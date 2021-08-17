Если экспорт лома из Украины не запретить, страна не выполнит обязательства по декарбонизации, – СМИ
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За 7 месяцев текущего года из Украины вывезли 335 тыс. тонн лома, это в 20 раз больше, чем в прошлом году. Только за июль продажа лома за границу была в три раза больше, чем за весь 2020 год.
Из-за этого металлургические предприятия Украины переживают дефицит сырья, а многие находятся под угрозой остановки.
Об этом идет речь в материале "Против лома нет приема?" на сайте Обозреватель.
"Беспрепятственный вывоз лома создает не только опасность аварий и катастроф, угрозу остановки предприятий, снижения экспортной выручки и роста безработицы, но и провоцирует рост цен. В частности, на строительство. Популярная шутка в деловых кругах: не в криптовалюту надо было вкладываться, а в арматуру. Больше бы заработал", - пишут журналисты издания. По их подсчетам, лом – это незаменимое сырье, которое позволяет сократить выбросы CO2 в металлургии на 60%. Одна тонна переработанного лома экономит 1,4 тонны железной руды и 740 кг угля. Но при этом для выплавки одной тонны стали в электродуговых печах нужно 1,1 тонна лома. "Для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется от 3,5 до 5,5 млн тонн лома. А где мы его возьмем, при тех катастрофически огромных темпах вывоза из Украины, которые отмечаются сейчас?" - задается вопросом издание.
По мнению журналистов, причина того, что экспорт ценного сырья до сих пор не запрещен – либо в халатности чиновников, либо в том, что часть средств, заработанных экспортерами, оседает в карманах власти. "Все рассуждения о том, что от введения моратория мы утратим доходы бюджета от пошлины в 58 евро с тонны металлолома, разбиваются об один единственный аргумент: с тонны готового металлургического продукта бюджет получает почти в четыре раза больше. О чем еще можно спорить?!" - резюмирует издание. Ранее остановить экспорт металлолома призвал премьера Дениса Шмыгаля завод "ММК им. Ильича".
Как сказано в открытом письме завода, из-за дефицита металлолома под угрозой оказалась стабильная работа всей металлургической отрасли, из-за чего бюджеты всех уровней могут потерять более 20 миллиардов гривен поступлений. В свою очередь директор Аналитического центра Федерации работодателей Украины Владимир Панченко заявил, что для развитых европейских стран металлолом является сырьем, стратегически важным для промышленности и экономического роста. Именно поэтому все больше стран вводят временные запреты на экспорт лома, чтобы избежать дефицита сырья и поддержать собственного производителя.
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Одна проблема, всі знають, що винен Порошенко, але довести не можуть. Зе!Бені, допоможіть препіЗе!"денту та # Йдіть у сраку.
наверное на сахар тоже применили схему Роттердам +
1. из-за экспорта лома металлургические предприятия будут выплавлять больше металла для внутреннего рынка и Украина не сможет сократить выбросы СО2;
2. экспорт металлолома сократит экспорт металлургических предприятий и они будут меньше выплавлять металла.
и где здесь логика? мозги?
обычная заказуха ахметовых-коломойских для увеличения прибыли на экспорте металла. Плевать им на экологию, наполнение бюджета, тупых 73 украинца, да и на умных тоже, к сожалению.
Джинса смердюча.
Металлопрокат же вы продаете по мировым ценам - что ж за сырье не желаете по мировым ценам платить?
Или проблема все же в том, что Ахметов хочет получать сверхприбыли?
"Обосреватель" та "принциповий" Бродський тут до чого??? Гроші на підкуп преси, лобіювання інтересів у ВР та кишенькових прем'єрів є, а на справедливу ціну- ніколи за 30-ть років...
Пане Бутусов, де порівняльні таблиці із змінами світових цін на брухт? Чому, щоб зрозуміти, що на брухт ціна стала та коливання лише сезонні у тій же Туреччині- потрібно копирсатись на теренах інтернету? Щоб "лохи" не прозріли як їх дурять?
Ой, не тих називають піда...ами...