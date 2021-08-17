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Новости Политика Украины
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Газ (10098) Нафтогаз (3099) отопительный сезон (475) Витренко Юрий (376)

Украина планирует накопить к отопительному сезону более 19 млрд куб. м газа, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина планирует накопить к отопительному сезону более 19 млрд куб. м газа, - Витренко

Украина намерена войти в отопительный сезон с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) свыше 19 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Правительство определило, что к началу отопительного сезона нужно, чтобы в подземных хранилищах было 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд кубометров. Но для того, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, мы хотим закачать в хранилища еще больше", - заявил Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Витренко отметил, что дополнительные объемы газа необходимы, чтобы гарантированно избежать его дефицита зимой даже при возможных дополнительных потребностях тепловых электростанций, столкнувшихся с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отчитался о выполнении плана по закачке газа для отопительного сезона: в хранилищах уже 17 млрд куб. м

"Если мы посмотрим на предыдущие годы, кроме последнего – особенного, то мы входили в отопительный сезон с 16 млрд кубометров в подземке. Сейчас уже намного больше, но мы хотим выйти на более 19 млрд кубов. Тогда мы будем понимать: если потребуется, мы сможем "подставить плечо" и генерации – если газ будет нужен для производства электроэнергии", - резюмировал Витренко.

Как сообщалось со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз", Украина в первой половине августа удерживает июльские темпы закачки природного газа в свои ПХГ в объеме около 30 млн куб. м в сутки. По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в июле закачка составила 937 млн куб. м (30,2 млн куб. м). а за 1-15 августа – 469 млн куб. м газа (31,3 млн куб. м).

Сохранение таких объемов заполнения ПХГ Украины позволит войти в сентябрь с запасами 18,1 млрд куб. м газа, в октябрь – 19 млрд куб. м.

В целом, с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 16 августа 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 15,5% (на 2,364 млрд куб. м) – до 17,654 млрд куб. м. Такие объемы на 6,2 млрд куб. м ниже прошлогодних запасов, но выше на 0,6-6,1 млрд куб. м, чем на 16 августа 2014-2019 гг.

Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2017/2018 – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2016/2017 – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2015/2016 – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).
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Топ комментарии
+1
Планирует?! Это когда отопительный сезон, начинается уже через пару месяцев и в тот момент, когда Газпром, создал на рынке дефицит газа и цены скаканули до небес?
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17.08.2021 11:51
+1
Вони давно вже закачали газ ще по дешевій ціні...А зараз цей газ будуть оформляти по теперішній дорогій ціні...Різниця,навіть якщо врахувати комісійні кабміну,офісу преза,пресі тощо сотні мільйонів баксів...
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17.08.2021 12:06
+1
Мне,как простому жителю Украины и обывателю,хочется все таки большей ясности с этим долбанным газом.С самолетом у кацапов там полая ясность,он был тяжелее воздуха.Туда ему и дорога...А вот с газом...Сколько его вообще надо ?Это пи том,что вся наша промышленность частная.У меня забрали,украли,отжали,совершили рейдерский захват автомобиля и сделали из него такси.Просто представьте такую ситуацию...И теперь я,в отношении промышленных предприятий -народ,обязан за свои кровные заправлять это такси,чтобы жлобье ездило и зарабатывало?Вот на хрена мне эта новость о закачке???
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17.08.2021 16:22
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Планирует?! Это когда отопительный сезон, начинается уже через пару месяцев и в тот момент, когда Газпром, создал на рынке дефицит газа и цены скаканули до небес?
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17.08.2021 11:51 Ответить
Вони давно вже закачали газ ще по дешевій ціні...А зараз цей газ будуть оформляти по теперішній дорогій ціні...Різниця,навіть якщо врахувати комісійні кабміну,офісу преза,пресі тощо сотні мільйонів баксів...
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17.08.2021 12:06 Ответить
17 уже есть, писали так..
подкопить осталось немного - по миллиарду на месяц, 33 млн кубов ежедневно
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17.08.2021 11:53 Ответить
это до ж...пы. если засРашка перекроит транзит, будет пипец. из транзитной трубы идет отбор по всей длине, во все области. реверс это миф.
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17.08.2021 12:10 Ответить
кагбэ да, транзитные - часть всей трубопроводной системы украины...но в 19, как-то выстояли, байпас на донбасс устроили...а теперь там нет потребителя...и у украины свой добычи на 30млн ежедневно и на 2 месяца и на весь год тоже, кагбэ, есть...
да и вечно так не будет, россия вынуждена поставлять газ в приднестровье
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17.08.2021 12:16 Ответить
в19 шел транзит, но несколько дней был большой расход по европе, и что бы не сорвать поставки, и что бы не считали нефтегаз ненадежным, подкачивали давление из хранилищ со всей дури, и прикручивали свое потребление. если транзит закроют, газовая система рухнет в ноль.
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17.08.2021 12:22 Ответить
там явно ошибка экипажа)))
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17.08.2021 12:16 Ответить
опытный образец...
никак не может великая россия построить легкий транспортник...это об успехах в более сложных сферах
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17.08.2021 12:21 Ответить
Мне,как простому жителю Украины и обывателю,хочется все таки большей ясности с этим долбанным газом.С самолетом у кацапов там полая ясность,он был тяжелее воздуха.Туда ему и дорога...А вот с газом...Сколько его вообще надо ?Это пи том,что вся наша промышленность частная.У меня забрали,украли,отжали,совершили рейдерский захват автомобиля и сделали из него такси.Просто представьте такую ситуацию...И теперь я,в отношении промышленных предприятий -народ,обязан за свои кровные заправлять это такси,чтобы жлобье ездило и зарабатывало?Вот на хрена мне эта новость о закачке???
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17.08.2021 16:22 Ответить
 
 