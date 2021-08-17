РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14396 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
995 15
кредит (2344) Минфин (1541) Свириденко (98)

Минфин отчитался о ходе программы "Доступные кредиты 5-7-9%": выданы 57,6 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Минфин отчитался о ходе программы

57,6 млрд грн - именно такая ​​сумма, по данным Министерства финансов Украины, была выдана в ходе внедрения программы Президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%".

Информация опубликована по состоянию на 16 августа. Всего было выдано 21 888 кредитов, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, Юлия Свириденко, которая является профильным заместителем главы Офиса Президента, подчеркивает, что программа Президента, кроме помощи в получении кредитов на льготных условиях тысячам предприятий, помогла также сохранить рабочие места.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марченко встал на защиту раскритикованной банками программы "5-7-9%": Государство поддержало бизнес во время карантина

"Наша программа 5-7-9% помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты. Эту возможность реализовали более 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 тысяч новых сотрудников", - заявила Свириденко.

Кроме того, в Министерстве финансов сообщили, что только за неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 343 кредитов на общую сумму 899 млн гривен.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал запуск программы доступного ипотечного кредитования. Такая ипотека рассчитана на срок до 30 лет под фиксированную ставку в 7%.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Судя по графику инвестиционных кредитов менее половины. Львиная доля- рефтинанс и антикризисные. Кто-то неплохо порешал свои проблемы за счёт всех налогоплательщиков.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:38
+2
НБУ требует закрыть программу "льготных кредитов для предпринимателей 7-9%" , которую так упорно проталкивали Зеленский со Шмыгалем. Причина проста - банки в основном используют ее для реструктуризации задолженности собственных клиентов и пополнения оборотных средств вполне успешных предприятий по закупке сельскохозяйственной продукции. Собственно - нецелевое использование большей части 34 млрд. гривен.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:38
+1
Яке відношення має до цього Найкоротший? Він виділяв свої кошти? Цим займається уряд, а Найкоротший займається зовнішньою політикою і безпекою України.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто кредити взяли 12 500 підприєств і створили аж 20 тис. робочих місць? Це цілих 2 робочих місця на підприємство...
показать весь комментарий
17.08.2021 10:33 Ответить
Ни единого рабочего места по этой программе не создано! Кредиты пошли на дешевое перекредитование агропредприятий. Которые и так себя не плохо чувствовали, а теперь еще и суперприбылями, т.к. 5% это не 20%. +15% к прибылям. А еще спекулянты и рантье по недвижке. Лично знаю одного такого, который за взятку брал себе такой кредит на покупку очередных квартир (парочку оставляет себе, остальные на перепродажу).
Возможно из этих 12 500 и было пару десятков кафе и гостишек, но это скорее исключение, чем правило.
Очередное "сделано через жо...пу" от Зеленского!
показать весь комментарий
17.08.2021 10:58 Ответить
Яке відношення має до цього Найкоротший? Він виділяв свої кошти? Цим займається уряд, а Найкоротший займається зовнішньою політикою і безпекою України.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:38 Ответить
НБУ требует закрыть программу "льготных кредитов для предпринимателей 7-9%" , которую так упорно проталкивали Зеленский со Шмыгалем. Причина проста - банки в основном используют ее для реструктуризации задолженности собственных клиентов и пополнения оборотных средств вполне успешных предприятий по закупке сельскохозяйственной продукции. Собственно - нецелевое использование большей части 34 млрд. гривен.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:38 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показать весь комментарий
17.08.2021 10:39 Ответить
Судя по графику инвестиционных кредитов менее половины. Львиная доля- рефтинанс и антикризисные. Кто-то неплохо порешал свои проблемы за счёт всех налогоплательщиков.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:38 Ответить
 
 