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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 127 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве выявили за минувшие сутки 127 больных коронавирусом. Умерли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"127 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли два человека. Всего с начала пандемии в Киеве - 5263 летальных случая. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 221 402", - сообщил Кличко.

Заболели 89 женщин в возрасте от 23 до 86 лет, 34 мужчины в возрасте от 32 до 86 лет, 2 девочки 5 месяцев и 2 года и 2 мальчика 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом, а также 51 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 88 человек. В общем коронавирус победили всего 214 177 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 21, в Святошинском - 19 и в Оболонском районе - 18 случаев", - отметил Кличко.

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 127 новых случаев, - Кличко 01
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Адепт секти "Свідків коронавірусу" і незмінний статист Великого Ковіду, як завше на своєму бойовому посту. Страшно навіть подумати, щоб робили кияни без Віталіка, його безкорисливого піклування про їх здоров'я, яке як завше виливається в черговий лохдаун і рекламу медичних експериментів на людях.
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17.08.2021 12:41 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Ничем! Обманите систему! За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 1517
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17.08.2021 14:37 Ответить
не вакцинировался, обманул
спасибо за рекомендации, ублюдок) жить стало лучше, жить стало веселее За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9056
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17.08.2021 18:07 Ответить
Молодец! Теперь тебе можно ехать на красный свет и под знак "обрыв" За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 4487
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17.08.2021 18:10 Ответить
клоун, я ж тебе объяснял, что такими дешевыми манипуляциями, на которые могут повестись лишь полные дебилы, ты на вакцинацию никого не привлечешь За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9051
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17.08.2021 20:19 Ответить
наоборот даже - отпугнешь) ну вот и отлично За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9643
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17.08.2021 20:19 Ответить
Хе-хе. лапти мокшанские принялись хором дристать под себя в бутылки За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 109 За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5875
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17.08.2021 21:01 Ответить
 
 