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Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении "смотрящему" за исправительной колонией. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении

Оперативники управления стратегических расследований в Киевской области совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили противоправную деятельность "смотрящего" по одной из исправительных колоний региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

"Полицейские выяснили, что мужчина установил и распространял преступное влияние в учреждении отбывания наказаний. В частности, он назначал так называемых "смотрящих" за отделениями и секторами колонии среди других осужденных. Кроме этого, собирал средства в так называемый преступный "общак" и организовал канал поставки наркотиков на территорию колонии. Для реализации привлек трех заключенных. Они отвечали за сбор и распределение наркотиков, которые попадали на территорию спецучреждения путем так называемых "перебрососк" через забор", - говорится в сообщении 

16 августа, правоохранители провели ряд обысков на территории колонии. По их результатам обнаружили и изъяли у заключенных свертки с порошкообразными веществами зеленого и белого цветов, "черновые" записи, мобильные телефоны, банковские карты.

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В сообщении подчеркивается: "На основании полученных доказательств следователи Киевского областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры области, сообщили "смотрящему" и трем его сообщникам о подозрениях. Всем инкриминируют незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины)".

Также "авторитета" еще подозревают в установлении и распространении преступного влияния в учреждении отбывания наказаний (ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность других лиц к противоправной деятельности в колонии", - резюмировали в Нацполиции.

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Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении смотрящему за исправительной колонией 01
Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении смотрящему за исправительной колонией 02
Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении смотрящему за исправительной колонией 03
Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении смотрящему за исправительной колонией 04
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Дадут какой-нибудь дневной арест. Организовал поставки наркотиков, - полиция Киевщины сообщила о подозрении "смотрящему" за исправительной колонией - Цензор.НЕТ 7958
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17.08.2021 10:57 Ответить
"дневной арест", ВТФак, вони вже на зоні який арест? Докинуть до сроку по інкримінованій статті, у разі якщо суд прийме відповідне рішення!
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17.08.2021 12:44 Ответить
Тепер малюська буде збирати общак . З тією різницею , що зекам нічого не перепаде .
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17.08.2021 11:56 Ответить
не делился, получи...
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17.08.2021 11:57 Ответить
 
 