Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху. ФОТО

Чтобы избежать уголовного преследования, некоторые белорусы идут рискованными путями. Минчанин Андрей Суша пересек границу по воздуху — на парамоторе. Он пролетел на нем 60 километров и сдался литовской полиции. Сейчас мужчина живет в лагере для мигрантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Наша Ніва".

Суша работал дефектоскопистом в Минской лаборатории. Причиной, по которой он решил покинуть страну, стали два уголовных дела. Первое было подано по статье 369 (Оскорбление государственного служащего) за комментарии, адресованные сотруднику Октябрьского РОВД Минска.

"В январе ко мне сначала пришли на работу, потом домой - я дверь не открывал. Неделю ходил на дачу, прятался", - рассказал он отметив, что затем его увезли в отдел безопасности компании, где работал, обыскали, "пригрозили записать видео с извинениями на камеру".

После этого, по словам мужчины, силовики получили доступ к его сообщениям в социальных сетях: "Каждую неделю меня вызывали, чтобы рассказать о новом эпизоде. 15 марта задержали на 72 часа и отправили на Окрестина".

"Когда я уходил, адвокат сказал, что на меня повесили еще одну статью — угроза расправы над сотрудниками правоохранительных органов. 25 марта меня снова вызвали в Следственный комитет, и, скорее всего, меня посадили бы. Поэтому 24-го, накануне Дня Воли, я решил сбежать", - рассказал он.

Суша считал вариант перехода границы пешком ненадежным: он слышал о случае, когда белорусские пограничники прогоняли беженцев. Поэтому я выбрал другой путь.

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Мужчина до этого служил в Марьиной горке, где впервые попробовал прыгнуть с парашютом — ему понравилось. Сейчас у него 1300 прыжков. Потом он захотел узнать что-то новое и заинтересовался парамоторами. Минчанин на нем летает уже два года.

Андрей описывает, как он сбежал из страны (полет занял 1 час 20 минут): "Я стартовал в 20 км от границы. Я полетел на север, чтобы быть как можно дальше, особенно на небольшой высоте, над деревьями, чтобы меня было труднее заметить.



Фото: с сайта Наша Ніва

Увидел, что пересек границу (заметил КПП), затем повернул на запад, спустился ближе к земле. По дорожным знакам на латыни я понял, что это, правда, Литва. Пролетел еще 40 километров, выбрал город и место приземления, горючее подходило к концу. Сразу позвонил родителям, жене, что я жив-здоров, и пошел к жителям просить вызвать полицию. Приехали через 10 минут.

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Против меня возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Конфисковали мою установку. Но через месяц дело было прекращено. Литовский следователь сообщил, что обращался в пограничный комитет Беларуси с запросом по факту пересечения границы на парамоторе. Они ответили: все хорошо, у нас ничего не записано".

С тех пор Суша сменил несколько адресов. Первые 10 дней он жил на погранзаставе, потом в лагере в Побраде (там были палатки для переселенцев). В конце апреля его перевели в Руклу. Вместе с ним в лагере проживают еще семь белорусов.

"Здесь есть кухня и стиральная машина, как в общежитии в университете. Нам дают небольшую сумму в месяц на еду — 88 евро. В комнате нас четверо - трое белорусов и один армянин", - делится мужчина.

Он подал заявление о предоставлении убежища, ожидая ответа после собеседования с миграционной службой.