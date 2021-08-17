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Афганистан (599) МИД (6653) эвакуация (1754) Николенко (155)

120 граждан Украины и членов их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

120 граждан Украины и членов их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана, - спикер МИД Николенко

По состоянию на утро 17 августа 120 граждан Украины и члены их семей изъявили желание эвакуироваться из Афганистана.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь", - сказал Николенко.

По его словам, в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти украинских граждан.

"В то же время, на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Сейчас разрешения выдаются только военным самолетам. Неконтролируемой также остается ситуация и в самом аэропорту", - отметил Николенко.

Спикер добавил, что МИД, посольства и причастные ведомства сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время.

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"Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь МИД указал, что параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации украинских граждан.

"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане. Родственники могут позвонить на "горячую линию" МИД. Тогда дипломаты смогут спланировать безопасный вариант помощи", - пояснил Николенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
"Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - подчеркнул он.

---------------------
Ога, и чем дольше затягивать, тем безопаснее будет, да?
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17.08.2021 11:38
+4
8-70 а теперь 120 украинцев? их нужно називать недоумками без ссилки на национальную принадлежность.. что мог делать в афгане норм. человек после падения кандагара? или все ради президенского борта на шару? тогда это сверзидиотизм...
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17.08.2021 11:55
+3
бесполезно лечить алкоголика от алкоголизма пока он сам этого не захочет! бесполезно делать из средневековых дикарей цивилизованных людей, пока они сами к этому не придут!
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17.08.2021 12:18
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передайте товарищу зиленскому!!11!!
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17.08.2021 11:34 Ответить
"Приоритет номер один - безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия", - подчеркнул он.

---------------------
Ога, и чем дольше затягивать, тем безопаснее будет, да?
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17.08.2021 11:38 Ответить
Заспокойтеся , поміняємо на пристосуванців братів Наємів . А какая рЯзніца --українців додому, Наємів на історичну Батьківщину 120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 2356
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17.08.2021 12:22 Ответить
Безопасные условия и пассажиры оплатят проезд ?
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17.08.2021 14:38 Ответить
А те кто обратно в Афган хотят, как им быть?
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17.08.2021 11:38 Ответить
Дуже просто , валізки і мордор , бо вони зараз друзі на вік з талібаном .
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17.08.2021 12:25 Ответить
что можно было делать украинцам в Афгане ?
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17.08.2021 11:38 Ответить
Семьи заводить.
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17.08.2021 11:46 Ответить
Они там искали новые лица. хуже_небудит!
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17.08.2021 12:23 Ответить
Уже б эабрали, чем писать об этом...
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17.08.2021 11:42 Ответить
Пошли они накуй лица афганского происхождения. Тут лицам украинского происхождения в Украине пенсии столько платят, что на хлеб еле хватает, а нас еще должны волновать афганцы.
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17.08.2021 11:44 Ответить
Пусть посидят . Они же там чего-то ждали до этого времени .
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17.08.2021 11:46 Ответить
А что, проснулись? Доброе утро! Наверное, им мулла по телевизору сообщил, что пора тикать?
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17.08.2021 11:54 Ответить
8-70 а теперь 120 украинцев? их нужно називать недоумками без ссилки на национальную принадлежность.. что мог делать в афгане норм. человек после падения кандагара? или все ради президенского борта на шару? тогда это сверзидиотизм...
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17.08.2021 11:55 Ответить
Цікаво, що забули в Афганістані блудні українці?
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17.08.2021 12:08 Ответить
А вообще второй день подряд думаю и прихожу как ни крути одному и тому же выводу - Американцы сознательно передали все оружие, амуницию, авиацию карл!!!! контроль, и я никогда не поверю ни при каких условиях что не были просчитаны последствия такого побега (ибо это не вывод, не выход, не.. как и не иначе - а именно позорный ПОБЕГ) Учитывая эти обстоятельства смело можно называть центральные власти в Вашингтоне либо как минимум- не компетентным, либо - что несет еще более далекоидущие последствия (а похоже таки что все, все таки так и было спланировано и предусмотрено) либо - Америка страна спонсор терроризма.... Звучит наверное странно и не привычно, но само по себе больно бьет по всем.
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17.08.2021 12:13 Ответить
бесполезно лечить алкоголика от алкоголизма пока он сам этого не захочет! бесполезно делать из средневековых дикарей цивилизованных людей, пока они сами к этому не придут!
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17.08.2021 12:18 Ответить
А дами з собачкою (яка засвітилась в Китаї та Мадагаскарі )випадково там нема ?
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17.08.2021 12:21 Ответить
Кстати кому интересно, советую почитать на википедии подробную статью, о сентябрьских (1939г.) событиях в Польше. О войне на два фронта, переговорах, действиях союзников Польши и отогах всего этого - можно неожиданно для себя провести очень много параллелей с сегодняшними событиями в Афгане. (Кстати тоже самое касается и статье о Варшавском восстании в 44 году и передаче власти не правительству в изгнании а коммунистам).
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17.08.2021 12:21 Ответить
Как бы не затянули... А то Путлер талибам ПЗРК подкинет, и никто уже никуда не долетит!
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17.08.2021 12:24 Ответить
ну если там нет какой-то бабы с собачкой для какого-то хера (а с чего бы ей там быть в Афгане то, хотя есть типы вроде Наем и кто там еще). то может таки сначала подумают перед тем как что-то делать
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17.08.2021 13:34 Ответить
Ага... Баба с собачкой.... Все собачки уже улетели бизнес-классом.
Афганистане, который контролирует группировка Талибан, на военной базе США остаются 12 украинцев. Американцы оттуда уже уехали, остались украинцы, грузины, румыны и болгары, а также индийцы и британцы. Талибы ведут себя не агрессивно, но поставили базу под охрану и требуют сдать оружие. У украинцев нет возможности, чтобы улететь домой, а в МИД обещают "искать варианты".
120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 356https://glavred.info/world/kabul-pod-vlastyu-talibana-12-ukrainskih-ostalis-na-bazah-ssha-i-nahodyatsya-v-opasnosti-smi-10296006.html120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 356
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17.08.2021 13:39 Ответить
ну зачем было сидеть до последнего...
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17.08.2021 14:15 Ответить
Какая цена на самолет эвакуирующий украинских граждан ? Помнится, когда с Европы при ковиде эвакуировали, то стоимость была куда выше регулярных рейсов.
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17.08.2021 14:35 Ответить
Забере Зеля Косовороткович 120 громадян України чи ні? Скоріше ні, це ж не собачка якоїсь там кралі.
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17.08.2021 15:14 Ответить
 
 