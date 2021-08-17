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Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ применяли 120-мм минометы и стрелковое оружие, с начала суток - 3 обстрела, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ применяли 120-мм минометы и стрелковое оружие, с начала суток - 3 обстрела, - Минобороны

По состоянию на 12 часов текущих суток со стороны врага зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Причепиловки противник дважды нарушил режим тишины, обстреливая позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования РФ применили минометы 120-го калибра.

"Вследствие вражеского обстрела один украинский воин получил ранения. Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз нарушили режим "тишины", - штаб ООС

В ведомстве подчеркнули, что на действия российских оккупационных войск украинские защитники дали адекватный ответ.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - добавили в Минобороны.
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Лучше не деньги, их разворуют, а боевую летальную технику. В отличии от Афганистана наши защитники воюют. Конечно не всегда им дают возможность давать отпор.
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17.08.2021 12:50 Ответить
_Судя по по военной помощи Афганистану со стороны США, это именно Афганистан отказался от третьего в мире арсенала ЯО.
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17.08.2021 12:53 Ответить
Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ применяли 120-мм минометы и стрелковое оружие, с начала суток - 3 обстрела, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2506

Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ применяли 120-мм минометы и стрелковое оружие, с начала суток - 3 обстрела, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3585
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17.08.2021 12:48 Ответить
Нашему воину скорейшего выздоровления. Низкий поклон Вам, защитникам украинского народа!
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17.08.2021 12:52 Ответить
 
 