11 человек, в том числе трое детей, попали в инфекционную больницу после празднования свадьбы на Ивано-Франковщине, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области госпитализированы 11 человек, из них 3 детей, с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 августа в ГСЧС поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанской центральной городской больнице и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 г.р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 августа они праздновали свадьбу в с. Поляница Надворнянского района.

Как сообщается, ГСЧС проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Белой Церкви: 7 человек посетили кафе