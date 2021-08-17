РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4276 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
35 506 205
Киев (24549) память (1456) праздник (1683) Небесная Сотня (409) Кутепов (12)

На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку", - Кутепов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

На Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева монтируют декорации для пока неизвестной праздничной постановки прямо посреди мемориала.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Богдан Кутепов, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждаю: на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала (в каком бы состоянии он ни был). В частности, на той стометровке, где расположены портреты погибших, сводят три фанерные коробки, которые перекрывают лица. Неизвестно, как планируется в финальном виде (нам же никто не показывал эскизов), но сейчас выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна "советской хрущевки". Думаю, в тайне план театрального действа уже удержать не удастся. Скорее, наоборот: в интересах постановщиков избежать гнева, крушения и кровопролития, объяснить гражданам, что вообще происходит, - написал он.

Читайте также: Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 01
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 02
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 03
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 04
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 05
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в советскую хрущевку, - Кутепов 06

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала, глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку". Выглядит противно, - Кутепов - Цензор.НЕТ 8075
показать весь комментарий
17.08.2021 10:51
+53

@eternalrailway

Яка неймовірна жесть.
На Алеї Героїв Небесної Сотні поприбирали меморіальні дошки і знімають якихось чергових сватів і папіків.
Про те як добре в совку було - он реквізитні автомати з газіровкай поставили на місці розстрілів майданівців.

У нас з 2019го тут свій Талібан.
показать весь комментарий
17.08.2021 10:42
+50
Дивляться - проковтнуть люди, чи ні.
Думаю, проковтнуть ☹️
. І це менше ніж через 8 років після розстрілів Героїв Небесної Сотні.
Від Пливе Кача до руського міру на тому самому місці😪
показать весь комментарий
17.08.2021 10:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Зеленая обезьяна специально провоцирует людей.
Это никакая не тупость: абсолютно сознательная провокация!
показать весь комментарий
17.08.2021 22:08 Ответить
яке лайно. скiльки на це все списали державних коштiв? скiльки вкрали?


шмаркля та його ******* -висiрки махрових совкiв без смаку та мiзкiв.
показать весь комментарий
17.08.2021 22:19 Ответить
а чего вы от этой зеленой гнили ждали???
Про эбонитовые палочки напомнить?
А ведь всех предупреждали в 19 году, что так будет...
показать весь комментарий
18.08.2021 00:08 Ответить
На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов - Цензор.НЕТ 7357
показать весь комментарий
18.08.2021 08:41 Ответить
Страница 3 из 3
 
 