Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев

Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон заявил, что не собирается покидать Кабул и продолжит оказывать любое возможное содействие американским гражданам и "уязвимым" афганцам.

"Вопреки ложным сообщениям, персонал посольства и я остаемся в Кабуле, усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и уязвимым афганцам. Наша приверженность афганскому народу остается неизменной", - заявил дипломат в твиттер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Посольство США обратилось к соотечественникам с призывом не приезжать в аэропорт Кабула, где царят хаос и паника. Тысячи граждан Афганистана продолжают толпиться у входа, заполнили взлетно-посадочную полосу и атакуют самолеты в надежде скрыться от боевиков движения "Талибан" .

"Мы поможем гражданам США покинуть Афганистан. Пожалуйста, не приезжайте в аэропорт, пока вас не уведомит посольство", - говорится в обращении.

В целях безопасности американским гражданам предложено оставаться на месте и как можно скорее направить запрос о помощи, заполнив анкету на сайте дипломатического представительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее пребывание США в Афганистане не имело смысла: афганская армия не была готова к борьбе, - советник Байдена Салливан

"Супруги и несовершеннолетние дети граждан США в Афганистане, ожидающие иммиграционной визы, также должны заполнить эту форму, если они хотят отбыть. Пожалуйста, сделайте это как можно скорее", - призывает посольство США.

В обращении также содержится призыв не звонить в посольство для получения какой-либо информации.

"Заполненная форма - единственный способ сообщить о своем желании покинуть Афганистан. Мы уведомим вас напрямую по электронной почте на основании вашей регистрации, как только станут доступны варианты отправления", - отмечается на сайте посольства.