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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Задержанные крымские татары должны быть немедленно освобождены, - Зеленский об утренних обысках в АРК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Задержанные крымские татары должны быть немедленно освобождены, - Зеленский об утренних обысках в АРК

РФ снова вопиющее нарушает права человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сегодняшний обыски и задержания крымских татар, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди - освобождены", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, мировое сообщество должно надлежащим образом отреагировать на данное нарушения.

Как сообщалось, 17 августа российские силовики с 4-х утра проводили обыски в 5-ти домах крымских татар на оккупированном полуострове. По итогам обысков были задержаны 5 татар.

Читайте также: МИД об задержаниях крымских татар: Провокация накануне Крымской платформы

Автор: Ірина Дашківська
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... а тьо бусицька топнут нозькой!
вот.
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17.08.2021 13:03 Ответить
замена "требуем" на "должны", звучит на повышенных тонах, но, кагбэ, ни к чему не обязывает...
короче, нарабатывает опыт перед встречей с байденом
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17.08.2021 13:07 Ответить
И его требования сразу удовлетворили. Господи, хотя бы не позорился.
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17.08.2021 17:07 Ответить
Да на тебя срать все хотели,мудак,который даже уважение к Украине просрал...
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17.08.2021 13:05 Ответить
если бы только просрал, оно позорит Украину
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17.08.2021 13:13 Ответить
"Поезд, стой! Раз-два!"
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17.08.2021 13:08 Ответить
Цей дятел в твіттері відписує!

Він там як ********** пише чи так просто, хоча "какая разница"(
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17.08.2021 13:27 Ответить
Ножкой тупнул?
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17.08.2021 13:40 Ответить
Оно проснулось? Затримані кримські татари мають бути негайно звільнені, - Зеленський про ранкові обшуки в АРК - Цензор.НЕТ 4315
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17.08.2021 13:47 Ответить
Потрібно звільнення кримських татар взяти на особиститй контроль.
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17.08.2021 15:09 Ответить
 
 