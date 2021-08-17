РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13703 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
3 372 5
карантин (16730) Минздрав (4828) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Эпидзонирование Украины: в семи областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: в семи областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 17 августа, в Ривненской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ривненской области составляет 86,2% (норма не более 50%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксированы 890 новых случаев заражения, 433 человека выздоровели

Кроме того, в Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Запорожской области составляет 4,7% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Ивано-Франковской - 5%, Киевской - 4,1%, Луганской - 4%, Сумской - 4,6%, Тернопольской - 4,7%, Хмельницкой - 4,6%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Эпидзонирование Украины: в семи областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, - Минздрав 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
К осени нас готовят
показать весь комментарий
17.08.2021 08:59 Ответить
знов Чернівецька в лідерах.... Цікаво чому.... Близкізть до Румунії так впливає чи що?
показать весь комментарий
17.08.2021 09:17 Ответить
а де ви в списку лідерів захворюванності на ковід чернівецьку область побачили?її там немає-
показать весь комментарий
17.08.2021 09:21 Ответить
за то есть две Черниговские
показать весь комментарий
17.08.2021 09:56 Ответить
 
 