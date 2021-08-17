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США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение, что большинство американцев должны получить третью прививку от вакцины против COVID-19. Его должны сделать через восемь месяцев после завершения первичной вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники пишет The New York Times.

По данным источников издания, власти США планируют объявить о своем решении относительно третьей дозы вакцины от коронавирус уже на этой неделе.

При этом бустерные дозы препаратов Pfizer и Moderna начнут предлагать уже с сентября.

В приоритеты получить третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медицинские работники.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Решение принято не минздравом, а администрацией президента! Т.е. решили не медики, а чиновники!
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17.08.2021 10:25
+3
В приоритеты получить третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медицинские работники.
США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8898
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17.08.2021 09:15
+3
от спутника совсем треш. Смертность очень высокая, столько случаев уже рассказали, официоза нет совсем. Официоз только +7 тысяч излишняя смертность в Москве за июнь
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17.08.2021 09:20
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ахаха) даёшь два раза в год!
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17.08.2021 09:09 Ответить
В неделю!
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17.08.2021 09:23 Ответить
Таке ж буде і в нас .!? Раз в рік *на уколчик *!* США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5549
ПС )))0 Ото *гидоту * китаєзи випустили .
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17.08.2021 09:11 Ответить
В приоритеты получить третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медицинские работники.
США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8898
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17.08.2021 09:15 Ответить
от спутника совсем треш. Смертность очень высокая, столько случаев уже рассказали, официоза нет совсем. Официоз только +7 тысяч излишняя смертность в Москве за июнь
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17.08.2021 09:20 Ответить
Маасквічі виздихають. США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8403
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17.08.2021 09:22 Ответить
США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times - Цензор.НЕТ 534
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17.08.2021 09:55 Ответить
Они все умрут.
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17.08.2021 09:25 Ответить
Хотелось бы что бы что бы организованно,тысяч по 150 в день. США на этой неделе объявят о решении делать третью прививку от COVID-19, - The New York Times - Цензор.НЕТ 385
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17.08.2021 09:39 Ответить
Решение принято не минздравом, а администрацией президента! Т.е. решили не медики, а чиновники!
показать весь комментарий
17.08.2021 10:25 Ответить
 
 