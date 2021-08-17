Ребенок за $70 тыс.: в Киеве разоблачили схему продажи младенцев за границу, злоумышленники вывезли из Украины 13 малышей

Правоохранители разоблачили факты незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство. Организатор - руководитель одной из специализированных клиник Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"70 тыс. долларов США за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева.

Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство, оперативники Департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет", - написал он.

Клименко сообщил, что организатором является руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тыс. долларов США и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

"Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

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К сожалению, убежден, что это не последняя такая группа, потому что украинское законодательство слишком лояльно в этом вопросе. Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законодателей. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу", - резюмировал председатель Нацполиции.