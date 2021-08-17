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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты интенсивно минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе, подразделения врага несут потери, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты интенсивно минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе, подразделения врага несут потери, - разведка

Деятельность российских формирований на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях приводит к дальнейшему росту угроз безопасности гражданского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, 11 августа из России прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами.

На прошлой неделе осуществлялось интенсивное минировании прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОП, ОЗМ-72, которые запрещены международными конвенциями.

"Минно-взрывные заграждения устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в ГУР, интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений противника.

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О то ПОТІМ тре гнати на розминування лугандонців що отримали кацапські пашпорти
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17.08.2021 13:15 Ответить
одностороннее отведение
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17.08.2021 13:16 Ответить
Раз мінують, то іти в наступ не збираються.
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17.08.2021 13:37 Ответить
 
 