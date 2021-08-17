На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку", - Кутепов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева монтируют декорации для пока неизвестной праздничной постановки прямо посреди мемориала.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Богдан Кутепов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Подтверждаю: на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала (в каком бы состоянии он ни был). В частности, на той стометровке, где расположены портреты погибших, сводят три фанерные коробки, которые перекрывают лица. Неизвестно, как планируется в финальном виде (нам же никто не показывал эскизов), но сейчас выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна "советской хрущевки". Думаю, в тайне план театрального действа уже удержать не удастся. Скорее, наоборот: в интересах постановщиков избежать гнева, крушения и кровопролития, объяснить гражданам, что вообще происходит, - написал он.

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