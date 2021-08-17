Оккупанты интенсивно минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе, подразделения врага несут потери, - разведка
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Деятельность российских формирований на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, 11 августа из России прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами.
На прошлой неделе осуществлялось интенсивное минировании прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОП, ОЗМ-72, которые запрещены международными конвенциями.
"Минно-взрывные заграждения устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов", - говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в ГУР, интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений противника.
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