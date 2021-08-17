Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз нарушили режим "тишины", - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, возле Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Широкино враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в штабе.
По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Так, вблизи Причепиловки противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования РФ применили 120-мм минометы.
"На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь. За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
пс.
Вчора ж вилупки рапортували, що порушень зеліної тиші не було.
Щось така злість бере....
Скількома життями нам обійдеться самодурство клована.
може поскрегочете на зеленську владу за просрані, а точніше свідомо зірвані оборонзакупівлі?
Олег Леусенко
@leusenko1
·18 хв
ОБСЄ зафіксувала розміщення РФ на ОРДЛО 419 одиниць озброєння і військової техніки. В т.ч. з порушенням лінії відведення та в зоні безпеки. Російські агресори це роблять під виглядом навчань Захід-2021. Зеленський не повертає ЗСУ на колишні позиції, бо веде бізнес на Московії.
Царствие Небесное воину...
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…
Олександр Сидоренко (Фоззі)
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом "чому?"
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити
Але нам сказали: сьогодні - без змін
На східному фронті загинув один
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі.Фоззі.