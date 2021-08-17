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Новости За рубежом
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выборы (24320) Меркель (2121) ХДС (26) Бундестаг (176)

Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) продолжает терять голоса избирателей, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) пока их набирает.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Insa по заказу таблоида Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В настоящий момент ХДС может рассчитывать на 25% голосов избирателей, это на 0,5% меньше последних данных Insa. За СДПГ готовы голосовать 20% немецких граждан, это на 2,5% больше предыдущих результатов опроса.

На третьем месте по популярности - "Зеленые" с 17,5%, далее следует Свободная демократическая партия Германии с 12,5%, правая "Альтернатива для Германии с 11% и "Левые" с 6,5%.

Опрос проведен с 13 по 16 августа, в нем приняли участие 2 тыс. 80 респондентов.

В настоящее время партии в ФРГ начали вести предвыборные кампании, парламентские выборы состоятся 26 сентября 2021 года, Меркель свою кандидатуру на этих выборах не выдвигает.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Вот те на. А черножопые халявщики, которыми Желя наводнила Германию? Кинули? Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 9355
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17.08.2021 09:23
+6
немцы так и не поняли, что газ напрямую в три раза дороже. Если закроют трубу в Украине, это более 100 млрд. кубов мощности, а главное огромные хранилища. В итоге произойдёт дефицит газа, особенно в пиковые периоды.
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17.08.2021 09:35
+5
І у німців є своїх 73%. Це усюди, по всій планеті 80% закінчених ідіотів. Крім Росії. На Росії відсоток закінчених ідіотів = 100.
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17.08.2021 10:25
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Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 7562 Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 1659
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17.08.2021 09:21 Ответить
Ничего в Газпроме работы для всех хватит.
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17.08.2021 09:22 Ответить
Не работы, а кресел бывшим премьерам и министрам
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17.08.2021 09:48 Ответить
Бо пані Рібентроп вже "здала", старість не радість, трусануло після зустрічі з "найвеличнішим". Як ще переживе київську зустріч.
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17.08.2021 09:22 Ответить
Ты Байдена не видел. Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 9629
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17.08.2021 09:28 Ответить
Заблудился на входе в Белый Дом. Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 1421

Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 5278
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17.08.2021 09:42 Ответить
Та, мабуть, ще й самого Карла Каутського бачив в компанії з Швондером. Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 1315
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17.08.2021 10:48 Ответить
Вот те на. А черножопые халявщики, которыми Желя наводнила Германию? Кинули? Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 9355
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17.08.2021 09:23 Ответить
Вони що мають право на голосування ?
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17.08.2021 09:27 Ответить
Та она там уже 16 лет сидит. Многие уже i мають. Или она только последние пару лет такая гостеприимная? Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 8920
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17.08.2021 09:35 Ответить
По перше тут чорні і 20 років тусуються та й досі не мають громадянства , бо для для цього потрібно мінімум рік до подання документів мати постійну працю , а вони не ******* працювати , по друге Мутті запросила до Бундесу біженців тільки пару років взад як почалась двіжуха в Сиріі , раніше ніхто нікого не запрошував
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17.08.2021 10:59 Ответить
Їм рекомендовано голосувати за світле майбутнє.
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17.08.2021 09:29 Ответить
Они голосуют за закон шариата.
Правильно делают, кста.
Хоть вычистят гейропу от голубятни.
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17.08.2021 09:34 Ответить
Дурень ти! Де Мопассана почитай, що він бачив "голубого" серед муслімів в Північній Африці Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 5659 В одній з повістей він навіть саморобну теорію висунув, чому гомосятина так розповсюджена серед муслімів Алжіру, Тунісу ...
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17.08.2021 10:52 Ответить
де всєлєнський, знов відпустка?
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17.08.2021 09:26 Ответить
«Привид бродить по Європі, привид комунізму»

(с)
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17.08.2021 09:27 Ответить
У Ребекки Хармс мало відсотків. Це погано.
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17.08.2021 09:32 Ответить
немцы так и не поняли, что газ напрямую в три раза дороже. Если закроют трубу в Украине, это более 100 млрд. кубов мощности, а главное огромные хранилища. В итоге произойдёт дефицит газа, особенно в пиковые периоды.
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17.08.2021 09:35 Ответить
Сделайте газ по 1000 долл. и меркель выкинут до ее отставки. Энергоносители это не экономический и рыночный вопрос, а политический.
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17.08.2021 09:45 Ответить
Меркель - капут
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17.08.2021 10:02 Ответить
немци не такие конченные и тупые как мы. немец видит обман, двойную игру, где цирк, где голобородько и не верят в чудо.. мы же наивные глупци и слепци.
я о нас всех, хоть и не вхожу в 73%
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17.08.2021 10:13 Ответить
І у німців є своїх 73%. Це усюди, по всій планеті 80% закінчених ідіотів. Крім Росії. На Росії відсоток закінчених ідіотів = 100.
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17.08.2021 10:25 Ответить
Партия Меркель теряет голоса избирателей перед выборами в Бундестаг, - опрос - Цензор.НЕТ 2990
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17.08.2021 10:53 Ответить
Да уж… Хорошего мало. У тех, кто считает тётю Анжелу пропутинским политиком, есть все шансы вскоре увидеть что такое по-настоящему пропутинское правительство в Германии.
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17.08.2021 13:17 Ответить
Меркель не будет канцлером, даже если ее партия наберет 100%. Это давно озвучено. Кроме того, ХДС и СДПГ - нынешние союзники по коалиции, и по опросу на двоих имеют 45% голосов, то есть спокойно могут снова сформировать коалицию и продолжать текущий курс. Канцлером станет новый глава ХДС, а главе СДПГ, как и в прошлый раз отдадут пост заместителя. Отношение СДПГ к СП-2 такое же, как у Меркель: Германии это нужно.
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17.08.2021 13:20 Ответить
 
 