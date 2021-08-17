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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях Украины могут проводиться только в случае возможности обеспечения недопущения противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации.

Об этом идет речь в законопроекте №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", который подал в ВР премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Согласно тексту законопроекта, обнародованного на сайте Верховной Рады, среди условий проведения выборов - соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе, а также соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц.

Недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в частности со стороны РФ - также значится в условиях для проведения выборов.

Законопроект предусматривает, что выборы на этих территориях возможны при обеспечении свободы предвыборной агитации, равного доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации.

Избирательный процесс должен отвечать требованиям Конституции, Избирательного кодекса и украинского законодательства, а также стандартам ОБСЕ и Совета Европы.

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Одно из требований законопроекта - безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), других международных организаций и иностранных государств.

Документ предлагает ввести в законодательство такие термины, как "переходный период", "деоккупированные территории", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "контактная линия".

"На временно оккупированных территориях общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы не проводятся...Впервые после деоккупации местные выборы на деокупованих территориях могут быть назначены и проведены только при условии соблюдения требований украинского законодательства одновременно с очередными местными выборами. Местные референдумы на деокупованих территориях могут быть назначены не раньше, чем после проведения местных выборов на соответствующей территории", - следует из законопроекта.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Зачем и кому нужны вообще эти выборы? Забудьте о них лет на 20.
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17.08.2021 12:29
+12
Військово-цивільна адміністрація ,щонайменше років на 25 !!!))))
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17.08.2021 12:36
+12
Выборы нужны казламордым и Меркелице. Для снятия санкций с кацапов и бремени содержания этих недообразований лынырыдыныры. Думаю такова цена вхождения Меркель в топ менедмент Газпрома.
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17.08.2021 12:41
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Зачем и кому нужны вообще эти выборы? Забудьте о них лет на 20.
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17.08.2021 12:29 Ответить
Військово-цивільна адміністрація ,щонайменше років на 25 !!!))))
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17.08.2021 12:36 Ответить
...з пересіванням всіх через дрібненьке решето.
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17.08.2021 12:42 Ответить
Выборы нужны казламордым и Меркелице. Для снятия санкций с кацапов и бремени содержания этих недообразований лынырыдыныры. Думаю такова цена вхождения Меркель в топ менедмент Газпрома.
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17.08.2021 12:41 Ответить
шмигалям-єрмакам пече провести терміново "вибори" на окупованій території.
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17.08.2021 12:30 Ответить
Как сказал Марк Твен: " Если тебе дают право выбора, значит результат не на что не повлияет"
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17.08.2021 12:30 Ответить
они уже приобретают опыт выборов в госдуму
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17.08.2021 12:31 Ответить
Це що громадяни Росіі мают голосувати на українських виборах???? Це ідіотізм !!!))))
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17.08.2021 12:31 Ответить
это реальность, созданная отсутствием мозгов большинства населения
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17.08.2021 13:58 Ответить
Прелесно. То есть вопрос контроля украинской границы ВСУ, восстановление работы украинских органов власти на данной территории уже даже не упоминается. Вот пазл и складывается зачем Меркель едет в Киев. Как я и говорил, за тихой капитуляцией Украины.
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17.08.2021 12:39 Ответить
Щас )(уйло абіспєчіт
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17.08.2021 12:40 Ответить
..размытые формулировки позволят зеленым шулерам сдать Донбасс и Украину.. Что значит "при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс" ?? россия может не уходить?
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17.08.2021 12:42 Ответить
Оці обиратимуть? Ви чо?Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект - Цензор.НЕТ 1965Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект - Цензор.НЕТ 6246
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17.08.2021 12:42 Ответить
Выборы там возможны только при полном контроле границы с паРашей...и не ранее чем чрез 5-10 лет после начала этого контроля..
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17.08.2021 12:46 Ответить
во как это теперь называется)
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17.08.2021 12:47 Ответить
Дуже тупа і розмита формуліровка…
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17.08.2021 12:48 Ответить
предлагаю еще ввести термин - "пораженцы", чтобы как-то отделить обычных украинских граждан от людей, которые имеют гражданство страны-оккупанта и должны быть поражены в избирательных правах...
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17.08.2021 12:49 Ответить
Щось я про вивід військ не бачу. Хто читав проект?
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17.08.2021 12:53 Ответить
Путлер пообещает не мешать выборам
Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект - Цензор.НЕТ 3771
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17.08.2021 12:55 Ответить
У нас есть закон про выборы, зачем еще что то выдумывать? Выполняйте закон. Возможно провести там выборы в соответствии с нашим законодательством? Нет! К чему тогда все эти разговоры?
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17.08.2021 13:02 Ответить
Кльопати закони це одне ,а от виконувати та дотримуватись законодавства ,це зовсім інше !!!))))
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17.08.2021 13:48 Ответить
Т.е. выборов не будет ни-ког-да!
***** даже в выборы в США вмешивается. И с этим ничего не могут поделать.
Нафига пишут это бред в закон?
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17.08.2021 13:17 Ответить
вангую, что кацы уйдут с Донбасса в течении 2х лет. Чувствуется договорняк между США и Россией - первые пообещали не вставлять палки в колёса по реализации СП2, вторые свалить таки с Донбасса. Свои выборы проведут, выберут Путьку и его партию и валят. Последний аккорд, так сказать))). Поэтому и раздают паспорта по быстрому налево и направо. У них большой дефицит населения, много пустующих земель, страна огромная. Обстоятельства сложатся так, что все коллаборанты вынуждены будут покинуть "свою" землю и ехать на Россию "осваивать целину". В плюсе, кстати, будут все- и Украины, вернувшая контроль над Донбассом(и избавивших от ярых ватников), и Рашка, прибарахлившись трудоспособным, славянским населением, и Европа, которая за "мир во всём мире" Вибори на деокупованих територіях можливі тільки у разі забезпечення невтручання РФ у виборчий процес, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 1768 (на самом деле желающей занять рынок Украины, избавившись от конкурента).
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17.08.2021 13:21 Ответить
Мета Росіі,це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом (автономією) і Росія від власної мети не відмовиться !!!))))
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17.08.2021 13:47 Ответить
мечтать невредно. У них нет других вариантов. Кушать хочется, а экономика держится только на продаже природных ресурсов.
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17.08.2021 13:50 Ответить
Незаметно уводят от тезиса "Выборы только после Украинского контроля над границей" к "Выборы после рашистких гарантий невмешательства". Коротка память у зеленой братвы и то чего стоят рашистские гарантии. Как им хочется чтобы Украина навсегда забыла последствия Иловайских гарантий кремлевских тварей.
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17.08.2021 14:01 Ответить
Які домовленості ,мети українців та московитів кардинально протилежні !!! Українці мріють про власну державу ,а московити прагнут знищити українців ,перетворити українців в "русскоязичную" бидломасу росєян !!!)))
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17.08.2021 14:09 Ответить
а за закрытие границы миротворцами нислова- зрадники зеленские
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17.08.2021 15:01 Ответить
Уже через год, а может и через полгода на оккупированных территориях будут жить только граждане России. О каких там выборах вообще может идти речь? Или Зеленский и его банда решили, что выбирать там "украинскую" власть будут граждане РФ?
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17.08.2021 17:19 Ответить
 
 