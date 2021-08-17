За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 123 637 человек, всего - 4 793 100, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 791 305 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"123 637 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 16 августа 2021. Первую дозу получили 70 405 человек, полностью иммунизированы - 53 232 человека.

В течение суток работали: 804 мобильные бригады, 2 755 пунктов вакцинации, 324 центра вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 793 100 человек, из них получили одну дозу - 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 791 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 7 584 403 прививки", - рассказали в Минздраве.



