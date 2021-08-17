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Новости Экономика
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металлургия (443) Каленков Александр (97)

Металлурги в этом году получат прибыль, но будут вынуждены направить ее на инвевстиции, – Каленков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Металлурги в этом году получат прибыль, но будут вынуждены направить ее на инвевстиции, – Каленков

Ценовая конъюнктура на рынках стали играет на руку украинским металлургическим компаниям, которым предстоит сложная и дорогостоящая трансформация производственных процессов на фоне глобального стремления к декарбонизации.

Об этом говорится в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".

В ближайшие годы конкуренция на глобальном рынке будет увеличиваться, и чтобы там оставаться, нужно инвестировать в эффективность. "Нашим предприятиям, чтобы остаться на экспортном рынке, нужно наращивать инвестиции, а это возможно только в том случае, если будет грамотная госполитика, которая не будет увеличивать себестоимость для наших предприятий", - сказал А. Каленков.

По его словам, украинские металлурги уже начали целый ряд проектов на сотни миллионов долларов для сохранения своих позиций. "Предприятия используют возникшие возможности и в хорошие времена инвестируют всю прибыль в увеличение эффективности и в увеличение объемов производства - чтобы пережить сложности, которые еще впереди", - резюмировал он.

Подробнее читайте в статье Uaprom.info "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет скорое охлаждение рынка".
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Топ комментарии
+4
Обычно сразу по карманам, а тут такой облом (((((
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17.08.2021 12:10
+3
Прибыль получат владельцы предприятий которые металлургами никогда не были, а металлурги получат болт по всей морде потому, что прибыль уйдет в оффшоры как инвестиция.
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17.08.2021 12:21
+1
Пиня,Беня,Живаго
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17.08.2021 13:54
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Обычно сразу по карманам, а тут такой облом (((((
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17.08.2021 12:10 Ответить
Да ну нет, раньше тоже часть прибыли вкладывали в предприятия. Не все промышленники, это понятно, но тем не менее.
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17.08.2021 19:20 Ответить
Вот беда, нужно помочь с бюджета нищебродам
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17.08.2021 12:11 Ответить
а кто-то говорит, что нужно помогать??) пусть УЗ помогают там постоянно убытки, а при этом Лещ более 400 тысяч официалки получает
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17.08.2021 15:40 Ответить
Прибыль получат владельцы предприятий которые металлургами никогда не были, а металлурги получат болт по всей морде потому, что прибыль уйдет в оффшоры как инвестиция.
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17.08.2021 12:21 Ответить
прибыль уйдет в оффшоры как инвестиция..

не завжди в офшори.. буває що і у Францію, або у Швейцарію (
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17.08.2021 12:28 Ответить
У металлургов есть зарплата. Щас бы я с наёмными рабочими делился прибылью. Все такие большевики, пока не построят собственный бизнес.
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17.08.2021 19:21 Ответить
Так у Ахметки все время так было, металл он продает на свои подставные фирмы по заниженной цене, а потом говорит что он ничего не зарабатывает, а все его предприятия в кредитах на случай если за него возьмутся и вдруг дойдет дело до конфискации. Так же действуют и остальные олигархи.
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17.08.2021 12:22 Ответить
Вот в вопросе ценовой политики вы явно профан, а беретесь судить и что-то тут выкладывать или накладывать.))) Хотя по сути , если в общем, мысль у вас правильная. А кто у нас не пытается государство облапошить, если оно, государство, всех давит и на...бывает.)))
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17.08.2021 18:29 Ответить
Здесь очень много таких умников как Вы и со всеми спорить у меня нет времени. Я только пересказал то что говорят финансовые аналитики. Почитайте и возможно не будете считать кого то профаном.
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17.08.2021 22:21 Ответить
кто в этих стройных рядах украинских металлургов? я только 2-их и знаю: индиец и ахметов..., остальные кто?
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17.08.2021 12:52 Ответить
Пиня,Беня,Живаго
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17.08.2021 13:54 Ответить
Много их - задолбишся перечислять. А сколько "доморощенных" металлургов, которые подпольно перерабатывают цветмет и прочие продукты?))) Но вопрос не в том, сколько их, а в том как государство влияет на эту отрасль, одну из последних выживающих в стране. А государству в лице бестолковых чиновников абсолютно равнозначно кого давить ради поступлений в бюджет.)))
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17.08.2021 18:25 Ответить
без инвестиций, как известно не бывает развития, а значит стоит понимать, что предприятия планируют работать еще не один год, что важно для экономики страны
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17.08.2021 15:38 Ответить
Расчитывать на грамотную госполитику это даже не оптимизм, а гораздо смешнее. Неужели сейчас не видно какая политика у государства по отношению к промышленности, экономике? Если нет, то о какой граммотности в будущем можно говорить?)))
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17.08.2021 18:22 Ответить
Логично, учитывая, что ситуация на рынках меняется постоянно, лучше деньги сложить в развитие, что поможет когда будет очередной спад на рынке
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17.08.2021 19:13 Ответить
а якщо щось піде не по плану через нові штами корони? складно робити прогнози, все може дуже швидко змінитись у будь-який момент...
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17.08.2021 22:43 Ответить
 
 