РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13674 посетителя онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Захват власти в Афганистане
1 881 67
Афганистан (599) посольство (1045) США (23191) Талибан (168)

Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и

Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон заявил, что не собирается покидать Кабул и продолжит оказывать любое возможное содействие американским гражданам и "уязвимым" афганцам.

"Вопреки ложным сообщениям, персонал посольства и я остаемся в Кабуле, усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и уязвимым афганцам. Наша приверженность афганскому народу остается неизменной", - заявил дипломат в твиттер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Посольство США обратилось к соотечественникам с призывом не приезжать в аэропорт Кабула, где царят хаос и паника. Тысячи граждан Афганистана продолжают толпиться у входа, заполнили взлетно-посадочную полосу и атакуют самолеты в надежде скрыться от боевиков движения "Талибан" .

"Мы поможем гражданам США покинуть Афганистан. Пожалуйста, не приезжайте в аэропорт, пока вас не уведомит посольство", - говорится в обращении.

В целях безопасности американским гражданам предложено оставаться на месте и как можно скорее направить запрос о помощи, заполнив анкету на сайте дипломатического представительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее пребывание США в Афганистане не имело смысла: афганская армия не была готова к борьбе, - советник Байдена Салливан

"Супруги и несовершеннолетние дети граждан США в Афганистане, ожидающие иммиграционной визы, также должны заполнить эту форму, если они хотят отбыть. Пожалуйста, сделайте это как можно скорее", - призывает посольство США.

В обращении также содержится призыв не звонить в посольство для получения какой-либо информации.

"Заполненная форма - единственный способ сообщить о своем желании покинуть Афганистан. Мы уведомим вас напрямую по электронной почте на основании вашей регистрации, как только станут доступны варианты отправления", - отмечается на сайте посольства.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 3400
показать весь комментарий
17.08.2021 10:03
+2
Головотяпство по-американски. А такую политику развели вокруг Украины с умным видом. Давать оружие или не давать? Обидится куйло или нет?
показать весь комментарий
17.08.2021 09:53
+2
Тобі США поперек горлянки застрягли, кацап?
показать весь комментарий
17.08.2021 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...чтобы помочь тысячам граждан США и уязвимым афганцам. Наша приверженность афганскому народу остается неизменной"

Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 9567 Сказал, что эвакуируют афганский народ в США.
показать весь комментарий
17.08.2021 09:38 Ответить
Весь?
показать весь комментарий
17.08.2021 09:53 Ответить
Тобі США поперек горлянки застрягли, кацап?
показать весь комментарий
17.08.2021 09:55 Ответить
Если бы не демократические принципы, то стерли Афган в пыль: и "стариков", и "детей", и "женщин". Это же кацапы умело за их спинами прячутся.
показать весь комментарий
17.08.2021 09:59 Ответить
Кацап, чья б мычала
показать весь комментарий
17.08.2021 10:40 Ответить
Жги, Лахта! Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 6671
****, вы палитесь даже коротеньким постом. Невозможно скрыть факт вашего лахтинского происхождения, как невозможно скрыть, что обосрался - воняет! Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 6671
показать весь комментарий
17.08.2021 10:03 Ответить
Байден?
показать весь комментарий
17.08.2021 10:04 Ответить
Ты, говнюк! Еще в 1989-м. Или забыл уже, как с последнего БТРа снайпер солдатика снял, чтобы не хотелось вернуться. А теперь тебя ***** втягивает в новую афганскую авантюру, теперь с Талибаном. Нашли себе друзей, млять. Полудикие осло... пользователи - дорогие гости в кремле. А кто еще-то? Больше друзей нет. Хамас, Талибан да Игил. Как раз по Сеньке шапка. Жалко вам, наверное, что Аль-Каиду американцы угомонили, да, тролльчонок? так бы у вас еще одним союзником больше было бы.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:13 Ответить
Все по аргументам? Дальше будем сраться? Тебе на Лахте не зачтут в ЗП посты не по теме.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:38 Ответить
Слив засчитан. Низачот!!!
показать весь комментарий
17.08.2021 10:50 Ответить
И кормили, и выучили. Дать газетку почитать? Совсем недавно дело было.
Держи, лапушка, развивайся
Голода не будет

Кстати, припомни, сколько раз американцы тебя из жопы вытаскивали, выкормили с руки практически.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:17 Ответить
Лахтинское ракло меня уволило. Ща заплачу, млять. Вся эта шобла-**** всех увольняет, когда крыть нечем. Вот раньше у них времена были, ваще жЫр! Расстреливать можно было миллионами всех, кого тошнило от их лютой брехни. а теперь все, только освобождают! Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 2728
показать весь комментарий
17.08.2021 10:29 Ответить
Залишили в заручниках.
показать весь комментарий
17.08.2021 09:52 Ответить
Головотяпство по-американски. А такую политику развели вокруг Украины с умным видом. Давать оружие или не давать? Обидится куйло или нет?
показать весь комментарий
17.08.2021 09:53 Ответить
Щось там про антибатарейний радар ще в упаковці в Дебальцево залишений росіянам всі мовчать. А сам цей Дебальцевський "некотел" міг бути створений, щоб цей ******** радар "випадково" отримали росіяни...
показать весь комментарий
17.08.2021 10:02 Ответить
Слышь, ты, радар! Тебя на лахту приняли или логинят под твое сраное погоняло своих тролльчат? Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 9745 Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 9745 Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 9745
показать весь комментарий
17.08.2021 10:05 Ответить
Сомнительно. Неужели ВСУ были настолько трусливы и продажны?
показать весь комментарий
17.08.2021 10:07 Ответить
Хваня, ти знову виліз? Сховайся у щілину, нарешті
показать весь комментарий
17.08.2021 10:42 Ответить
а ну пуйтин, слабо как Байден сделать, вывезти все свои войска с Крыма и Донбасса?
показать весь комментарий
17.08.2021 09:55 Ответить
привязал себя скотчем к крылу самолета и успел вылететь из Кабула..
говорят хорошо устроился в Киеве..
Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 7365
показать весь комментарий
17.08.2021 09:56 Ответить
Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 3400
показать весь комментарий
17.08.2021 10:03 Ответить
Нашій владі зараз дуже зручний час простягнути руку НАТОвцям і запропонувати свою участь. Байдуже в якому вигляді
показать весь комментарий
17.08.2021 09:58 Ответить
Чем? Самолеты у них есть. Оружие есть. Ну только в качестве охраны-камикадзе для последнего улитающего самолета.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:04 Ответить
сулима собрался в Афганистан входить! Народ, кто с этим недоумком? Последний шанс навести порядок в Афгане железным кулаком! Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 3084 Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 3084 Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 3084
показать весь комментарий
17.08.2021 10:07 Ответить
Ну так. Недоумок вже 20 років голосує і агітує за Ту, яку визнали в усіх нормальних країнах НАЙЕФЕКТИВНІШОЮ прем'єркою в Україні.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:13 Ответить
Ты псих, ваня?! Твоя найэфэктывниша, будучи премьером, сдала кацапам более 50% подвижного состава вагонов-зерновозов, оставив себе только металлолом. Это только ОДИН факт из ее гениального прошлого. О контракте на газ и прокладки к нему, за который она еще сядет, я вообще молчу. Ты даже не представляешь, за какую тварь ты голосуешь уже 20лет. Но с тебя спроса нет. Идиот, ****...
показать весь комментарий
17.08.2021 10:23 Ответить
Тут є два унікала - ваня та ігор. Таке враження, що то юля і толя власними персонами)
показать весь комментарий
17.08.2021 10:44 Ответить
Є два унікальних психотита. Перший - це Мародер. Він НІКОЛИ не каже правду. А другий - це його тролі з ботоферми. Вони продають свою совість за мародерські недоїдки і брешуть на політичних конкурентів Мародера, здебільшого брешуть на Юлю
показать весь комментарий
17.08.2021 10:58 Ответить
Ну так. Тільки юлєфоби нормальні, а вся решта світу "тяжелоіпанутая". Ти - нормальний, чувак Вова
показать весь комментарий
17.08.2021 11:31 Ответить
И на том спасибо. Вор должен сидеть в тюрьме! Юля - классическая воровка-схематозница.
показать весь комментарий
17.08.2021 11:36 Ответить
Пєця, перелогинься. Тобі вже давно ніхто не вірить, навіть твої тролі
показать весь комментарий
17.08.2021 17:26 Ответить
Думаю у США будет все хорошо , а как будет в Афгане теперь дело самих афганцев.Может это геополитическое перераспределение ,посмотрим что захотят США в замен за Афганистан.Когда пишут что НАТО испугались - смешно.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:06 Ответить
Потеря политического авторитета, как после Вьетнама. Если бы не коррумпированность ссср, то не поднялся он. Нынишний Китай воспользуется этим. И КНДР, и Иран, а теперь и Афганистан его вассалы, которые не боятся и угрожают США.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:16 Ответить
Угрожать можно,но кому от этого хуже? однако такие страны как США ничего не делают без своей выгоды и тем кто им угрожает еще дотянуться надо и по уровню жизни США и по военной мощи.И вот судя по рашке можно сказать, международный авторитет не в том чтоб оккупировать чужую территорию и контролировать ее,вкладывая миллиарды в бездонный мешок,а в том чтобы достичь такого уровня в своей стране, чтобы считались с тобой и искали дружбы в том числе те ,кто тебе угрожал.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:29 Ответить
Чтобы понять как теперь в Штатах будет хорошо достаточно вспомнить после чего они ввели войска в Афганистан. И, кстати, вчерашнее заявление прокацапленной фрау Меркель довольно однозначно показывает как отнеслись европейские союзники к такому поступку американцев. Германия, если что, это как минимум на 40% ЕС с точки зрения экономики и политического влияния. Если уж собирались войска выводить, то нужно было употребить все свое влияние, чтобы до ухода американских войск ООН ввела туда голубые каски. Хотя бы на переходный период. А в таком виде это больше бегство напоминает.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:42 Ответить
ООН - импотенты. Кацапы и Китай голосовали бы против касок, а даже если бы решение принял, кто бы туда поехал? Китайцы или немцы? Кацапы, может бы поехали, им своих иванов не жалко, но вряд ли бы им там обрадовались...
показать весь комментарий
17.08.2021 10:51 Ответить
В любом случае нужно было попробовать это сделать. По крайней мере частично сняли бы с себя ответственность и уменьшили имиджевые потери.
показать весь комментарий
17.08.2021 11:06 Ответить
Или договорняк. напоминает,помниться встреча пуйла и Байдена была весьма продуктивной,обе стороны остались очень довольнны. А чем США будет плохо? Думаю США в накладе не остануться,и это только начало "марлизонского балета",посмотрим что будет дальше
показать весь комментарий
17.08.2021 10:59 Ответить
А чем США будет плохо?

Я же написал, что достаточно вспомнить для чего они туда войска вводили.
США проводили операцию в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действовали в соответствии с резолюцией № 1386[33] Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. Это самая продолжительная война в истории США[34].
показать весь комментарий
17.08.2021 11:04 Ответить
И что?)))А почему был террористический акт 11 сентября 2001.?)) Помнится до этого акта ссср вывела свои войска из Афганистана,связи не чувствуете? Давно пора было США покинуть это яблоко раздора Афганистан.Вы дали хорошую ссылку ,жаль сами ее не прочитали до конца.
«Аль-Каида» основана через некоторое время после ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Вскоре после ввода войск Усама бен Ладен отправился в Афганистан, где при поддержке американского правительства помог координировать действия арабских моджахедов, создав «Мактаб-Аль-Кадамат» (МАК), для организации сопротивления советским войскам. В 1989 году когда СССР вывел войска из Афганистана, МАК был преобразован в «Аль-Каиду», представляющую собой «силы быстрого реагирования» джихада. Под влиянием доктора Аймана аз-Завахири, Усама стал более радикальным исламистом. В 1996 году бен Ладен издал свою первую фетву «Декларация войны американцам, оккупировавшим Земли Двух Святых мест. Вторая фетва, выпущенная в 1998 году призывает последователей «убивать американцев повсюду»[. В ней бен Ладен обвинил Америку в поддержке Израиля, а также в присутствии после Войны в Заливе американских войск на территории Саудовской Аравии
Так что ,покинули США Афганистан,от этого будет хуже только Афганистану,последняя частица цивилизации уйдет,однако не думаю что уйдет не оставив смотрящих..
показать весь комментарий
17.08.2021 11:21 Ответить
И что?)))А почему был террористический акт 11 сентября 2001.?)) Помнится до этого акта ссср вывела свои войска из Афганистана,связи не чувствуете?

Почему не чувствую. Очень даже чувствую. Особенно после такого восторженного заявления посла кацапорылых.
Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатления хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани.

И вот еще для размышлений
В столице Афганистана остались только три посольства - России, Китая и Пакистана

Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР

Ну как? Впечатляет? По-моему дедушка Байден добился не того результата, который ожидал.
показать весь комментарий
17.08.2021 11:34 Ответить
Ну и пусть остаються там эти посольства , рашка не сотрудничает,рашка анексирует, вот теперь посмотрим когда США уйдут кто будет дойной коровой.Еще раз повторюсь произошел геополитический раздел сфер влияния, и кто проиграет еще вопрос.А то, что звиздит Меркель, надо вспомнить чего стоят ее слова.
Меня больше волнует Украина,и анексированне рашкой украинские территории,а Афганистан...,вспомнился анекдот,прошу прощения за нескромность-
Сидят два кума за рюмкой ,один другому
- что то меня беспокоит Гондурас..
- ну так почеши его.
показать весь комментарий
17.08.2021 11:51 Ответить
Я лично в Ваших словах вижу просто попытку ухода от реальности. Т.с. закрыться в своей ракушке от неудобных стечений обстоятельств. Это не выход. В глобализированном мире все влияет на все. Я согласен с Вами, что кто в конечном счете проиграет еще вопрос. Это игра вдолгую. Но на данном этапе покуда проигрывает Америка. Как бы она это не обставляла. В политике в краткосрочной перспективе бывает, что не столь важно как ситуация обстоит на самом деле как важно то как она воспринимается остальными. И Меркель я привел как показатель отношения к данной ситуации американских союзников в Европе. Хорошо, допустим слова Меркель ничего не стоят. Тем более что фрау уже собирается на политическую пенсию. Но вот ее однопартиец Армин Лашет, которому пророчат занять после нее место канцлера высказался еще конкретнее.
Ранее лидер партии ХДС Армин Лашет назвал всю операцию в Афганистане провалом, а вывод войск - "крупнейшим поражением НАТО с момента его основания".
И все что происходит в мире вокруг нашей страны имеет на нее влияние. К примеру последние действия американских политиков уже можно сказать привели к тому, что СП2 будет достроен. Во всяком случае уже на эту тему есть договоренность между Меркель и Байденом. Посмотрим что даст визит Меркель в Киев и визит Зеленского в Америку. Лично я ничего для нас хорошего не ожидаю от них. Дай Бог чтобы хотя бы осталось все так как есть сейчас. Однако звоночки тревожные. Тем более, что перед визитом в Киев фрау намерена посетить кремль.
показать весь комментарий
17.08.2021 12:09 Ответить
Знаете,я и раньше не надеялась что за нас кто то будет воевать, и если народ Украины приводит к власти клоуна дилетанта,который,это было очевидно,не сможет противостоять достойно москве,значит народ Украины меньше всего волнует это противостояние,посмотрите на аношлаги концертов Киркорова,Миладзе,Лободы это все в Украине,неужели США мы будем больше нужны ,чем сами себе? Триллионы долларов что США тратила на Афганистан,теперь найдут себе иное ,более выгодное приминение, тем более что цель можно достигнуть и чужими руками, что называется найди кому выгодно
" "ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая новые обстоятельства, при которых РФ и КНР попытаются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - говорится в документе на сайте ЕП"
показать весь комментарий
17.08.2021 12:24 Ответить
" "ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая новые обстоятельства, при которых РФ и КНР попытаются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - говорится в документе на сайте ЕП"

Улыбнуло. ЕС в курсе что ей необходимо сделать? С ними посоветовались? Разница в том, что авторитарные режимы на порядок быстрее реагируют на изменения в политическом раскладе чем демократии. Покуда демократии только думают, обсуждают, разбираются, спорят - авторитарные режимы действуют. И к моменту когда демократии приходят к конценсусу политический расклад уже изменен авторитарными режимами и воздействие демократических стран на ситуацию в лучшем случае сведено к минимуму. В худшем - абсолютно бездейственно.
показать весь комментарий
17.08.2021 12:32 Ответить
А с кем советовалась рашка оккупирова территории Украины?Я же написала - ищите кому выгодно, если Пакистану ,Ирану,Индии нужно объединится против протектората рашки в Афгане ,если это в их интересах, зачем это делать третьемо лицу,надо только помочь этим странам объединится ,и вести в нужном направлении,оказывая нужную поддержку ,ведь намного легче противостоять имея за плечами сильного сторонника,чем все равно это делать но без помощи извне.Сейчас в Афгане полный колапс и этот захват талибов пока делает Афганистан чемоданом без ручки, захватить власть это не конец дела, посмотрим как они удержат власть,и в зависимость к кому им придеться идти, и какова будет цена вопроса и до каких пор их будет устраивать эта зависимость Ничего не делается зря, еще неизвестно какую цену заплатит сама рашка за свой протекторат в Афгане,все мы помним чем закончилась афганская война и чего она стоила ссср. Простыми словами- если к другому уходит невеста ,то неизвестно кому повезло,рашка уже сама себя содержать не может,раздувшись до невероятно огромных территорий захватив чужие территории безумному карлику все труднее удержать свою страну.
показать весь комментарий
17.08.2021 12:48 Ответить
Я вижу попытку рассматривать вами ситуацию так как выгодно, не обращая внимания на реалии. А реалии таковы. Индия на данном этапе самоустранилась от данного вопроса. Пакистан под вопросом. На передний план вышли покуда два игрока Китай и кацапы. Причем сам Китай предлагает стратегическое партнерство в данном вопросе казламордым. Так что основные геополитические игроки в данном регионе на ближайшее время уже определились. С помощью Китая новая власть вполне может уверенно закрепиться. Со стороны кацапов военная и политическая поддержка. Частично возможна и финансовая. Так что чемоданом без ручки власть для талибов не станет однозначно. Остается открытым вопрос с Масудом младшим, но думаю что не на долго. В конце концов им могут предложить автономию. В одном могу согласится, что пока неизвестно кто и какую цену заплатит. И не только рашка, но и Китай, и Америка, и остальное мировое сообщество. А безумный карлик покуда вполне себе все удерживает. Пропаганда работает, идея амперского вяличия среди кацапов традиционно сильна. Не нужно обманываться. И кремлевский карлуша не спешит даже Донбасс сбагрить с плеч любой ценой. Да, он его тяготит, но отдать его он хочет на своих условиях, которые для Украины являются капитуляцией. Сейчас в Киев едет его глашатай - фрау Меркель. Как будут развиваться события увидим в ближайшее время.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:28 Ответить
путлер может и штаны на себе удерживает, но выгоды у росии от этого нет. Реалии таковы что я не вижу почему так сильно это раздули, зачем эта истерия,диктаторские режимы никогда не уживуться надолго вместе.у самого Китая столько претензий к росии, что это партнество с парашкой до поры до времени, ни одному из них не выгодно могущество другого,когда выбывает одна из конфликтующих сторон , двое остаются и кто кому оторвет ... уже будет видно,и пока это будет решаться умные будут наблюдать и делать вводы и ставки.
А нам и своих хлопот хватает.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:44 Ответить
Реалии таковы, что данный передел сфер влияния очень сильно отразится на евроазиатском регионе в ближайшее время. Потому и раздули. А диктаторские режимы вполне могут друг с другом дружно существовать если есть против кого. Т.е. общий внешний враг. Сейчас интересы Китая и кацапов сошлись на общем внешнем враге - Америке.
показать весь комментарий
17.08.2021 14:08 Ответить
Ну за Америку я спокойна)))
показать весь комментарий
17.08.2021 14:54 Ответить
Та и я за нее сильно не переживаю. Другой вопрос чем для нас отразится ослабление ее позиций в нашем регионе.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:02 Ответить
А почему бы этим тысячам афганцев, которые толпятся в аэропорту не взять в руки оружие? Поверенный в делах США в Афганистане Уилсон останется в Кабуле, чтобы помогать эвакуировать соотечественников и "уязвимых" афганцев - Цензор.НЕТ 1361
показать весь комментарий
17.08.2021 10:15 Ответить
Жить хочется, а Родины у них нет, как у всех беженцах.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:17 Ответить
Оставьте их в покое
показать весь комментарий
17.08.2021 11:59 Ответить
 
 