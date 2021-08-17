Фотограф получил 9,5 лет лишения свободы за порно с 9-летней девочкой, - прокуратура. ФОТО
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Фотографа, который принуждал 9-летнюю девочку к созданию порнографических фото, Деснянский райсуд Киева приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В ведомстве напомнили, что в апреле 2021, 38-летний фотограф осуществил развратные действия в отношении 9-летней девочки, при этом принудил последнюю к созданию детской порнографии и хранил фото и видео детской порнографии.
По результатам предварительного расследования, обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд г. Киева по ч.2 ст. 156, ч. Ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины.
Во время судебного разбирательства, обвиняемый полностью признал вину в совершении уголовных преступлений, которые ему инкриминируются и согласился на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном порядке.
Приговором Деснянского районного суда г. Киева злоумышленник приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года.
Кроме того, информация в отношении осужденного будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
Пожалуйста, подождите...
Выйдешь на Майдан публично на выходных с табличкой на груди в стиле "Я был бараном и спорил с умным человеком, извини меня, пожалуйста, Олег"?)
Или ты из клана петровых/бошировых? Так с такими у них мирное соглашение, это уже читы и не считается.
Это СЕЙЧАС там действительно разрешено летать только военным.
Но запрет наверняка вечным не будет.
То есть когда его снимут - я думаю, можно будет слетать. Со стандартным пакетом документов: авиабилеты, гостиница, страховка (включая ковид)... тесты там пцр всякие и так далее.
Вот тогда и можно будет вернуться к спору.
Кстати. Я и вправду думаю, что учитывая их экономическую ситуацию - мне там будут рады. И особо ничего не грозит - туристы=деньги, а если им не обеспечивать безопасность... то после меня (убитого) никто туда не полетит... а деньги им надо...
З.Ы.: Думаю, там будет очень интересный обменный курс...
Извращенец хренов…
Так что всё нормально. С точки зрения мусульман...