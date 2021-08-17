Франция направляет в Афганистан два военных самолета и бойцов спецназа для помощи в эвакуации граждан, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы", - сказал Макрон в ходе выступления, которое транслировали французские телеканалы. Он не уточнил численность направленных в Афганистан военнослужащих.
Французский лидер отметил, что направляет самолеты и спецназ с тем, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.
Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана. Он добавил, что в понедельник обсудил эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Макрон отметил, что нельзя допустить, чтобы Афганистан, власть в котором захватило движение "Талибан", вновь стал прибежищем для террористических группировок.
"Афганистан не должен вновь стать святилищем терроризма, каковым он был. Это условие мира", - сказал Макрон в телевизионном обращении к стране.
Он отметил, что намерен предпринять ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.
"Террористические группы присутствуют в Афганистане и будут стремиться извлечь пользу из дестабилизации. Совет Безопасности ООН должен привнести ответственный и единый ответ", - добавил президент.
Выступление Макрона последовало за проведенным им совещанием совета обороны, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата страны движением "Талибан".
Французский президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перспективу борьбы против терроризма и пообещал совместные инициативы "в ближайшие часы".
"Возврат к стабильности будет осуществлен через такие политические и дипломатические действия в Совете Безопасности", - объяснил Макрон.
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полоса забита несколькими тысячами сородичей Мустафы Внайомки..
ну и улетели в Узбекистан..
классный план!.. немцев уже так прокатили, теперь Макрон решил прыгнуть на гостеприимные афганские грабли..
До Узбекистану з Афганістану перелетіло 22 літаки та 24 гелікоптери Повітряних сил Афганістану.
На їх борту знаходилось 585 військових Афганістану.
Все це відбулось упродовж 14-15 серпня. Повітряні судна приземлились у міжнародному аеропорту Термеза.
Учора, 15 серпня три військових літаки Embraer 314 Повітряних сил Афганістану запросили дозвіл на посадку в аеропорту «Ханабад» у Карші.
Їх перенаправили до аеропорту Термез в супроводі двох винищувачів МіГ-29 Військово-повітряних сил Узбекистану.
Літак A-29 Super Tucano Повітряних сил Афганістану
До Узбекистану з Афганістану перелетіло 22 літаки та 24 гелікоптери. Літак A-29 Super Tucano Повітряних сил Афганістану Фото: Повітряні сили США
В ході супроводження літаки Embraer 314 та МіГ-29 зіштовхнулись та впали у Шерабадському районі Сурхандар'янської області. Пілоти цих двох літаків катапультувались та приземлились на парашутах.
Військовослужбовців госпіталізовали до Термезької філії республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.
Спочатку у ЗМІ повідомлялось про збиття афганської літака системами протиповітряної оборони Узбекистану.
Бойовики хизуються гелікоптерами захопленими у військ Афганістану
Раніше не одноразово військовослужбовці збройних сил Афганістану переходили кордон сусідніх країн з метою прохання про притулок і не бажання вступати у бойові дії з рухом «Талібан».
Минулого місяця, наступ талібів на півночі Афганістану призвів до втечі у Таджикистан сотень бійців урядових сил і захоплення талібами нових територій. За інформацією таджицьких прикордонників, у ніч на 5 липня кордон перетнули 1037 афганських солдатів, ще 94 перетнули кордон за день до того.
Пог сути, это легализованные, наемники, очень профи, очень дисциплина на уровне. Будем посмотреть.