Российские силовики с 4-х утра проводят обыски в 5-ти домах крымских татар на оккупированном полуострове, - Денисова

Сегодня, 17 августа, с 4 часов утра в 5-ти домах крымских татар происходят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"В поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российского центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят следственные действия в доме местного имама Раифа Февзиева. В дом не пускают адвоката", - подчеркивает она.

По словам Денисовой, также обыски проходят в домах местных активистов Джаббара Бекирова в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя, Заура Абдуллаева в селе Холмовка в Бахчисарайском районе, Рустема Таирова в селе Поворотное Нахимовского района Севастополя и в том же районе в селе Фруктовое у Рустема Мурасова. Он сегодня ночью вернулся из Ростова-на-Дону, куда ездил на объявление незаконного приговора по делу так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".

"В очередной раз страна-оккупант прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар. Обыски в квартирах граждан Украины являются грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни", - акцентирует внимание омбудсмен.

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"Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - резюмировала Денисова.