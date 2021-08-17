Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз нарушили режим "тишины", - штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, возле Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Широкино враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в штабе.

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По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Так, вблизи Причепиловки противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования РФ применили 120-мм минометы.

"На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь. За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.