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экспорт (842) металлолом (189)

Если экспорт лома из Украины не запретить, страна не выполнит обязательства по декарбонизации, – СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Если экспорт лома из Украины не запретить, страна не выполнит обязательства по декарбонизации, – СМИ

За 7 месяцев текущего года из Украины вывезли 335 тыс. тонн лома, это в 20 раз больше, чем в прошлом году. Только за июль продажа лома за границу была в три раза больше, чем за весь 2020 год.

Из-за этого металлургические предприятия Украины переживают дефицит сырья, а многие находятся под угрозой остановки.

Об этом идет речь в материале "Против лома нет приема?" на сайте Обозреватель.

"Беспрепятственный вывоз лома создает не только опасность аварий и катастроф, угрозу остановки предприятий, снижения экспортной выручки и роста безработицы, но и провоцирует рост цен. В частности, на строительство. Популярная шутка в деловых кругах: не в криптовалюту надо было вкладываться, а в арматуру. Больше бы заработал", - пишут журналисты издания. По их подсчетам, лом – это незаменимое сырье, которое позволяет сократить выбросы CO2 в металлургии на 60%. Одна тонна переработанного лома экономит 1,4 тонны железной руды и 740 кг угля. Но при этом для выплавки одной тонны стали в электродуговых печах нужно 1,1 тонна лома. "Для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется от 3,5 до 5,5 млн тонн лома. А где мы его возьмем, при тех катастрофически огромных темпах вывоза из Украины, которые отмечаются сейчас?" - задается вопросом издание.

По мнению журналистов, причина того, что экспорт ценного сырья до сих пор не запрещен – либо в халатности чиновников, либо в том, что часть средств, заработанных экспортерами, оседает в карманах власти. "Все рассуждения о том, что от введения моратория мы утратим доходы бюджета от пошлины в 58 евро с тонны металлолома, разбиваются об один единственный аргумент: с тонны готового металлургического продукта бюджет получает почти в четыре раза больше. О чем еще можно спорить?!" - резюмирует издание. Ранее остановить экспорт металлолома призвал премьера Дениса Шмыгаля завод "ММК им. Ильича".

Как сказано в открытом письме завода, из-за дефицита металлолома под угрозой оказалась стабильная работа всей металлургической отрасли, из-за чего бюджеты всех уровней могут потерять более 20 миллиардов гривен поступлений. В свою очередь директор Аналитического центра Федерации работодателей Украины Владимир Панченко заявил, что для развитых европейских стран металлолом является сырьем, стратегически важным для промышленности и экономического роста. Именно поэтому все больше стран вводят временные запреты на экспорт лома, чтобы избежать дефицита сырья и поддержать собственного производителя.
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Топ комментарии
+11
Так а платить за лом что б не вывозили почему не попробывать? Привыкли на халяву.
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17.08.2021 13:22
+9
Как нам платить так мировые цены, а как ахметке раскошелиться ,так ЭКО катастрофа
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17.08.2021 13:24
+7
Почему цены на металл в стране выше мировых при том что металлолом за копейки?
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17.08.2021 13:26
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врань
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17.08.2021 13:20 Ответить
Ніяк не нажеруться алігархи. І все в них розписано - надвисокі ціни на метал, це їх заначка, коли ціни МОЖЛИВО знизяться. А зараз нехай біднота тягне їм металолом за копійки. Країні потрібен 29 палац в Європі Ахмєтки!!!
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17.08.2021 13:25 Ответить
Можно с чернобыльской зоны металлолом сдать в Европу. Я думаю хуже точно не будет. Тем более шо радиации там уже нету, а металла хоть гепой жуй Если экспорт лома из Украины не запретить, страна не выполнит обязательства по декарбонизации, – СМИ - Цензор.НЕТ 9624
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17.08.2021 13:21 Ответить
Цены внутри страны на металл просто ненормальные,ощущение что покупаешь трубы и профиль из серебра. Если экспорт лома из Украины не запретить, страна не выполнит обязательства по декарбонизации, – СМИ - Цензор.НЕТ 6674
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17.08.2021 13:22 Ответить
А ціни на цукор на 40% вищі світових, а на олію вищі ніж в Європі. Відстьобують бабло Зє і граблять нарід. А Зє ніяк не переконається на досвіді інших -що жадібність фраєра згубила.
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17.08.2021 13:28 Ответить
та хто там знає, що ціна цукру за кіло = 1л бензину, якщо по телебаченню про це не кажуть...
Одна проблема, всі знають, що винен Порошенко, але довести не можуть. Зе!Бені, допоможіть препіЗе!"денту та # Йдіть у сраку.
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17.08.2021 14:55 Ответить
биржевая цена на сахар 0,2 USD за фунт или 0,44 за кг
наверное на сахар тоже применили схему Роттердам +
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17.08.2021 15:16 Ответить
Так а платить за лом что б не вывозили почему не попробывать? Привыкли на халяву.
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17.08.2021 13:22 Ответить
проти лома є прийома?
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17.08.2021 13:23 Ответить
Как нам платить так мировые цены, а как ахметке раскошелиться ,так ЭКО катастрофа
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17.08.2021 13:24 Ответить
Почему цены на металл в стране выше мировых при том что металлолом за копейки?
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17.08.2021 13:26 Ответить
Ціни реалізації на металопрокат підняли до світових, а лом хочуть за дарма в наріду скупляти.
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17.08.2021 13:27 Ответить
Чем меньше оседает в карманах причастных власть имущих- тем больше металлолома для металлургии. Одна проблема - карманы эти бездонные (и беспардонные).
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17.08.2021 13:31 Ответить
По логике умных журналистов Обозревателя:
1. из-за экспорта лома металлургические предприятия будут выплавлять больше металла для внутреннего рынка и Украина не сможет сократить выбросы СО2;
2. экспорт металлолома сократит экспорт металлургических предприятий и они будут меньше выплавлять металла.
и где здесь логика? мозги?
обычная заказуха ахметовых-коломойских для увеличения прибыли на экспорте металла. Плевать им на экологию, наполнение бюджета, тупых 73 украинца, да и на умных тоже, к сожалению.
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17.08.2021 13:31 Ответить
Спекулянти негодують.
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17.08.2021 13:33 Ответить
"За 7 месяцев текущего года из Украины вывезли 335 тыс. тонн лома, это в 20 раз больше, чем в прошлом году." Порох виноват, к гадалке не ходи. Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5622
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17.08.2021 13:35 Ответить
Жалко что никто не ведет статистики сколько было вывезено лома Ахметовым под видом готовой продукции. Потому что ето смешно что кто то думает что Ахметов не вывозит лом из страны. Просто он не может или скорее не хочет конкурировать с теми кто покупает в Украине лом дороже у населения.
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17.08.2021 13:41 Ответить
Основной навар Ахметки не в ломе, а в двойной бухгалтерии. Металл стОит в мире, допустим, 1000 $ / тонна. Он "продаёт" его своей офф-шорке примерно за 400, из них с 10-20 $ "прибыли" платит налоги в Украине. А остальные 600- на дворцы и яхты. На фига ему ещё с металлоломом возиться... Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3341
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17.08.2021 14:04 Ответить
Может пора уже етого Ахметку и Пинчука декарбонизировать? Хочет за бесценок собирать лом у населения переплавлять в чурки и отправлять за буго с сумашедшей прибылью. Как узнал по чем сегодня лом собирают так лучше выкинуть в кусты чем тратить бензин и время чтобы отвезти в приемку.
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17.08.2021 13:36 Ответить
Ахметов хочет стать единственным монополистом в Украине. А как же свободный рынок и европейские цены о котором Ахметов визжит на каждом углу? Чтобы на него работали бесплатно, а у него покупали електроенергию и метал выше европейских цен.
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17.08.2021 13:39 Ответить
Китайские метизы стоят дешевле чем металл ахметки отвратительного качества. Это касается большинства изделий.
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17.08.2021 13:41 Ответить
У меня родственник жалуется что из за заоблачных цен на металл производство в принципе неконкурентно. Производить что либо это однозначно невозможно.
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17.08.2021 13:45 Ответить
Цікаво виходить: вигідніше експортувати металолом,з купою чималеньких податків,ніж продати ахмєтовським заводам,що отримують надприбутки.

Джинса смердюча.
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17.08.2021 13:56 Ответить
Если в етой стране и дальше будут грабить народ и давить тарифами в угоду бандитам и олигархам таким как Ахметов, то будет как в Афганистане. Когда враг пойдет на Киев то ваши чиновники, армия и мусора, которым у нас всю жизнь угождали, сядут на самолеты и улетят за бугор. А народ разбежится потому что ему нечего и нет ради чего защищать страну.
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17.08.2021 14:01 Ответить
Платите за лом конкурентную цену - и его никто не будет вывозить - это же просто как 2*2.

Металлопрокат же вы продаете по мировым ценам - что ж за сырье не желаете по мировым ценам платить?

Или проблема все же в том, что Ахметов хочет получать сверхприбыли?
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17.08.2021 14:03 Ответить
Зробіть невигідним експорт металобрухту , купляйте його у приймачів металобрухту по цінам - як за кордоном . Всього навсього . І ваші заводи завалять металобрухтом . Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4685 .
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17.08.2021 14:12 Ответить
Не надо ничего запрещать! Принимайте металлолом по реальным ценам у населения и всех посредников мусаро-ахметовских нах
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17.08.2021 14:19 Ответить
Класика жанру: Битий не битого везе.
"Обосреватель" та "принциповий" Бродський тут до чого??? Гроші на підкуп преси, лобіювання інтересів у ВР та кишенькових прем'єрів є, а на справедливу ціну- ніколи за 30-ть років...
Пане Бутусов, де порівняльні таблиці із змінами світових цін на брухт? Чому, щоб зрозуміти, що на брухт ціна стала та коливання лише сезонні у тій же Туреччині- потрібно копирсатись на теренах інтернету? Щоб "лохи" не прозріли як їх дурять?
Ой, не тих називають піда...ами... Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2162
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17.08.2021 14:38 Ответить
Достала эта заказная джинса повсюду. Платите за лом столько же, сколько он стоит на мировом рынке, и никто никуда его не будет вывозить. А то лом купить за три копейки, а выплавленный из него металл продать за тысячу баксов, отличный бизнес, никто не спорит.
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17.08.2021 15:18 Ответить
Ахметка вже сюди декарбонізацію приплів. І де ж взялась ця гнида на нашу Україну.
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17.08.2021 15:35 Ответить
Предлагаю запретить экспорт арматуры из Украины, так как цена на нее стала слишком высокая и строительство жилья под угрозой - логика !
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17.08.2021 15:44 Ответить
Один выброс мексиканского вулкана Попокатепетль дает такую карбонизацию, что никаким ломом за 100 лет не перебьешь. Это называется борьба с ветряными мельницами.
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17.08.2021 15:44 Ответить
Те що не може вижити в умовах чесного ринку, повинно здохнути. Мільйони не повинні платити за парочку олігархів, і навіть за пару тисяч їхніх кріпаків. Їм давали десятки років перехожого періоду на модернізацію.
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19.08.2021 10:09 Ответить
 
 