Минфин отчитался о ходе программы "Доступные кредиты 5-7-9%": выданы 57,6 млрд грн

57,6 млрд грн - именно такая ​​сумма, по данным Министерства финансов Украины, была выдана в ходе внедрения программы Президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%".

Информация опубликована по состоянию на 16 августа. Всего было выдано 21 888 кредитов, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, Юлия Свириденко, которая является профильным заместителем главы Офиса Президента, подчеркивает, что программа Президента, кроме помощи в получении кредитов на льготных условиях тысячам предприятий, помогла также сохранить рабочие места.

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"Наша программа 5-7-9% помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты. Эту возможность реализовали более 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 тысяч новых сотрудников", - заявила Свириденко.

Кроме того, в Министерстве финансов сообщили, что только за неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 343 кредитов на общую сумму 899 млн гривен.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал запуск программы доступного ипотечного кредитования. Такая ипотека рассчитана на срок до 30 лет под фиксированную ставку в 7%.