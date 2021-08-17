Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон заявил, что не собирается покидать Кабул и продолжит оказывать любое возможное содействие американским гражданам и "уязвимым" афганцам.
"Вопреки ложным сообщениям, персонал посольства и я остаемся в Кабуле, усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и уязвимым афганцам. Наша приверженность афганскому народу остается неизменной", - заявил дипломат в твиттер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Посольство США обратилось к соотечественникам с призывом не приезжать в аэропорт Кабула, где царят хаос и паника. Тысячи граждан Афганистана продолжают толпиться у входа, заполнили взлетно-посадочную полосу и атакуют самолеты в надежде скрыться от боевиков движения "Талибан" .
"Мы поможем гражданам США покинуть Афганистан. Пожалуйста, не приезжайте в аэропорт, пока вас не уведомит посольство", - говорится в обращении.
В целях безопасности американским гражданам предложено оставаться на месте и как можно скорее направить запрос о помощи, заполнив анкету на сайте дипломатического представительства.
"Супруги и несовершеннолетние дети граждан США в Афганистане, ожидающие иммиграционной визы, также должны заполнить эту форму, если они хотят отбыть. Пожалуйста, сделайте это как можно скорее", - призывает посольство США.
В обращении также содержится призыв не звонить в посольство для получения какой-либо информации.
"Заполненная форма - единственный способ сообщить о своем желании покинуть Афганистан. Мы уведомим вас напрямую по электронной почте на основании вашей регистрации, как только станут доступны варианты отправления", - отмечается на сайте посольства.
Пожалуйста, подождите...
Сказал, что эвакуируют афганский народ в США.
****, вы палитесь даже коротеньким постом. Невозможно скрыть факт вашего лахтинского происхождения, как невозможно скрыть, что обосрался - воняет!
Держи, лапушка, развивайся
Голода не будет
Кстати, припомни, сколько раз американцы тебя из жопы вытаскивали, выкормили с руки практически.
говорят хорошо устроился в Киеве..
Я же написал, что достаточно вспомнить для чего они туда войска вводили.
США проводили операцию в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действовали в соответствии с резолюцией № 1386[33] Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. Это самая продолжительная война в истории США[34].
«Аль-Каида» основана через некоторое время после ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Вскоре после ввода войск Усама бен Ладен отправился в Афганистан, где при поддержке американского правительства помог координировать действия арабских моджахедов, создав «Мактаб-Аль-Кадамат» (МАК), для организации сопротивления советским войскам. В 1989 году когда СССР вывел войска из Афганистана, МАК был преобразован в «Аль-Каиду», представляющую собой «силы быстрого реагирования» джихада. Под влиянием доктора Аймана аз-Завахири, Усама стал более радикальным исламистом. В 1996 году бен Ладен издал свою первую фетву «Декларация войны американцам, оккупировавшим Земли Двух Святых мест. Вторая фетва, выпущенная в 1998 году призывает последователей «убивать американцев повсюду»[. В ней бен Ладен обвинил Америку в поддержке Израиля, а также в присутствии после Войны в Заливе американских войск на территории Саудовской Аравии
Так что ,покинули США Афганистан,от этого будет хуже только Афганистану,последняя частица цивилизации уйдет,однако не думаю что уйдет не оставив смотрящих..
Почему не чувствую. Очень даже чувствую. Особенно после такого восторженного заявления посла кацапорылых.
Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатления хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани.
И вот еще для размышлений
В столице Афганистана остались только три посольства - России, Китая и Пакистана
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР
Ну как? Впечатляет? По-моему дедушка Байден добился не того результата, который ожидал.
Меня больше волнует Украина,и анексированне рашкой украинские территории,а Афганистан...,вспомнился анекдот,прошу прощения за нескромность-
Сидят два кума за рюмкой ,один другому
- что то меня беспокоит Гондурас..
- ну так почеши его.
Ранее лидер партии ХДС Армин Лашет назвал всю операцию в Афганистане провалом, а вывод войск - "крупнейшим поражением НАТО с момента его основания".
И все что происходит в мире вокруг нашей страны имеет на нее влияние. К примеру последние действия американских политиков уже можно сказать привели к тому, что СП2 будет достроен. Во всяком случае уже на эту тему есть договоренность между Меркель и Байденом. Посмотрим что даст визит Меркель в Киев и визит Зеленского в Америку. Лично я ничего для нас хорошего не ожидаю от них. Дай Бог чтобы хотя бы осталось все так как есть сейчас. Однако звоночки тревожные. Тем более, что перед визитом в Киев фрау намерена посетить кремль.
" "ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая новые обстоятельства, при которых РФ и КНР попытаются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - говорится в документе на сайте ЕП"
Улыбнуло. ЕС в курсе что ей необходимо сделать? С ними посоветовались? Разница в том, что авторитарные режимы на порядок быстрее реагируют на изменения в политическом раскладе чем демократии. Покуда демократии только думают, обсуждают, разбираются, спорят - авторитарные режимы действуют. И к моменту когда демократии приходят к конценсусу политический расклад уже изменен авторитарными режимами и воздействие демократических стран на ситуацию в лучшем случае сведено к минимуму. В худшем - абсолютно бездейственно.
А нам и своих хлопот хватает.