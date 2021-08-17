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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден
Фото: CNN

Президент США Джо Байден в понедельник днем выступил с заявлением по поводу ситуации в Афганистане, где власть захватывают боевики Талибана, накануне взявшие под контроль Кабул и занявшие президентский дворец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении нации. Никогда не предполагалось создать единую централизованную демократию. Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане остается сегодня то, что было всегда –предотвращение террористического нападения на США. Я много лет утверждал, что наша миссия должна быть сосредоточена исключительно на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с повстанцами или построении нации", – заявил Джо Байден.

По его словам, США ясно осознавали риски, связанные с выводом войск.

"Мы готовились ко любым непредвиденные обстоятельствам, но я всегда обещал американским гражданам, что буду откровенен. По правде говоря, это (захват талибами Кабула – ГА) произошло быстрее, чем мы ожидали. Почему так случилось? Политические лидеры Афганистана сдались и покинули страну. Афганские военные складывали оружие, иногда даже не пытаясь сражаться. События прошлой недели подтвердили, что прекращение военного вмешательства США в Афганистане сейчас было правильным решением. Американские войска не могут и не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться".

"Я хочу спросить тех, кто утверждает, что мы должны остаться: "Сколько еще поколений американских дочерей и сыновей вы бы потребовали от меня послать меня воевать в гражданской войне в Афганистане, когда афганские войска этого не сделают? Сколько еще американских жизней это стоит? Сколько еще бесконечных рядов надгробий на Арлингтонском национальном кладбище необходимо?"", – подчеркнул Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и Россия очень хотели, чтобы США бесконечно тратили миллиардные ресурсы на стабилизацию Афганистана, - Байден

Президент США отметил, что в случае нападение на американских солдат, реакция Вашингтона будет незамедлительной.

"Мы дали понять талибам, что, если они нападут на американских солдат или сорвут нашу операцию, ответ будет быстрым и решительным. В случае необходимости мы будем защищать наших людей с сокрушительной силой. Наша текущая военная миссия будет сокращена по времени, ограничена по масштабу и сосредоточена на своих целях. Как только мы завершим эту миссию, мы завершим вывод войск. Мы положим конец самой продолжительной войне Америки после 20 долгих лет кровопролития".

Президент Байден также добавил, что последние события в Афганистане являются "печальным доказательством того, что никакая военная сила никогда не сможет создать стабильный, единый и безопасный Афганистан, известный в истории как кладбище империй".

"Я четвертый американский президент, который ведет войну в Афганистане: два президента-демократа и два президента-республиканца. Я не буду передавать эту ответственность пятому президенту. Я не буду вводить в заблуждение американский народ, заявляя, что немного больше времени в Афганистане будет иметь значение. Я президент Соединенных Штатов Америки, и ответственность лежит на мне. Я глубоко опечален фактами, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Но я не сожалею о своем решении прекратить войну США в Афганистане и сосредоточить внимание на нашей контртеррористической миссии в этой стране и в других частях мира ".

Ранее в понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден готов мобилизовать международное сообщество на защиту прав человека в Афганистане, заверив, что администрация продолжит уделять пристальное внимание этому вопросу.

В воскресенье администрация США провела брифинги для руководства Конгресса о ситуации в Афганистане.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что что мир следит за действиями Талибана, и выразила обеспокоенность по поводу сообщений о жестоком обращении талибов с мирными жителями, особенно с женщинами и девочками.

Тем временем группа экспертов ООН по правам человека в понедельник выступила с заявлением, призвав государства-члены принять незамедлительные меры для предотвращения массовых убийств гражданских лиц, разрушения гражданской инфраструктуры и подрыва многолетней работы в области прав человека, гендерного равенства, здравоохранения, образования, культуры и социальной инфраструктуры в Афганистане.

"Для государств-членов недопустимо оставаться в стороне, когда организация, которую Совет Безопасности ООН признал террористической, берет под контроль территорию Афганистана и совершает действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности", – подчеркнули эксперты.
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Топ комментарии
+40
І щось мені підказує, що у випадку (тьху-тьху!) самі-розумієте-якого сценарію Косоворотько вчинить як афганський екс-президент Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден - Цензор.НЕТ 6031 Наостанок залишивши відосик "в моей голове война уже точно кончилась, счастливо оставаться, бе-бе-бе"
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17.08.2021 07:51
+31
А Найкоротший вважає що ви повинні воювати за нас.
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17.08.2021 07:40
+29
Все правильно штаты делают. Они могут помогать но не воевать вместо местных. Так и в Украине. Все логично. Штатам респект. Путлер Х..йло!
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17.08.2021 07:53
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Позор США дал повод России и Китаю создать между собой союз.Байден сделал все чтобы это состоялось.
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17.08.2021 08:23 Ответить
Народ- энтот крюк- откровенная кремлевская ************* мерзопакость- баньте эту сволочь везде!
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17.08.2021 08:38 Ответить
Нелегко воевать с дикарями. Сначала американцы должны были вывести войска, а затем должен был зайти талибан. Но эти дикари только и могут стрелять куда попало, ни тактики, ни стратегии.
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17.08.2021 08:30 Ответить
если бы эти дикари были такие бездари как ты говоришь, то не заняли бы всю страну за считанные дни.
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17.08.2021 08:53 Ответить
Все знали, что если талибы сунутся в Кабул то американцы их размажут как майонез по стенке.
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17.08.2021 09:22 Ответить
Сіпрне питання. Проектуємо на Україну: якби клован був наркоманом і дебілом то він би не отримав 73% відтримки. Звучить? Не фіга. Зе- дешевий і примітивний блазень і наркоман але свої 73 % отримав, бо наро- бидо. Йому завжди до вподоби прості рішення. Так і в Афганістані. Чи майже так.
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17.08.2021 09:24 Ответить
с*ка кремлевская зря стараешся...в Афгане у США небыло никаких обязательств.
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17.08.2021 08:42 Ответить
Украинский народ скоро устанет бороться со своей бандой и рванет из Украины как сирийцы и афганцы. Будем считать что спускание на тормозах "президентами" нацилналистического движения им удалось.
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17.08.2021 08:32 Ответить
Есть хорошее встречное предложение зеленогнойной шушаре- собрать из вас "вумных" полк и отправить защищать демократию в Афган. Вы, мрази ,свою Родину не хотите защищать, сидите на диване,уставшие от войны, и киздите бесконечно про ребят с передовой- что там то не так и это не этак, то что вот нужно было делать в 14-19 годах,а сделали ,вишь ли не так,как вам хотелось ( при этом о полном позоре в этой войне со всех сторон гринпоца оманского тихо молчите). И тут Байден должен снова посылать своих ребят на смерть для защиты такой же тупой безмозглой рабской быдломассы, как и вы, в Афгане, чтобы вы тут рассуждали о том, что США опозорились и видишь "обязаны" защищать очередное быдло, "уставшее от войны". Ничего они и никому не должны, как ваша конченная моника не лох ничего не должна была и не будет должна вам.
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17.08.2021 08:36 Ответить
Ну вот полезные идиоты и кацапские тролли начинают набрасывать говна на вентилятор, про такое в Украине, хер вам!!!!!
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17.08.2021 08:41 Ответить
это доказывает одну простую вещь: никакое НАТО, никакие джавелины или Ф-35 не помогут, если сами люди не сражаются за свою землю, все это будет брошено и сдано без боя. В нашей версии это звучало: "не було наказу, а от якби був з Кийова наказ, то ми б в Криму...". Короче, боротьба триватиме
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17.08.2021 08:51 Ответить
так, боротьба триватиме, доки головний терорист сидить у Кремлi ... Війська США не повинні битися на війні і вмирати на ній, якщо афганські сили не бажають боротися, - Байден - Цензор.НЕТ 5875
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17.08.2021 09:03 Ответить
да, конечно, это неприятно, привыкли уже, что добрый дядюшка Сэм придет и беду разведет руками..., но нет...., а сами то что могут?, сами обычно умеют только быстро драпать и издалека обращаться к нации..., а нация как правило хочет, чтоб ее не трогали и кормили вкусными блинами с лопаты..., Афган - это большой наш Крым, там тоже военные братались с врагами и радостно пошли к ним на службу тоже вместе с оружием.... и никто не хотел там воевать за нас, да и мы не сильно хотели..., а теперь мы кого-то осуждаем и высказываем свое фе....
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17.08.2021 08:51 Ответить
Не все так просто, рішення про вивід військ США з Афганістану було раптовим як сніг на голову.
Так не робиться, зазделигідь ставляться під фактом уряд Афганістану про вивід військ США і
потім тільки йде сам вивід військ, це мінімум 3 місяці.
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17.08.2021 08:57 Ответить
Бывший президент США Дональд Трамп призвал президента Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана раньше запланированной им даты 11 сентября.
"Выход из Афганистана - это замечательная и позитивная вещь. Я планировал уйти 1 мая, и мы должны держаться как можно ближе к этому графику", - цитируют заявление экс-президента американские СМИ.
По его словам, есть две причины для того, чтобы вывести военных США из Афганистана до 11 сентября.
"Мы можем и должны выйти раньше. Девятнадцать лет - это достаточно, действительно, слишком много и слишком долго", - отметил Трамп. Кроме того, 11 сентября, по его мнению, должно остаться "днем размышлений и памяти в честь тех великих душ, которые мы потеряли".
Ранее президент США Джо Байден принял решение начать 1 мая выводить войска из Афганистана. Этот процесс планируется завершить до 11 сентября 2021 года.вы об этом?
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17.08.2021 10:04 Ответить
Скажи мені як так сталось що при присутності військ США Афганістан захоплюють наркомани - маджахеди, тіж самі обдроченці як і на Донбасі?
Чому вони це не робили раніше. Читай це і не пиши єрунду:

Війська США не повинні битися на війні і вмирати на ній, якщо афганські сили не бажають боротися, - Байден - Цензор.НЕТ 3733 "Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що сили Сполучених Штатів, які покинули Афганістан, слід було виводити зовсім інакше.
"Проблема не в тому, що ми пішли з Афганістану. Проблема в тому, що ми це зробили катастрофічно некомпетентним чином", - заявив він.
Трамп днем раніше заявив, що "(президент Джо - ІФ) Байден накоїв з Афганістаном щось легендарне", а також, що цей вихід США з Афганістану "увійде в історію як одна з найбільш жорстоких поразок в американській історії".
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17.08.2021 21:16 Ответить
Я много лет утверждал, что наша миссия должна быть сосредоточена исключительно на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с повстанцами или построении нации", - заявил Джо Байден. Источник: https://censor.net/ru/n3283092

Бідон тоді виводь американські війська зі всіх військових баз по всьому світі - останнім часом американські війська не проводили військових операцій в Афганістані, це була більше військова база США Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден - Цензор.НЕТ 298 Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден - Цензор.НЕТ 1985

Незмивний сором бідону і кров громадян Афганістану яких стратять на вулицях буде на його совісті.
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17.08.2021 08:55 Ответить
Байден молодець, якщо не хочеш воювать за свою країну, чому хтось повинен проливать за неї кров
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17.08.2021 11:45 Ответить
для під*расів він дійсно молодець, навіть знаю з якої вони країни, з дуже скрєпной....
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17.08.2021 21:08 Ответить
Это пятно на США и НАТО. Неспособность анализировать и прогнозировать мировую политику. Вскормили Китай преференциями и жадностью к супер прибылям за счет дешевой рабочей силы и теперь начинают с Китаем бороться. Европа залезла в зависимость от газа рф и теперь заигрывает с ней ради "дешевого" газа. Зажрался Запад, дальше своего носа ничего не видет.
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17.08.2021 09:02 Ответить
Даже уйти с Афгана пристойно и то не смогли продумай основательно. Просто побежали.
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17.08.2021 09:09 Ответить
сраная илита, которую 73 % дебилов вытащила из телешоу и сделала своими правителями- не может справиться с коррумпированными кланами , правящими страной 30 лет, а лишь щипает мелочь иммитируя непримиримую "боррьбу"....(клоунов со зрителями в цирке)
это видно по взлетевшим ценам и недовольству этих же, бывших в 73-х процентах дебилов
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17.08.2021 09:03 Ответить
Будемо відверті. Попередники Зе не змогли цього зробити. Відповідно, Зе навряд чи це зможе зробити. Хіба що продовжить курс на реформи. Мо* і сам щось встигне зробити. Війська США не повинні битися на війні і вмирати на ній, якщо афганські сили не бажають боротися, - Байден - Цензор.НЕТ 6906
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17.08.2021 11:16 Ответить
Золоті слова, І наша Косоворотка зробила точно так, як афганський народ, дала наказ перестати стріляти, як будто би ми напали на москалів, Морально армію ще не розложив? Готов до вводу "русского мира (талібана)" в Україну через Донецьк і Луганськ?
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17.08.2021 09:04 Ответить
А ты с передовой строчишь , воин ? Выложи номер приказа ! Или ты кацапско- шоколадный ботяра , разгоняющий зраду ?
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17.08.2021 10:24 Ответить
А що, накази є тільки на передовій? Там їх тільки підписує Косоворотка? А що то за режим "тиші"? І навіщо мені ті накази, я й так знаю, що забороняють стріляти. Навіть зняли снайперські групи і розвідку, щоб наші були сліпі. Ворожі ДРГ заходять на наші позиції і маскують різні вибухівки. А знає пан, що таємні накази не друкуються? Чи військові самі придумали "не стріляти"? "Зелений" бот себе спалив висловом "кацапсько-шоколадний ботяра". Що 5 президент не дає вам спокою, ні кацапам, на малоросам? Ваше бажання приклеїти його до кацапів не вийде, бо тільки він їм дав відсіч, а ваш Косоворотка відвів війська і заборонив стріляти, чи не так? Чий там кіношний бізнес в Московії? Що то за зустріч була в Омані? А хто там напідписував формул "штайнмаєрів"? А де в "мінських" є рішення "перестати стріляти"?
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17.08.2021 11:05 Ответить
А при шоколадке не было перемирий , режимов тишины ? Так кому выдали такой приказ под номером N ? « не стрелять « ? На передовую или в тыл ? Почему нет заявлений что кому-то запретили стрелять именно от бойцов с передовой , а стоит только ваш кацапо- шоколадный вой ? Вы для меня одни и те же , одни пытаются внести раздор и недоверие , а другие молятся на своего « идола» , в принципе как и лаптеногие на своего !
А первый пункт « минских « прочитай внимательно ! ОЛЕНЬ !
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17.08.2021 11:23 Ответить
20 лет потребовалось для того, чтобы прийти к простейшему умозаключению. Еще одно свидетельство глубокого и системного кризиса в США.
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17.08.2021 09:17 Ответить
бабло, всё завязано на нём
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17.08.2021 09:41 Ответить
Угу. И думаю менее пяти лет понадобиться, чтобы прийти к диаметрально противоположному заключению. Видать за 20 лет подзабыли почему туда войска вводили и что давало присутствие американских войск в Афгане американцам.
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17.08.2021 10:23 Ответить
Щоб твої діти так за відлітаючі літаки чіплялися,тварюка
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17.08.2021 09:18 Ответить
Це очевидно.Штатам респект.
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17.08.2021 09:18 Ответить
Я вот подумал, что справедливо было бы запростить оружия, как компенсацию за ядерное, ну к примеру ярдов на 10. Но а потом понял - продадут, просрут и деньги перечислят в Панаму. Нет, сначала огонь революции, пандемия на воров и идиотов и вакцинация коррупционеров торпедой мгновенного действия.
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17.08.2021 09:19 Ответить
Бо айден - чемпіон по невдалим діям
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17.08.2021 09:29 Ответить
взагалі-то рішення про вивід військ з Афганістану прийняв та підписав трамп.
при чьому вивід мав би закінчитися ще в травні.
байден просто завершив виконання рішення трампа, трохи потягнувши час.
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17.08.2021 09:42 Ответить
Один херню спорол - другой ее завершил. Это говорит только о том, что проблема системная и не зависит от того кто в данный момент президент.
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17.08.2021 10:24 Ответить
От цікаво, ти настільки дебіл, чи то в тебе методичка така? Так проблема саме в тому, що НЕ ПОВІРИЛИ! США вбухали купу бабла, поклали тисячі своїх солдат, а моджахедам то пофіг! От саме в тому й проблема - ну не вірять афганці нікому, крім своїх вожаків, ну не хочуть вони зі свого первісно-общинного ладу в ******** світ. В принципі, то є їхнє право, ну то США то нафік здалось?
Так що козломордий, міняй методичку, або просто заткнись нахрін.
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17.08.2021 10:16 Ответить
Я так розумію з американського літака падали ті хто хотів дуже влади талібів?
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17.08.2021 10:27 Ответить
Маю підозру, що там багато було тих, хто хотів на халяву прорватися, нелегально.
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17.08.2021 11:20 Ответить
Та ніколи американці запросто так "вбухувати бабло" не будуть. Чого ви вирішили, що США такі дурники?
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17.08.2021 10:45 Ответить
Как раз тем, кто привержен демократическим ценностям американцы и предлагают программу защиты, в т.ч. и переселения… А подавляющему большинству населения в афгане, как и 300-тысячной обученной армии, это ни к чему, главной шоб перестали стрелять. Оттого давно уже и готовы безропотно стать рачком перед дикой и необузданной силой исламских ********, в ожидании твердого стержня от мужественных воинов и крепких хозяйственников. Ну заслужили... Війська США не повинні битися на війні і вмирати на ній, якщо афганські сили не бажають боротися, - Байден - Цензор.НЕТ 6600 Кстати, урок и для других...
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17.08.2021 10:28 Ответить
так большинство там сами такие же как талибы
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17.08.2021 10:50 Ответить
урок для нас
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17.08.2021 10:52 Ответить
Верный ход. Пусть теперь лишнехромосомные расхлёбывают этот талибан.
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17.08.2021 10:30 Ответить
Поверьте, вместе с китайцами расхлебают. И расхлебают так как выгодно им. Ресурсов у того же Китая предостаточно для этого, а Афганистану сейчас прежде всего будут нужны деньги.
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17.08.2021 11:44 Ответить
На Китай, думаю, не полезут, а вот на Таджикистан, Узбекистан запросто. Там сторонников халифата полно, только и ждут начала. Так что лишнехромосомные ничего не расхлебают сами. Скорее всего начнут ныть о помощи Европу, пугая их страшилками. Війська США не повинні битися на війні і вмирати на ній, якщо афганські сили не бажають боротися, - Байден - Цензор.НЕТ 5089
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17.08.2021 20:19 Ответить
С чего бы им туда лезть? Мазохисты?
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17.08.2021 20:34 Ответить
Все эти земли они считают своим исламским Халифатом. И там сторонников этого полно.
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17.08.2021 21:28 Ответить
С точки зрения хотя бы даже элементарной логики талибам нет никакого смысла сейчас туда соваться. Им в самом Афганистане закрепиться нужно. А на это уйдет не одно десятилетие. Идти воевать против другой страны открытой войной со 150 тысячным войском самоубийство. Тем более оставив у себя за спиной в Афганистане такого оппонента как Масуд. И думаю, что они это прекрасно понимают. Так что не выдавайте желаемое за действительное. Тем более не нужно сбрасывать со счетов обработку талибов такими политическими игроками как кацапы и Китай. Они им быстро наметят главных врагов и цели.
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17.08.2021 21:59 Ответить
Десятилетие конечно не уйдёт, максимум полгода, пока закрепятся и наберут себе новых сторонников.
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17.08.2021 22:20 Ответить
Какой Вы однако быстрый. Вон пока уйдут американцы они 20 лет ждали.
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17.08.2021 22:27 Ответить
Талибы не хотят что-то строить, они умеют только разрушать, такова их природа. На подьёме своей эйфории от победы полезут дальше, без вариантов. И очень скоро.
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18.08.2021 10:59 Ответить
Что ж - посмотрим. Лично я думаю что ближайшие 10 лет минимум они будут утрясать проблемы внутри страны большей частью. То что хотели они уже получили. По крайней мере на данном этапе. Кто из нас прав покажет ближайшее время.
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18.08.2021 13:36 Ответить
Афганистан-страна Каина. Так было и 100 и 200 лет назад. Почитайте "The white pavilions" M.M.Kaye. Bestseller. 2ая половина 19 века.
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17.08.2021 10:31 Ответить
Ну а в чем Байден не прав? Это как с алкоголиком и наркоманом - пока он сам не захочет избавиться от зависимости и жить по-человечески, никакое лечение не поможет. Если афганцы хотят жить в средневековье, то с этим ничего не поделать, это их выбор и их страна
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17.08.2021 10:49 Ответить
Логічні дії президента США. Іран, Китай, Росія- кричали, що американці, там вбивають"мирний" народ, а як американці стали виходити, то росіяни, почали пропонувати допомогу, компроміс, бо немають еі грошей, ні ресуррсів влізати в ще одну кампанію. Американці зайшли туди, щоб знищити Аль- Каїду і самого Бен Ладена, а решта- це вже спроба допомогти ствотрити більшменш демократичну державу. Але перепрошує США потратила на мільярди доларів, втрптила свлї солдотіа, а ці "офіційні" Афганістанські війська відмовилися воювати за свої принципи і свої сім'ї, то як ви думаєте, чи потрібно американцю вмирати за афганців,думаю, що ні. Єдине, що тепер прийдеться Ірану, Таджикістану, Узбекістану, Китаю, та Росії- готовити контрибуцвї, та посилювати прикордонні війська, а не висіті еа шиї дядька Сема. Кінець кінцем це американські гроші і америкпнцмя вирішувати, як їх тратити. А українці мають думати про Україну самі і вчитися її захищати і збагачувати, а не дивиьися ,як подита собак, як Зе-сцуцик!
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17.08.2021 12:45 Ответить
все правильно
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17.08.2021 13:10 Ответить
"Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден"
_Какой бессовестный, подлый лжец... Мерзавец! Утверждает что кинули "главного союзника США вне НАТО" и вывели свои войска потому, что армия Афганистана не захотела сражаться. Но на самом деле эта армия сперва увидела как их кинули "союзники", разбежалась установленная США власть - и вот тогда уже афганская армия отказалась сражаться.
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17.08.2021 13:46 Ответить
Пора бы Западу понять что пытаться цивилизировать азиатские страны,где доминирует пещерное мусульманство это пустая трата времени и денег.Там нужно "решать" либо как монголы в 13-14 веках,либо вообще туда не соваться.
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17.08.2021 17:41 Ответить
Все правильно він сказав, і правильно зробили. Ще б побудувати стінку навколо цього Афгану, і хай там хоть жеруть один одного, дикуни
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17.08.2021 17:53 Ответить
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