировать из Кабула по 5 тыс. человек в день, - Пентагон

Американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Как только мы нарастим возможности, сможем вывозить по 5 тыс. человек в сутки", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

При этом Кирби объяснил, что для этого нужно использовать как военно-транспортные, так и гражданские пассажирские самолеты.

Он также отметил, что американские военные имеют все необходимое, чтобы в случае необходимости наносить удары по террористам в Афганистане, не имея в этой стране баз. Однако, по его словам, проведение подобных операций будет сложнее после ухода воинского контингента из Афганистана.

При этом Кирби подчеркнул, что теперь у США - значительно более совершенный механизм сбора разведданных об Афганистане, нежели это было в 2001 году, когда Вашингтон начинал там военную операцию.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.

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США намерены эвакуировать из Кабула по 5 тыс. человек в день, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9287 Интересное решение: перевезти всех афганцев в США.
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17.08.2021 07:22 Ответить
Это хорошо с двух сторон:
а) бросать коллаборантов нельзя, еще придется не в одну страну вторгаться;
б) водил на убере будет больше, а то он подорожал в два раза с начала Ковида - никто возить людей не хочет, все ушли на Убер-Итс.
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17.08.2021 07:26 Ответить
Если позволят). Спецназ подготовленный по стандартам НАТО уже эвакуировали. К Аллаху...
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17.08.2021 07:36 Ответить
У них был выбор, умереть в бою но остаться мужчинами или здохнуть как трусы в позоре, они выбрали второе, собственно как и большинство афганцев
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17.08.2021 08:01 Ответить
Це нагадує втечу.
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17.08.2021 07:38 Ответить
Талибы сейчас понахватают оставшихся иностранцев, независимо от страны их происхождения, но не для того, чтобы просто убить, а для торга с властями пострадавших стран о выкупе или других преференциях. Ох, там даже подвалы жаркие. США намерены эвакуировать из Кабула по 5 тыс. человек в день, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5062 США намерены эвакуировать из Кабула по 5 тыс. человек в день, - Пентагон - Цензор.НЕТ 166
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17.08.2021 07:56 Ответить
Эвакуировать куда ? Можно к Меркель
Меркель уже пыталась эвакуировать сирийцев в восточную Европу - но эти страны возмутились и теперь Меркель кормит беженцев сама. А ведь проще и дешевле было убрать Асада 😀
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17.08.2021 07:57 Ответить
Ні нада спасіба ) Меркеля приходятьта уходять а біженці лишаються !(
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17.08.2021 08:17 Ответить
Режим пал из-за того что произошел передел рынка наркотиков. Афганцам запретили выращивать алые маки и предложили заняться пшеницей.А их место на рынке опиума занял какой-то другой свой сукин сын. Ничего личного только бизнес к тому же приятный и легкий для пересичных афганцев.
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17.08.2021 08:21 Ответить
 
 