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Бизнес обеспокоен из-за длительности и скандальности процесса отбора директора БЭБ, - глава ЕБА Деревянко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Бизнес обеспокоен из-за длительности и скандальности процесса отбора директора БЭБ, - глава ЕБА Деревянко

Процесс отбора директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) беспокоит бизнес своей длительностью и скандальностью.

Об этом сообщила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С самого начала бизнес подчеркивал, что работа нового органа должна базироваться на таких принципах как политическая и операционная независимость, фокусе на аналитической функции, демилитаризации, прозрачном отборе руководства и персонала, контроле со стороны общественности и надзорных органов, повышении ответственности за неправомерные действия", – отметила Деревянко.

"В то же время процесс отбора руководителя, который мы сейчас наблюдаем в стране, волнует своей длительностью и скандальностью", – подчеркнула она.

По словам исполнительного директора ЕБА, бизнес ожидал избрания руководителя БЭБ в июле.

"Откровенно говоря, еще как минимум месяц назад бизнес-сообщество ожидало получить эффективного и прогрессивного руководителя. Поэтому сейчас пока игроки рынка продолжают внимательно следить за процессом", – указала Анна Деревянко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк призвал Зеленского инициировать новый конкурс на директора БЭБ: Результат состоявшегося отбора позорный

Отметим, что по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, в заключительный этап конкурса на главу БЭБ прошли глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.

Автор: Ірина Дашківська
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зюзя хоче *** той БЕБ
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18.08.2021 10:04 Ответить
Общественность сказала , что Будит Мельник еще 2 месяца назад . Зачем комиссия , зачем скандалы , - Будит так как назначено офисом и очковтирательство и игра в отбор напрасная трата времени.
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18.08.2021 10:08 Ответить
будить, будить - а він шо? не прокидається?
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18.08.2021 10:09 Ответить
Бізнес , - Йому потрібно , - Стабільність , Цивілізовані Закони Розвитку, Припинить кому не лінь Кошмарить бізнес.
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18.08.2021 10:18 Ответить
Бизнесу нужна надежная крыша для стабильной работы,а махинации с якобы конкурсами и отборами никак не закончатся.
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18.08.2021 10:29 Ответить
Венгр, наверное.
Аттила Ласлович Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020 годах был главой отдела правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.
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18.08.2021 10:30 Ответить
 
 