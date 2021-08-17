Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях Украины могут проводиться только в случае возможности обеспечения недопущения противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации.

Об этом идет речь в законопроекте №5844 "Об основах государственной политики переходного периода", который подал в ВР премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Согласно тексту законопроекта, обнародованного на сайте Верховной Рады, среди условий проведения выборов - соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе, а также соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц.

Недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в частности со стороны РФ - также значится в условиях для проведения выборов.

Законопроект предусматривает, что выборы на этих территориях возможны при обеспечении свободы предвыборной агитации, равного доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации.

Избирательный процесс должен отвечать требованиям Конституции, Избирательного кодекса и украинского законодательства, а также стандартам ОБСЕ и Совета Европы.

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Одно из требований законопроекта - безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), других международных организаций и иностранных государств.

Документ предлагает ввести в законодательство такие термины, как "переходный период", "деоккупированные территории", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "контактная линия".

"На временно оккупированных территориях общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы не проводятся...Впервые после деоккупации местные выборы на деокупованих территориях могут быть назначены и проведены только при условии соблюдения требований украинского законодательства одновременно с очередными местными выборами. Местные референдумы на деокупованих территориях могут быть назначены не раньше, чем после проведения местных выборов на соответствующей территории", - следует из законопроекта.