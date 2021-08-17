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Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Чтобы избежать уголовного преследования, некоторые белорусы идут рискованными путями. Минчанин Андрей Суша пересек границу по воздуху — на парамоторе. Он пролетел на нем 60 километров и сдался литовской полиции. Сейчас мужчина живет в лагере для мигрантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Наша Ніва".

Суша работал дефектоскопистом в Минской лаборатории. Причиной, по которой он решил покинуть страну, стали два уголовных дела. Первое было подано по статье 369 (Оскорбление государственного служащего) за комментарии, адресованные сотруднику Октябрьского РОВД Минска.

"В январе ко мне сначала пришли на работу, потом домой - я дверь не открывал. Неделю ходил на дачу, прятался", - рассказал он отметив, что затем его увезли в отдел безопасности компании, где работал, обыскали, "пригрозили записать видео с извинениями на камеру". 

После этого, по словам мужчины, силовики  получили доступ к его сообщениям в социальных сетях: "Каждую неделю меня вызывали, чтобы рассказать о новом эпизоде. 15 марта задержали на 72 часа и отправили на Окрестина".

Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху 01

"Когда я уходил, адвокат сказал, что на меня повесили еще одну статью — угроза расправы над сотрудниками правоохранительных органов. 25 марта меня снова вызвали в Следственный комитет, и, скорее всего, меня посадили бы. Поэтому 24-го, накануне Дня Воли, я решил сбежать", - рассказал он.

Суша считал вариант перехода границы пешком ненадежным: он слышал о случае, когда белорусские пограничники прогоняли беженцев. Поэтому я выбрал другой путь.

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Мужчина до этого служил в Марьиной горке, где впервые попробовал прыгнуть с парашютом — ему понравилось. Сейчас у него 1300 прыжков. Потом он захотел узнать что-то новое и заинтересовался парамоторами. Минчанин на нем летает уже два года.

Андрей описывает, как он сбежал из страны (полет занял 1 час 20 минут): "Я стартовал в 20 км от границы. Я полетел на север, чтобы быть как можно дальше, особенно на небольшой высоте, над деревьями, чтобы меня было труднее заметить.

Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху 02
Фото: с сайта Наша Ніва

Увидел, что пересек границу (заметил КПП), затем повернул на запад, спустился ближе к земле. По дорожным знакам на латыни я понял, что это, правда, Литва. Пролетел еще 40 километров, выбрал город и место приземления, горючее подходило к концу. Сразу позвонил родителям, жене, что я жив-здоров, и пошел к жителям просить вызвать полицию. Приехали через 10 минут.

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Против меня возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Конфисковали мою установку. Но через месяц дело было прекращено. Литовский следователь сообщил, что обращался в пограничный комитет Беларуси с запросом по факту пересечения границы на парамоторе. Они ответили: все хорошо, у нас ничего не записано".

С тех пор Суша сменил несколько адресов. Первые 10 дней он жил на погранзаставе, потом в лагере в Побраде (там были палатки для переселенцев). В конце апреля его перевели в Руклу. Вместе с ним в лагере проживают еще семь белорусов.

"Здесь есть кухня и стиральная машина, как в общежитии в университете. Нам дают небольшую сумму в месяц на еду — 88 евро. В комнате нас четверо - трое белорусов и один армянин", - делится мужчина.

Он подал заявление о предоставлении убежища, ожидая ответа после собеседования с миграционной службой.
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Топ комментарии
+33
Наверное в европейском лагере лучше жить чем в белоруском, раз бегут.
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17.08.2021 11:17
+26
Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 3975 Следующее что запретят на Беларашке воздушные шары
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17.08.2021 11:14
+22
Після співбесіди та перевірок буде жити, як людина. Залишатися в таборі бульбенфюрера - перспектива "трохи" гірша
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17.08.2021 11:18
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Правила форума Совет форумчан
Я от бабушки ушел и от Батьки улетел.. Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 3745
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17.08.2021 11:11 Ответить
Наверное в европейском лагере лучше жить чем в белоруском, раз бегут.
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17.08.2021 11:17 Ответить
Два кримінальних провадження...І створений прецендент...Наступного разу хтось в Литві застрілить когось і втікне в Білорусь...
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17.08.2021 11:59 Ответить
Після співбесіди та перевірок буде жити, як людина. Залишатися в таборі бульбенфюрера - перспектива "трохи" гірша
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17.08.2021 11:18 Ответить
А чому він не втік в Україну?...Він би тут ще більше жив як людина...
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17.08.2021 12:00 Ответить
Можливо тому, що в Литві до влади обирають політиків, а не акторів з дешевих телешоу
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17.08.2021 15:18 Ответить
Бурмей,а ты не в курсе?Один уже был в Украине.Нашли в Голосеевском парке...Нашли повешенным.После этого можно в Украину?Когда Руст сел на "кукурузнике" возле кремлевских башен,то сняли министра обороны.Что теперь сделает "бульбоносный" с погранцами?
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17.08.2021 16:30 Ответить
бо тут можуть видати бульбенфюреру
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17.08.2021 20:11 Ответить
а мог бы в тюрьме, там сейчас макароны и картошка с мясом
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17.08.2021 11:22 Ответить
'як піти від дружини без скандалів'
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17.08.2021 11:13 Ответить
Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 3975 Следующее что запретят на Беларашке воздушные шары
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17.08.2021 11:14 Ответить
Карлсону конечно в этом деле повезло.
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17.08.2021 11:16 Ответить
Уже. 12 сентября 1995 года в небе над Беларусью вертолет сбил воздушный шар. В корзине было два человека - известные воздухоплаватели из США. Один из них, 68-летний Джон Стюарт-Джервис, прошел Вторую мировую войну, выжил во Вьетнаме и в Египте, где его самолет сбили в воздухе в 1956-м. Но погиб в небе над мирной Беларусью во время соревнований по воздухоплаванию
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17.08.2021 14:45 Ответить
ну как для северокорейских беглецов степень накала побега слабовата. пока слабовата, но лукашеску старается.
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17.08.2021 11:18 Ответить
докатились, уже с беларуси бегут
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17.08.2021 11:20 Ответить
Белорусский Икар.))Бацька!!Ты видишь что творят?Строй стену как в Берлине,только повыше,что б не могли кулибины перелетать.
И эта...парашютный спорт надо бы запретить. Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 2473
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17.08.2021 11:21 Ответить
и по глубже . что бы подземный ход не прорыли
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17.08.2021 11:23 Ответить
Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 7953
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17.08.2021 11:24 Ответить
И потолще,а то таранить начнут. Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху - Цензор.НЕТ 4063
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17.08.2021 11:26 Ответить
88 евро...на еду...
В Украине пенсионеры получают пенсию в два раза меньше...
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17.08.2021 11:21 Ответить
ага...пачка сигарет - 4 евро...
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17.08.2021 11:40 Ответить
... а ты не кури, деньги целее будут...
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17.08.2021 12:20 Ответить
Напоминает побеги из ГДР. Там учителя умудрялись самолеты на мотоциклетных двигателях строить, чтобы сбежать из ГУЛАГа
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17.08.2021 11:22 Ответить
сбежал из концлагеря, что б жить в лагере... ну что ж пожелать ему можно удачи, но этот пример показывает что беларуские крепкие мужики не готовы собраться и навалять усатому узурпатору, легче бежать...
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17.08.2021 11:23 Ответить
Я бы к таким Икарам относился с подозрением. Так ведь батька и агента может закинуть под видом беженца....
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17.08.2021 11:28 Ответить
Агента закинули б скоріш легально, через працевлаштування. Бо історію цього Ікара тепер будуть вивчати литовські спецслужби до третього коліна, а до легальних мігрантів увага не така. Звісно це можливо, що вусатий таракан буде намагатися закинути й агентів, щоб вбити Тихановську так, як руські вбили Бандеру.
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17.08.2021 11:54 Ответить
збори у колгоспі, голова бере слово:
- товариші, нашому колгоспу виділили 10 кубометрів пиломатеріалів, тому зараз ми маємо вирішити, куди їх застосувати, які будуть пропозиції?
- а давайте відремонтуємо корівник!
- а давайте - свинарник!
- а давайте збудуємо єроплан і улетимо звідси к *бенячій матері!
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17.08.2021 11:36 Ответить
Молодец, sveikas atvykęs. Учи литовский язык, не оставайся русскоязычным, и станешь полноценным членом общества. Ты был храбрым, и смог вернуться к своему историческому народу.
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17.08.2021 11:42 Ответить
Марина Горка - місце дислокації відомої на весь СРСР бригади спеціального призначення.
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17.08.2021 11:49 Ответить
Супер)
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17.08.2021 11:57 Ответить
Ті,хто хоче змінити владу "неМайданівським шляхом",а за допомогою квітів і повітряних кульок втікають потім від оної як за допомогою парамоторів,так і навкарачках.
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17.08.2021 12:11 Ответить
В Україні Янукович втік тоді, а тут навпаки.
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17.08.2021 12:59 Ответить
Бо українці - козацького роду . Колиска свободи та демократії .
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17.08.2021 14:04 Ответить
ЭТО Ж ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВСЮ БЕЛАРУСЬ МОГУТ ИСТРЕБИТЕЛИ ОТРАБОТАТЬ !?)
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17.08.2021 15:41 Ответить
Чомусь думається про його родичів, що залишились. Дружина, батьки. Як вони там тепер будуть ??
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17.08.2021 16:05 Ответить
Вытворить такое накануне сезона посадки бульбы - акт саботажа и антигосударственное деяние
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17.08.2021 16:21 Ответить
а кто тогда в калгаспах вкусное молоко будет выращивать?
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17.08.2021 17:50 Ответить
Герой.
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17.08.2021 18:28 Ответить
 
 