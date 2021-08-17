Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 208,7 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 17 августа в мире зарегистрировали 525 327 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 736 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 208 713 930 случаев инфицирования, из них 525 327 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 383 937 человек, из них 7 736 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 187,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 79-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 21, по летальным случаям - 48-ю и 7-ю позицию соответственно.
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