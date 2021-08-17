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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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апелляция (616) Верховный Суд (1063) КС (2131) Тупицкий (232) Подоляк Михаил (243)

Офис Президента подал апелляцию на "восстановление" Тупицкого. В Верховном Суде заявляют, что приоритетности у этого вопроса нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента подал апелляцию на

Верховный Суд принял решение отменить указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ. Офис Президента обжаловал "восстановление" судьи.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Офис уже подал апелляцию на решение суда. Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС.

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"Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", - говорится в материале.

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская уточнила, что среди судей никакого особого отношения к жалобам на президентские указы нет. Приоритетность в этом вопросе также отсутствует, подчеркнула она.

"Ситуация касательно решения Верховного Суда по делу Александра Тупицкого не является экстраординарной для суда, ведь ВС и прежде принимал решения в подобных спорах", - уточнила глава ВС.

Данишевская отметила, что Верховный Суд ежедневно рассматривает десятки споров, в которых одной из сторон являются высшие государственные органы - президент, парламент, Кабмин - и решения в этих делах могут быть "непростыми".

"В такой ситуации важно понимание и уважение к судебной ветви власти", - резюмировала Данишевская.

Напомним, 27 марта 2021 года Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.
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Топ комментарии
+12
Офис Президента подал апелляцию на "восстановление" Тупицкого. В Верховном Суде заявляют, что приоритетности у этого вопроса нет - Цензор.НЕТ 1641
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17.08.2021 09:32
+5
Что сделано через "ОПУ", то такой же "ОПОй" успешно и накрывается.
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17.08.2021 09:25
+5
Абідна, коли суд діє згідно Конституції? Зате, коли всупереч їй, то зебілами подобається. Нє? І хочете жити у правовій державі! 😊
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17.08.2021 10:04
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Что сделано через "ОПУ", то такой же "ОПОй" успешно и накрывается.
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17.08.2021 09:25 Ответить
Офис Президента подал апелляцию на "восстановление" Тупицкого. В Верховном Суде заявляют, что приоритетности у этого вопроса нет - Цензор.НЕТ 1641
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17.08.2021 09:32 Ответить
Звісно, що через жопу. Але немає правових та демократичних засобів перемогти мафію, в тому числі і судову. Приклад: Муссоліні в 30-х роках 20 ст. знищив італьянську мафію. Але специфічними методами.
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17.08.2021 09:56 Ответить
шо?)
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17.08.2021 10:04 Ответить
Муссолини уничтожил комуняк руками мафии, ты шо-то попутал Офіс Президента подав апеляцію на "поновлення" Тупицького. У Верховному Суді заявляють, що пріоритетності у цього питання немає - Цензор.НЕТ 6036
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17.08.2021 10:35 Ответить
На хитру ОПу є Суд з гвинтом! 😁
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17.08.2021 10:00 Ответить
Портнова уже удалили с поля ?
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17.08.2021 09:29 Ответить
Нє-а! Це Портнов і шантажує Зєлєнского. 😊
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17.08.2021 10:02 Ответить
Подумаешь наговорили отсебятины этоже не убить
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17.08.2021 09:30 Ответить
Пральна! - в очередь позорных клоунов, пусть постоЯт.
И без этого ******* - а осенью еще и доллар грохнется.
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17.08.2021 09:30 Ответить
А сколько ж можно печатать гривну?
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17.08.2021 12:12 Ответить
Офис Президента подал апелляцию на "восстановление" Тупицкого. В Верховном Суде заявляют, что приоритетности у этого вопроса нет - Цензор.НЕТ 7122
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17.08.2021 09:33 Ответить
Об уважении заговорила. За 30 лет это уважение профукали в угоду себе любимым.
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17.08.2021 09:39 Ответить
Абідна, коли суд діє згідно Конституції? Зате, коли всупереч їй, то зебілами подобається. Нє? І хочете жити у правовій державі! 😊
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17.08.2021 10:04 Ответить
Вступление в силу решение только после апеляции а ВС затягивает расмотрение. Какое уважение может быть к продажным судам. Незаконно уволии это глву КС не актуально для ВС. Актуально корыто.
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17.08.2021 09:43 Ответить
А у мордоворота было не корыто, а корытище! Нефиг было отдыхать в Дубае в падишахских хоромах! Вот Вова и взбрыкнулся, он же в тех краях был сразу после экс- главы КС. А Ленка сказала - кто такой глава КС, что бы он себе такое позволял! Ты - президент, или нет?
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17.08.2021 10:00 Ответить
Позавидовала Ленка походу?
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17.08.2021 10:06 Ответить
Між іншим, "з-За Пороха" корумпованого голову КС вигнали з посади відповідно до чинного законодавства...
"Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали новою головою суду Наталю Шапталу. Шевчук звинуватив у своєму звільненні президента України Петра Порошенка." (с)
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17.08.2021 10:10 Ответить
Независимо от того "хороший" Тупицкий или "плохой", его увольнение было абсолютно противозаконно, что суд и подтвердил.
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17.08.2021 11:16 Ответить
Тупицкий был последним препятствием в афере торговли землей в Украине.
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17.08.2021 12:10 Ответить
Тупицкий прямо всех заражает своей тупостью.
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17.08.2021 18:03 Ответить
 
 