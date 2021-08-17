Войска США не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться, - Байден
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Президент США Джо Байден в понедельник днем выступил с заявлением по поводу ситуации в Афганистане, где власть захватывают боевики Талибана, накануне взявшие под контроль Кабул и занявшие президентский дворец.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
"Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении нации. Никогда не предполагалось создать единую централизованную демократию. Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане остается сегодня то, что было всегда –предотвращение террористического нападения на США. Я много лет утверждал, что наша миссия должна быть сосредоточена исключительно на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с повстанцами или построении нации", – заявил Джо Байден.
По его словам, США ясно осознавали риски, связанные с выводом войск.
"Мы готовились ко любым непредвиденные обстоятельствам, но я всегда обещал американским гражданам, что буду откровенен. По правде говоря, это (захват талибами Кабула – ГА) произошло быстрее, чем мы ожидали. Почему так случилось? Политические лидеры Афганистана сдались и покинули страну. Афганские военные складывали оружие, иногда даже не пытаясь сражаться. События прошлой недели подтвердили, что прекращение военного вмешательства США в Афганистане сейчас было правильным решением. Американские войска не могут и не должны сражаться на войне и умирать в ней, если афганские силы не желают сражаться".
"Я хочу спросить тех, кто утверждает, что мы должны остаться: "Сколько еще поколений американских дочерей и сыновей вы бы потребовали от меня послать меня воевать в гражданской войне в Афганистане, когда афганские войска этого не сделают? Сколько еще американских жизней это стоит? Сколько еще бесконечных рядов надгробий на Арлингтонском национальном кладбище необходимо?"", – подчеркнул Джо Байден.
Президент США отметил, что в случае нападение на американских солдат, реакция Вашингтона будет незамедлительной.
"Мы дали понять талибам, что, если они нападут на американских солдат или сорвут нашу операцию, ответ будет быстрым и решительным. В случае необходимости мы будем защищать наших людей с сокрушительной силой. Наша текущая военная миссия будет сокращена по времени, ограничена по масштабу и сосредоточена на своих целях. Как только мы завершим эту миссию, мы завершим вывод войск. Мы положим конец самой продолжительной войне Америки после 20 долгих лет кровопролития".
Президент Байден также добавил, что последние события в Афганистане являются "печальным доказательством того, что никакая военная сила никогда не сможет создать стабильный, единый и безопасный Афганистан, известный в истории как кладбище империй".
"Я четвертый американский президент, который ведет войну в Афганистане: два президента-демократа и два президента-республиканца. Я не буду передавать эту ответственность пятому президенту. Я не буду вводить в заблуждение американский народ, заявляя, что немного больше времени в Афганистане будет иметь значение. Я президент Соединенных Штатов Америки, и ответственность лежит на мне. Я глубоко опечален фактами, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Но я не сожалею о своем решении прекратить войну США в Афганистане и сосредоточить внимание на нашей контртеррористической миссии в этой стране и в других частях мира ".
Ранее в понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден готов мобилизовать международное сообщество на защиту прав человека в Афганистане, заверив, что администрация продолжит уделять пристальное внимание этому вопросу.
В воскресенье администрация США провела брифинги для руководства Конгресса о ситуации в Афганистане.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что что мир следит за действиями Талибана, и выразила обеспокоенность по поводу сообщений о жестоком обращении талибов с мирными жителями, особенно с женщинами и девочками.
Тем временем группа экспертов ООН по правам человека в понедельник выступила с заявлением, призвав государства-члены принять незамедлительные меры для предотвращения массовых убийств гражданских лиц, разрушения гражданской инфраструктуры и подрыва многолетней работы в области прав человека, гендерного равенства, здравоохранения, образования, культуры и социальной инфраструктуры в Афганистане.
"Для государств-членов недопустимо оставаться в стороне, когда организация, которую Совет Безопасности ООН признал террористической, берет под контроль территорию Афганистана и совершает действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности", – подчеркнули эксперты.
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Так не робиться, зазделигідь ставляться під фактом уряд Афганістану про вивід військ США і
потім тільки йде сам вивід військ, це мінімум 3 місяці.
"Выход из Афганистана - это замечательная и позитивная вещь. Я планировал уйти 1 мая, и мы должны держаться как можно ближе к этому графику", - цитируют заявление экс-президента американские СМИ.
По его словам, есть две причины для того, чтобы вывести военных США из Афганистана до 11 сентября.
"Мы можем и должны выйти раньше. Девятнадцать лет - это достаточно, действительно, слишком много и слишком долго", - отметил Трамп. Кроме того, 11 сентября, по его мнению, должно остаться "днем размышлений и памяти в честь тех великих душ, которые мы потеряли".
Ранее президент США Джо Байден принял решение начать 1 мая выводить войска из Афганистана. Этот процесс планируется завершить до 11 сентября 2021 года.вы об этом?
Чому вони це не робили раніше. Читай це і не пиши єрунду:
"Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що сили Сполучених Штатів, які покинули Афганістан, слід було виводити зовсім інакше.
"Проблема не в тому, що ми пішли з Афганістану. Проблема в тому, що ми це зробили катастрофічно некомпетентним чином", - заявив він.
Трамп днем раніше заявив, що "(президент Джо - ІФ) Байден накоїв з Афганістаном щось легендарне", а також, що цей вихід США з Афганістану "увійде в історію як одна з найбільш жорстоких поразок в американській історії".
Бідон тоді виводь американські війська зі всіх військових баз по всьому світі - останнім часом американські війська не проводили військових операцій в Афганістані, це була більше військова база США
Незмивний сором бідону і кров громадян Афганістану яких стратять на вулицях буде на його совісті.
это видно по взлетевшим ценам и недовольству этих же, бывших в 73-х процентах дебилов
А первый пункт « минских « прочитай внимательно ! ОЛЕНЬ !
при чьому вивід мав би закінчитися ще в травні.
байден просто завершив виконання рішення трампа, трохи потягнувши час.
Так що козломордий, міняй методичку, або просто заткнись нахрін.
_Какой бессовестный, подлый лжец... Мерзавец! Утверждает что кинули "главного союзника США вне НАТО" и вывели свои войска потому, что армия Афганистана не захотела сражаться. Но на самом деле эта армия сперва увидела как их кинули "союзники", разбежалась установленная США власть - и вот тогда уже афганская армия отказалась сражаться.