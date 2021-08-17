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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) спецназ (606) Франция (3077) Макрон (945)

Франция направляет в Афганистан два военных самолета и бойцов спецназа для помощи в эвакуации граждан, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Франция направляет в Афганистан два военных самолета и бойцов спецназа для помощи в эвакуации граждан, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы", - сказал Макрон в ходе выступления, которое транслировали французские телеканалы. Он не уточнил численность направленных в Афганистан военнослужащих.

Французский лидер отметил, что направляет самолеты и спецназ с тем, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана. Он добавил, что в понедельник обсудил эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Макрон отметил, что нельзя допустить, чтобы Афганистан, власть в котором захватило движение "Талибан", вновь стал прибежищем для террористических группировок.

"Афганистан не должен вновь стать святилищем терроризма, каковым он был. Это условие мира", - сказал Макрон в телевизионном обращении к стране.

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Он отметил, что намерен предпринять ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.

"Террористические группы присутствуют в Афганистане и будут стремиться извлечь пользу из дестабилизации. Совет Безопасности ООН должен привнести ответственный и единый ответ", - добавил президент.

Выступление Макрона последовало за проведенным им совещанием совета обороны, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата страны движением "Талибан".

Французский президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перспективу борьбы против терроризма и пообещал совместные инициативы "в ближайшие часы".

"Возврат к стабильности будет осуществлен через такие политические и дипломатические действия в Совете Безопасности", - объяснил Макрон.
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Топ комментарии
+7
Жабоед пусть "формулу штангенциркуля" отвезёт в Афганистан.
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17.08.2021 08:31
+5
От придурок...
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17.08.2021 08:18
+4
французы, - мастера помахать кулаками ПОСЛЕ драки.
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17.08.2021 08:50
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От придурок...
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17.08.2021 08:18 Ответить
Галанців нехай прихватить на літаки, щоб ЗЄля ради них ще один літак у Кабул не послав.
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17.08.2021 08:21 Ответить
ну, прилетели.. ну, покружили над аэродромом..
полоса забита несколькими тысячами сородичей Мустафы Внайомки..
ну и улетели в Узбекистан..
классный план!.. немцев уже так прокатили, теперь Макрон решил прыгнуть на гостеприимные афганские грабли..
Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 8895
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17.08.2021 08:26 Ответить
Хитрый расчет Меркель и Макрона. Главное заявить...
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17.08.2021 08:41 Ответить
Ха....Эти гости и без "Добро пожаловать" придут. Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 7465
Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 1704
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17.08.2021 08:57 Ответить
Жабоед пусть "формулу штангенциркуля" отвезёт в Афганистан.
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17.08.2021 08:31 Ответить
Хорошо, что цензора в ЕС не читают. Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 8841
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17.08.2021 08:56 Ответить
Кому хорошо? Талибам?
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17.08.2021 12:11 Ответить
І нехай заспіває свою традиційну гейропську мантру про переговори з терористами, чесні і демократичні вибори серед муслімських дикунів.
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17.08.2021 09:04 Ответить
Походу на всех французских мадмуазелей уже не хватает алжирцев и марокканцев. Поэтому микрон направил миссию в афган за новой кровью
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17.08.2021 08:34 Ответить
За новими бичками-осіменителями. Насправді, в глибині душі кожна французька мамзеля 40+ мріє про сильного самця, чорнявого пуштунчика з довгим стволом, замотаного в смердюче обісцяне шмаття з ніг до голови, який заволодіє нею грубо і в несподіваному місці (хоч на засіданні клубу феміністок).
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17.08.2021 09:10 Ответить
Правильно. Нехай Європа чорніє. Перетворимо її на Африку.
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17.08.2021 08:36 Ответить
Допоможи їм у цьому. Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 623
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17.08.2021 08:57 Ответить
Она платила деньги талибам, что б американских солдат убивали талибы. Так что это одинаковые по менталитету народы..
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17.08.2021 09:30 Ответить
..от этой победы рассея скоро начнёт харкать кровью. Уже псковских Ванюшек повезли в Таджикистан защищать южные кордоны рашки. И скоро во всю затянут песню о Черном Тюльпане. Кому кому..а русне Талибан в спину выстрелит стопроцентно!!!
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17.08.2021 11:04 Ответить
Все что надо было знать про вчерашний инцидент.
До Узбекистану з Афганістану перелетіло 22 літаки та 24 гелікоптери Повітряних сил Афганістану.
На їх борту знаходилось 585 військових Афганістану.
Все це відбулось упродовж 14-15 серпня. Повітряні судна приземлились у міжнародному аеропорту Термеза.
Учора, 15 серпня три військових літаки Embraer 314 Повітряних сил Афганістану запросили дозвіл на посадку в аеропорту «Ханабад» у Карші.
Їх перенаправили до аеропорту Термез в супроводі двох винищувачів МіГ-29 Військово-повітряних сил Узбекистану.
Літак A-29 Super Tucano Повітряних сил Афганістану
До Узбекистану з Афганістану перелетіло 22 літаки та 24 гелікоптери. Літак A-29 Super Tucano Повітряних сил Афганістану Фото: Повітряні сили США
В ході супроводження літаки Embraer 314 та МіГ-29 зіштовхнулись та впали у Шерабадському районі Сурхандар'янської області. Пілоти цих двох літаків катапультувались та приземлились на парашутах.
Військовослужбовців госпіталізовали до Термезької філії республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.
Спочатку у ЗМІ повідомлялось про збиття афганської літака системами протиповітряної оборони Узбекистану.
Бойовики хизуються гелікоптерами захопленими у військ Афганістану
Раніше не одноразово військовослужбовці збройних сил Афганістану переходили кордон сусідніх країн з метою прохання про притулок і не бажання вступати у бойові дії з рухом «Талібан».
Минулого місяця, наступ талібів на півночі Афганістану призвів до втечі у Таджикистан сотень бійців урядових сил і захоплення талібами нових територій. За інформацією таджицьких прикордонників, у ніч на 5 липня кордон перетнули 1037 афганських солдатів, ще 94 перетнули кордон за день до того.
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17.08.2021 08:44 Ответить
Зараз турецький транспорт летить до Кабулу.
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17.08.2021 08:45 Ответить
Они откушают там лягушачих лапок...з хреном. Новий рецепт від талібстких кулінарів)
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17.08.2021 08:49 Ответить
французы, - мастера помахать кулаками ПОСЛЕ драки.
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17.08.2021 08:50 Ответить
"терористичні угрпв всього світу щиро вітають талібан"... (чвк ввху)
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17.08.2021 08:51 Ответить
Все политики играют в игру "кто приведет хоть к малейшему адеквату бородатых". Дивидендов ПОКА больше всего у рос - на фоне этого звиздеца они выглядят не настолько неадекватно как ранее. Но их перспективы влезть в этого говно как раньше.
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17.08.2021 08:58 Ответить
Аэропорт заблокирован - лететь можно только после того, как его возьмут под контроль.
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17.08.2021 09:04 Ответить
Мне интересно , пошлют "Иностранный Легион" (там реально бойцы), или кадровое удолбище. Законодательство Франции разрешает использование Легиона - за пределами страны. Внутри Франции - запрещено.
Пог сути, это легализованные, наемники, очень профи, очень дисциплина на уровне. Будем посмотреть.
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17.08.2021 09:56 Ответить
шота сильно рано макрон опомнился,,, через месяц можно посылать)
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17.08.2021 12:54 Ответить
 
 