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Фотограф получил 9,5 лет лишения свободы за порно с 9-летней девочкой, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Фотографа, который принуждал 9-летнюю девочку к созданию порнографических фото, Деснянский райсуд Киева приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2021, 38-летний фотограф осуществил развратные действия в отношении 9-летней девочки, при этом принудил последнюю к созданию детской порнографии и хранил фото и видео детской порнографии.

Фотограф получил 9,5 лет лишения свободы за порно с 9-летней девочкой, - прокуратура 01
Фото: прокуратура

По результатам предварительного расследования, обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд г. Киева по ч.2 ст. 156, ч. Ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины.

Во время судебного разбирательства, обвиняемый полностью признал вину в совершении уголовных преступлений, которые ему инкриминируются и согласился на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном порядке.

Приговором Деснянского районного суда г. Киева злоумышленник приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года.

Кроме того, информация в отношении осужденного будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
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Топ комментарии
+4
Желаю этой особи, чтобы эти 9.5 лет были полны незабываемых впечатлений.
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17.08.2021 13:35
+3
Заголовок звучит как-то провокационно, вы не находите? Особенно последняя его часть Фотограф получил 9,5 лет лишения свободы за порно с 9-летней девочкой, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5863
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17.08.2021 13:34
+2
чекаємо нових цікавих фото з нового місця проживання!
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17.08.2021 13:34
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чекаємо нових цікавих фото з нового місця проживання!
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17.08.2021 13:34 Ответить
Заголовок звучит как-то провокационно, вы не находите? Особенно последняя его часть Фотограф получил 9,5 лет лишения свободы за порно с 9-летней девочкой, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5863
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17.08.2021 13:34 Ответить
Желаю этой особи, чтобы эти 9.5 лет были полны незабываемых впечатлений.
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17.08.2021 13:35 Ответить
Я не розумію а що то була за дівчинка ? Якщо не рідна то він взагалі не мав права знімати іі без присутності одного з батьків навіть на паспорт
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17.08.2021 13:43 Ответить
А талибы бы его тупо вздернули.
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17.08.2021 13:52 Ответить
та они и тебя бы вздернули
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17.08.2021 14:14 Ответить
Ну если бы я был педофилом - то они были бы при этом абсолютно правы.
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17.08.2021 14:20 Ответить
у тебя есть шанс проверить, съезди в афган
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17.08.2021 14:45 Ответить
Я коли вдруг съезжу и вернусь целым и невредимым, то - что?
Выйдешь на Майдан публично на выходных с табличкой на груди в стиле "Я был бараном и спорил с умным человеком, извини меня, пожалуйста, Олег"?)
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17.08.2021 14:49 Ответить
Ах да и деньги мне на авиабилеты, страховку там проживание - компенсируешь?
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17.08.2021 14:49 Ответить
по возвращению назад, обязательно
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17.08.2021 16:15 Ответить
про "авиабилеты" и "страховку" красиво было. Т.к. там разрешено летать только военным и страховку для самоубийц не дают Фотограф получил 9,5 лет лишения свободы за порно с 9-летней девочкой, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1101
Или ты из клана петровых/бошировых? Так с такими у них мирное соглашение, это уже читы и не считается.
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17.08.2021 16:19 Ответить
Я даже эти фамилии слышу впервые и от тебя. Так что нет.
Это СЕЙЧАС там действительно разрешено летать только военным.
Но запрет наверняка вечным не будет.
То есть когда его снимут - я думаю, можно будет слетать. Со стандартным пакетом документов: авиабилеты, гостиница, страховка (включая ковид)... тесты там пцр всякие и так далее.
Вот тогда и можно будет вернуться к спору.
Кстати. Я и вправду думаю, что учитывая их экономическую ситуацию - мне там будут рады. И особо ничего не грозит - туристы=деньги, а если им не обеспечивать безопасность... то после меня (убитого) никто туда не полетит... а деньги им надо...
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17.08.2021 16:24 Ответить
возвращение в целлофановом пакете не считается, если что.
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17.08.2021 16:23 Ответить
Та это понятно. Мне ж потом еще фоткать своего оппонента на Майдане)))
З.Ы.: Думаю, там будет очень интересный обменный курс...
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17.08.2021 16:29 Ответить
За дівчинку- ні.
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17.08.2021 14:36 Ответить
И за девочку тоже. Он ведь на ней женат не был. Впрочем, тут ты можешь быть прав.
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17.08.2021 15:43 Ответить
Отрезать член по самые уши !😡
Извращенец хренов…
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17.08.2021 14:00 Ответить
Для педофилов должна быть хим. кастрация.
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17.08.2021 14:00 Ответить
Мне больше всего понравилась формулировка ".. с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года ... " /Источник: https://censor.net/ru/n3283173/ ! Фотограф получил 9,5 лет лишения свободы за порно с 9-летней девочкой, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2319
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17.08.2021 14:30 Ответить
Аише было 9 лет, когда Мухамед в неё вошёл.
Так что всё нормально. С точки зрения мусульман...
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17.08.2021 15:48 Ответить
ТАК ГДЕ ТАМ КТИТОРЧУК !!!???
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17.08.2021 16:06 Ответить
 
 