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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз нарушили режим "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз нарушили режим

За прошедшие сутки, 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, возле Золотого-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Широкино враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала размещение 419 единиц вооружения и военной техники террористов на Донбассе

По состоянию на 7:00 утра 17 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Так, вблизи Причепиловки противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования РФ применили 120-мм минометы.

"На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывали огонь. За текущие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Топ комментарии
+29
Царство Небесне Воїну !
пс.
Вчора ж вилупки рапортували, що порушень зеліної тиші не було.
Щось така злість бере....
Скількома життями нам обійдеться самодурство клована.
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17.08.2021 08:06
+18
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2840
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17.08.2021 08:30
+12
И сколько же это скотство русотварей продолжаться будет?
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17.08.2021 08:09
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Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне Воїну !
пс.
Вчора ж вилупки рапортували, що порушень зеліної тиші не було.
Щось така злість бере....
Скількома життями нам обійдеться самодурство клована.
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17.08.2021 08:06 Ответить
И сколько же это скотство русотварей продолжаться будет?
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17.08.2021 08:09 Ответить
Поки кацапстан не буде знищений.
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17.08.2021 08:12 Ответить
Майже кожного дня наші хлопці-воїни проливають кров на сході України. Майже щодня складають свої голови не тільки за волю і незалежність України,але й усієї Західної Європи! І у цій боротьбі нашій армії,як повітря, потрібна новітня зброя,військова техніка,обладнання,тощо. А Європа "жилить","жилять" і США. Тільки подумати: скільки новітньої зброї і техніки вони залишили в Афганістані на радість талібам і козломордії(оту усю зброю,скоріш за все,приберуть до рук кацапи,бо таліби нею не вміють користуватись). Даядечкові Джо,від усіх нас "велика подяка" за такий гарний подарунок московітським козлам! Просили ж:-,передайте нам.Так ні,бо америкоси не дуже хочуть сваритись як із Москвою, так і із Берліном і Парижем. Така злість розпирає,що аж зубами скрегочеться.
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17.08.2021 09:48 Ответить
Така злість розпирає,що аж зубами скрегочеться.
може поскрегочете на зеленську владу за просрані, а точніше свідомо зірвані оборонзакупівлі?
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17.08.2021 11:37 Ответить
Сергію,а то є окрема тема і ,на жаль, тут не вистачить місця,щоби висловити своє обурення отими дурними діями нинішньої влади.
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17.08.2021 12:02 Ответить
Сергію,а то є окрема тема і ,на жаль, тут не вистачить місця,щоби висловити своє обурення отими дурними діями нинішньої влади.
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17.08.2021 12:02 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2840
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17.08.2021 08:30 Ответить
У нас в Україні на Донбасі свої таліби - Кремлядський талібан і його адепти Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8435
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17.08.2021 08:45 Ответить
Навпаки -- ми таліби, а вони моджахеди.
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17.08.2021 09:09 Ответить



Олег Леусенко

@leusenko1

·18 хв

ОБСЄ зафіксувала розміщення РФ на ОРДЛО 419 одиниць озброєння і військової техніки. В т.ч. з порушенням лінії відведення та в зоні безпеки. Російські агресори це роблять під виглядом навчань Захід-2021. Зеленський не повертає ЗСУ на колишні позиції, бо веде бізнес на Московії.
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17.08.2021 08:54 Ответить
І торгівлю, вже бітум там купує.
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17.08.2021 09:12 Ответить
Какой какой "режим" нарушили орки?! Хоть бы не издевались, блд.
Царствие Небесное воину...
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17.08.2021 08:55 Ответить
Ти чуєш?! Плаче. Чую, друже!
Той плач стоїть в душі у мене.
То мати Україна тужить
За сином тужить моя Нене.
За тим, кого колись родила.
За тим, кого любила й любить.
За тим, кого вона зростила
Й не думала, що скоро згубить.
Навіки втратила синочка,
що був родини майбуттям,
що був готовий для країни
Пожертвувати і життям.
Душа і в мене, друже, плаче!
Плач серце крає щохвилини,
що над померлим ворон кряче,
що плаче рідна Україна,
що вже ніколи той синочок
свого життя не буде мати,
що не посадить він садочок
й ніколи не збудує хати.
Єдине, що я знаю точно,
що пам'ять у моєї Нені
не втратить імені героя.
Не дасть собі! Не дасть і ме́ні!!!
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17.08.2021 09:21 Ответить
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу ворог п'ять разів порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9172
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17.08.2021 10:10 Ответить
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…
Олександр Сидоренко (Фоззі)
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17.08.2021 10:16 Ответить
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом "чому?"
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити
Але нам сказали: сьогодні - без змін
На східному фронті загинув один
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі.Фоззі.
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17.08.2021 10:53 Ответить
а шмаркля ни слова, зато мер свой, там сразу отреагировал....шмарчок зеленый
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17.08.2021 12:41 Ответить
Герою Слава! Царство Небесне загиблому Захиснику!
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17.08.2021 13:52 Ответить
С путиным нужно кончать. Всех предателей - на кол!
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17.08.2021 14:44 Ответить
Опять вражеские снайпера.... Когда вернут на позиции наши контрснайперские группы???? Сколько еще наши будут живыми мишенями в кацапском тире????
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17.08.2021 23:59 Ответить
 
 