Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей
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Правоохранители разоблачили факты незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство. Организатор - руководитель одной из специализированных клиник Киева.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"70 тыс. долларов США за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева.
Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство, оперативники Департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет", - написал он.
Клименко сообщил, что организатором является руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тыс. долларов США и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.
"Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины.
К сожалению, убежден, что это не последняя такая группа, потому что украинское законодательство слишком лояльно в этом вопросе. Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законодателей. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу", - резюмировал председатель Нацполиции.
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мамашусамку, родившую для других на волонтерских началах.
Их достаточно просто увидеть. Это так меняет мировоззрение, шо просто пиз...ец. Уж поверь. Я взрослый седой дядька. Мне похер на сопли и сентименты. Но эта картина стоит перед глазами, как будто я час назад оттуда вышел. А вы ту свое эго тешите. Это даже не ханжество, это лицемерие более высокой пробы.
идеи, конечно, продолжают род, но кровные родственники продолжают его ничуть не хуже.
сурогатные матери жизнь дают, причем дают жизнь детям из любящих, обеспеченых семей - и они вне закона, а те, что убивают не рожденных детей- очень даже нормой считаются, "их тело- их дело".
Прикольное слово "инкубатор". Не от слова ли "инкуб"? Ну да тебе все равно.
У евреев новорожденным мальчикам отрезают крайнюю плоть после рождения. Совместима ли эта неприродная боль с психологией новорожденного малыша? Вряд ли. Но что делать? Тысячи лет такое происходит.
моджахед комнатный
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