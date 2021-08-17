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Бахрейн (20) Госпогранслужба (5406) Катар (114) Кувейт (33) ОАЭ (184) Саудовская Аравия (229) арабы (14) Персидский залив (11) Оман (63) туристы (97)

За 3 месяца страну посетили 35 тыс. туристов из стран Персидского залива, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

За 3 месяца страну посетили 35 тыс. туристов из стран Персидского залива, - Госпогранслужба

С мая по июль 2021 года Украину посетили 35 193 туриста из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Экономической правде сообщили в Государственной пограничной службе.

Более 85% всех гостей из Персидского залива - граждане Саудовской Аравии, 29 809 туристов. Это в 8 раз больше, чем в докризисном 2019 году.

Вторая страна по количеству туристов - Объединенные Арабские Эмираты, 2677 туристов за три месяца, а третья - Оман (1007 туристов).

Интерес жителей Аравийского полуострова в Украину обусловлен ​​введением безвизового режима, открытием новых прямых авиарейсов и "оттепелью" после года карантина.

По данным общественной союза Visit Ukraine, один отдыхающий из Персидского залива в среднем за 5-7 дней тратит в Украине 2,5 тыс долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с 1 августа вводит "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии и еще 4 стран
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Топ комментарии
+6
та . щас повалят туристы из Афганистана
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17.08.2021 10:22
+4
Это жители исламских стран где царят строгие порядки и в Украину они как правило приезжают за этим.. https://life.pravda.com.ua/columns/2018/06/15/231567/
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17.08.2021 10:27
+2
К наташкам в гости
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17.08.2021 10:22
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Обіцяні Зеліни інвестори? За 3 месяца страну посетили 35 тыс. туристов из стран Персидского залива, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9017
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17.08.2021 10:19 Ответить
З паршивої свині, тьфу, з паршивого верблюда бодай шерсті клок.
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17.08.2021 10:22 Ответить
К наташкам в гости
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17.08.2021 10:22 Ответить
Ну для них тут приятная прохлада!
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17.08.2021 10:22 Ответить
та . щас повалят туристы из Афганистана
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17.08.2021 10:22 Ответить
Это жители исламских стран где царят строгие порядки и в Украину они как правило приезжают за этим.. https://life.pravda.com.ua/columns/2018/06/15/231567/
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17.08.2021 10:27 Ответить
Так у вас там все тоже самое.. https://www.gazeta.ru/2003/05/14/rossiaglavny.shtml что ваших, что наших все кому не лень ипут За 3 місяці Україну відвідали 35 тис. туристів з країн Перської затоки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6358
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17.08.2021 11:05 Ответить
пусть тратят, только обязательно отправлять их взад.
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17.08.2021 12:05 Ответить
 
 