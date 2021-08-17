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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 890 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 17 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 16 августа 2021 в Украине зафиксированы 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 10).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 госпитализированы - 379 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 летальных случаев - 27;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 выздоровели - 433 человека.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 методом ПЦР - 21 347 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 методом ИФА - 7 655 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 экспресс-тестами - 18 427 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 заболели - 2 267 219 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 выздоровели - 2 197 508 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 летальных случаев - 53 296;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 699 182.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели 14
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о, пошла жара. Ждите осенью снова переполненные больницы.
Маски носить почти перестали, решили что Ковид испарился.
Хорошо что хоть я вакцинировался. Бо количество идиотов удручает...
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17.08.2021 09:43 Ответить
 
 