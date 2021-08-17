РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4237 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 745 11
арест (10379) суд (24701) ГПЗКУ (21) Власенко Андрей (2)

Главу ГПЗКУ Власенко, обвиняемого в хищение 71 млн грн, отправили под домашний арест

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Главу ГПЗКУ Власенко, обвиняемого в хищение 71 млн грн, отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева 16 августа избрал руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрею Власенко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слидство.Инфо".

Ранее, 13 августа Власенко вместе с сообщником был задержан в аэропорту "Жуляны" при попытке бегства. 

Как стало известно во время судебного заседания, сообщником Власенко следствие называет бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Власенко инкриминируют хищение 71 миллиона гривен госкорпорации. По данным официального следствия, руководитель ГПЗКУ был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" за якобы несостоятельность филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора госкорпорация заплатила частной фирме 71 миллион гривен.

Как отметила прокурор Ирина Горбань, объективных оснований для заключения договора с "Транссервис 2008" не существовало. В то же время представитель Офиса Генпрокурора просила суд взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 миллион гривен.

Пятеро защитников Власенко возражали против ходатайства прокурора и просили применить к их подзащитному наиболее мягкую меру пресечения - личное обязательство.

Также читайте: Корпорация работает в штатном режиме. Мы заинтересованы в объективном расследовании, - ГПЗКУ про арест директора

Впрочем, судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова, выслушав доводы обеих сторон, приняла решение отправить Андрея Власенко под ночной домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Напомним, сотрудники Нацполиции утром 13 августа задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации и его сообщника при попытке бегства из Украины. Они подозреваются в масштабных махинациях. Сумма ущерба, по данным полиции, составляет более 57 млн долларов США.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворон воронові (хабарник хабарникові) ока не виклює.
показать весь комментарий
17.08.2021 11:57 Ответить
наш самий чесний Зеленський суд! хабарникам, зрадникам та вбивцям домашній арешт! героям війни- сізо! все як 73% бажало
показать весь комментарий
17.08.2021 11:59 Ответить
Вона працюе...)))
показать весь комментарий
17.08.2021 12:05 Ответить
Расстрелять.
показать весь комментарий
17.08.2021 12:06 Ответить
за 70 млрд на горох поставят без кармежки салом на колени в угол.. Главу ГПЗКУ Власенко, обвиняемого в хищение 71 млн грн, отправили под домашний арест - Цензор.НЕТ 2822
показать весь комментарий
17.08.2021 12:10 Ответить
эти сладкие глазки он сын нади савченко и семенченко-инфа сотка...шестеюродный внук кучмы и тайной козаностры
показать весь комментарий
17.08.2021 12:12 Ответить
это вам не айфончик стырить..., иначе пошел бы на зону со своей честной шестерочкой..., а тут серьезное дело..., а может он больной был, когда крал...
показать весь комментарий
17.08.2021 12:19 Ответить
Судя по характеру предъявленных руководству "Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины" обвинений в нанесении убытков на $57 млн. следствие Нацполиции отделило эпизод касающийся ГПЗК через которое реализовывалась малая часть похищенного, от общего дела хищения зерна из государственных запасов и таким образом скрыть и общий уровень хищений и участие в нем высшего руководства Украины.
показать весь комментарий
17.08.2021 12:20 Ответить
Зеленский и компания решили списать это наглое ограбление страны на структуры близкие к Юлии Тимошенко и Андрея Власенко, который по договоренности между Тимошенко и Зеленским стал главой ГПЗК сразу же после голосования за бюджет 2020 г. , поддержанный "Батькивщиной".


показать весь комментарий
17.08.2021 14:10 Ответить
а за украденный велосипед в СИЗО ..)))
показать весь комментарий
17.08.2021 15:36 Ответить
Там "викорчовувати" потрібно процентів сімдесят всієї ДПЗКУ. Доки залишатимуться такі як почеп, антонішин (бувший митник) та інші виродки - корпорація буде збитковою. Перш за все потрібно замінити службу безпеки. Адже це в основному пенсіонери СБУ які все покривають та "крутять своє кіно". Потім потрібно вигнати всіх колишніх працівників "Держрезерву".
А взагалі - поспілкуйтесь з колишніми директорами філій - вони вам багато чого розкажуть.
Адже нині кожен директор філії має "заносити" в корпорацію певну суму.
показать весь комментарий
17.08.2021 19:50 Ответить
 
 