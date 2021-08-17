РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6984 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 186 44
Зеленский (16555) Крым (26017) Донбасс (26945) Разумков Дмитрий (1521)

Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков

Украинская власть должна создать условия, чтобы ни у кого не возникало желание уехать в другие страны.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге во вторник в Полтавской области, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ко всем людям, желающим жить в РФ и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, переезжать в РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, что нам надо сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами, и точно никуда не хотели уезжать. Это задача всей власти", - сказал Разумков.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский - жителям ОРДЛО, считающим себя россиянами: Езжайте и ищите себе место в РФ. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады подчеркнул, необходимо также возвратить, тех граждан, которые искренне любят Украину, но уехали не от хорошей судьбы в страны ЕС, в РФ и другие страны.

"Надо возвращать, а для этого надо создавать условия", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 5 августа в интервью на телеканале "Дом" Зеленский заявил, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей никогда не будут российскими. "Люди на оккупированной территории Донбасса и Крыма должны понять – это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз – родина или ты гость? Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, мы русские – это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", - сказал он.

Также читайте: Лавров ответил на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО: Призыв уезжать в Россию возмутителен

Президент призвал всех желающих жить в РФ и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, окончательно переезжать в РФ. "Для будущего своих детей и внуков, если ты считаешь, что ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины, чувствуя, что это Россия. Если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", - добавил Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
С таким же успехом можно призывать к тому, чтобы абхазы почувствовали себя грузинами, а жители оккупированной парашей ПМРы- молдаванами. Оккупант или изгоняется силой, или уничтожается на месте (вместе с местными предателями и коллаборантами). Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков - Цензор.НЕТ 5838
показать весь комментарий
17.08.2021 13:40
+10
А для этого еще больше воруйте,зеленые суки.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:38
+10
для этого нужно ликвидировать (методом помещения их на пожизеннное) всю зеленую, да и пророссийскую шоблу
показать весь комментарий
17.08.2021 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А для этого еще больше воруйте,зеленые суки.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:38 Ответить
Ага, це ми від вави вже чули... пару років тому...
показать весь комментарий
17.08.2021 13:39 Ответить
для этого нужно ликвидировать (методом помещения их на пожизеннное) всю зеленую, да и пророссийскую шоблу
показать весь комментарий
17.08.2021 13:39 Ответить
Це ж було вже! - Леонід Кучма Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков - Цензор.НЕТ 4815

Услышать Донбасс - это технология манипуляции.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:39 Ответить
Для цього треба радикально скоротити поголів'я псевдоеліти. Ви, скоробагатькі, до цього готові?
показать весь комментарий
17.08.2021 13:39 Ответить
т.е. по мнению спикера парламента бамбаз и Крым уже не вся Украина?
показать весь комментарий
17.08.2021 13:40 Ответить
здається, хтось вирішив випорхнути з зеленого гніздечка
показать весь комментарий
17.08.2021 13:40 Ответить
С таким же успехом можно призывать к тому, чтобы абхазы почувствовали себя грузинами, а жители оккупированной парашей ПМРы- молдаванами. Оккупант или изгоняется силой, или уничтожается на месте (вместе с местными предателями и коллаборантами). Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков - Цензор.НЕТ 5838
показать весь комментарий
17.08.2021 13:40 Ответить
Пустопорожние декларации, за которыми ничего нет. "Мы должны сделать больше, лучше, быстрее..." ..... Никакой конктреитки. Никакой ответсвенности. Потрепались. Сделали себе жизнь лучше. На этом все и закончилось
показать весь комментарий
17.08.2021 13:40 Ответить
Разумков в недалекому минулому помічник ригівського депутата.
Ще воно буде про Україну розмірковувати...
показать весь комментарий
17.08.2021 13:41 Ответить
Увесь їхній квартал маладиє риганали.Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков - Цензор.НЕТ 2161
показать весь комментарий
17.08.2021 13:45 Ответить
американцы талибов приручали 20 лет Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков - Цензор.НЕТ 9915
показать весь комментарий
17.08.2021 13:42 Ответить
Тікають з усієї України дякуючи зеленій владі. Зробили себе разом і хуже нібудіт. Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков - Цензор.НЕТ 1112
показать весь комментарий
17.08.2021 13:42 Ответить
Статистика говорит, что при прошлой власти выехало больше.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:44 Ответить
Ця влада тут лише третій рік. Далі буде, статист. Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков - Цензор.НЕТ 9769
показать весь комментарий
17.08.2021 13:47 Ответить
Ооо, потомственная гадалка?
показать весь комментарий
17.08.2021 13:55 Ответить
Проживеш з моє, теж станеш гадалкою. Якщо розуму вистачить.
показать весь комментарий
17.08.2021 14:03 Ответить
безвиз в помощь
показать весь комментарий
17.08.2021 13:57 Ответить
Где говорит статистика в трамвае или в автобусе?
В 2014 началась война забыл - ЗЕБИЛ!
показать весь комментарий
17.08.2021 13:57 Ответить
Напередодні 30-ї річниці Незалежності України про себе нагадав президент-утікач Віктор Янукович. Прессекретар його сина Юрій Карасір на своїй сторінці в Фейсбук опублікував "звернення" колишнього президента. Пропагандистський текст, який складається з понад 10 тисяч символів, здебільшого є переказом основних тез президента Росії Владіміра Путіна.
На початку тексту Янукович міркує щодо такого, "що набула Україна, а що втратила". Тут звучить й термін "державний переворот", який він, як і більша частина представників Кремля, неодноразово використовують, коментуючи українське питання.
"Не думаю, що це була помилкова політика. Державний переворот, що стався в 2014 році, не був результатом нашої "м'якості. Він був зумовлений реалізацією проєкту "Україна як Антиросія", і якщо ми приймемо цей постулат як даність, то все стане на свої місця", - йдеться у "зверненні" Януковича.
На основі цієї цитати можна провести паралель зі словами глави Кремля Путіна, який в травні цього року також назвав Україну "антиподом Росії". Тоді він якраз коментував справу свого кума Віктора Медведчука, якого підозрюють в держзраді та розкраданні державних ресурсів.
Також президент-втікач стверджує, що його правління припало на "непростий час", проте він з командою нібито робили все можливе, аби "забезпечувати свободу слова навіть у тих випадках, коли ця "свобода" зазіхала на підвалини державності". Щоправда, він і слово не промовився про те, що насправді саме його правління стало передумовою нового "непростого часу". Тодішня політика призвела до того, що люди вийшли на Майдан, де загинуло багато українців, а сьогодні наші воїни продовжують гинути на сході країни.
Янукович також переконує, що його режим "не перешкоджав праву жителів західних областей споруджувати пам'ятники тим, кого вони вважали своїми національними героями навіть ціною образи історичної пам'яті жителів Південного Сходу, не переслідував членів націоналістичних організацій вважаючи, що вони оцінять толерантність держави; на багато що закривав очі...".
Він також відповів на тезу першого президента України Леоніда Кравчука, який заявив, що його найбільшою помилкою було те, що він довірився Росії.
"На перший погляд невинне:" Хто не скаче - той москаль", покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилося сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею, - йдеться у "зверненні" Януковича. - До чого це призвело? До війни, до розколу українського суспільства, до перманентної соціальної нестабільності, найглибшої економічної кризи, розгулу радикальних націоналістичних організацій, переслідування опозиції, закриття неугодних режиму телевізійних каналів".
Те ж саме неодноразово повторював президент Росії Путін, коментуючи Майдан та ситуацію в україні загалом.
Янукович вважає, що за його правління люди "жили краще", навіть попри те, що його режим "здійснював помилки, іноді досить серйозні". Тут знову варто було б згадати про Євромайдан, який став останньою краплею терпіння українців. Та й цього разу президент-втікач цього не зробив.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:43 Ответить
в ориніналі, з касапсько-ворожих сайтів:
"Янукович назвал причины государственного переворота на Украине в 2014 году и рассказал о реализации в стране проекта «Антироссия». Об этом он рассказал в ходе обращения к украинскому народу в честь 30-летия независимости республики. Накануне госпереворота на Украине нарастала внутриполитическая напряженность, а ее переход в открытый конфликт между властью и оппозицией был лишь вопросом времени. Янукович отметил, что украинское правительство знало тогда об этом риске и делало все, чтобы предотвратить катастрофу. «Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза», - объяснил он.
При этом бывший президент подчеркнул, что не считает такую политику ошибочной. «Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места», - заключил он.
В своем обращении Янукович также назвал главную ошибку Украины с момента развала СССР. По его мнению, ею стал отказ от добрососедства с Россией, который привел к расколу всего украинского общества, росту националистических настроений и глубокому экономическому кризису."
показать весь комментарий
17.08.2021 13:48 Ответить
Как сказал львовский дед, этот донецкий гопник и предатель Украины еще и "фильозоф"
показать весь комментарий
17.08.2021 16:59 Ответить
и вступление в ЕС не означает отказ от добрососедства с ордой, кацапосайты - реальный лохотрон. Разве со странами ЕС у Орды нет добрососедских отношений?
показать весь комментарий
17.08.2021 17:15 Ответить
Да бросьте вы этот лохотрон, какую то Антиросию придумали. Лучше бы Янук сообщил сколько ему заплатили за отказ подписывать СА.
показать весь комментарий
17.08.2021 17:09 Ответить
"Надо возвращать, а для этого надо создавать условия", - сказал Разумков."

Идиот на идиоте.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:43 Ответить
Понаехавшие мокши и буряты не хотят себя чувствовать украинцами, они хотят жить в г-не.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:43 Ответить
То-то я смотрю на зелёную заботу: повысили налоги, повысили коммуналку, берут под тотальный контроль банковские счета....
Всё для народа!
показать весь комментарий
17.08.2021 13:44 Ответить
Вот же примитивный .... Губки бантиком не делать, «да» и «нет» не говорить, Черный с белым не носить... Барыня прислала 100 рублей
И коробочку соплей… Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ко всем людям, желающим жить в РФ и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, переезжать в РФ, Разумков сказал "Думаю, что нам надо сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами, и точно никуда не хотели уезжать. Это задача всей власти". А как же это..!? Разве что в ж*пу целовать...?
показать весь комментарий
17.08.2021 13:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-OATZ-Pnolw Это не для смеха! Послушаешь и плакать хочется!
показать весь комментарий
17.08.2021 13:46 Ответить
А для цього потрібен гетьманцев, щоби слідкував за витратами пересічних українців, а не бабусі бєні чи ахмєткі з пінчуками...
показать весь комментарий
17.08.2021 13:46 Ответить
В этом и фокус. Паспорта раздают чтобы забрать себе, а не отдавать обратно. Кто уезжает? Правильно, трудоспособное население. Пенсионеры, на бюджете останутся- Разумков может особо не переживать..
показать весь комментарий
17.08.2021 13:47 Ответить
никогда такой отток не остановить, пока Украину контролируют бандюки-олигархи из 90-х
показать весь комментарий
17.08.2021 13:52 Ответить
"Задача власти - сделать так...." ))))))) какой нах власти? вы власть?
показать весь комментарий
17.08.2021 13:52 Ответить
Это касается и граждан рашки? Чтобы оккупанты не хотели уезжать?
показать весь комментарий
17.08.2021 13:55 Ответить
чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать/ Как чувствуют себя украинцами и никуда не хотят уезжать Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Корбан , Пинчук и другие.
показать весь комментарий
17.08.2021 13:58 Ответить
политика должна строиться для патриотов, а не для предателей. Никаких условий особенных для предателей не нужно.
показать весь комментарий
17.08.2021 14:00 Ответить
А еше лучше, если бы те, кто не чувствует себя украинцем, уехали.
показать весь комментарий
17.08.2021 14:04 Ответить
Чому сам Разумков не робить українцями своїх однопартійців бужанського, шевченко?
показать весь комментарий
17.08.2021 14:04 Ответить
Команда проходимцев, авантюристов и воров! Фу, гыдота ! 😡
показать весь комментарий
17.08.2021 14:44 Ответить
Жители Крыма и лугондона - враги, ненавидящие Украину и украинцев. С ними сюси-пуси и цьом-цьом очень правильное решение.
показать весь комментарий
17.08.2021 16:48 Ответить
Для этого власти надо сделать самую малость -перестать ВОРОВАТЬ! И еще, как показал опыт Афганистана, одних "условий" мало, надо.чтобы власть, все СМИ, все политические и общественные организации взращивали у людей патриотические, моральные ценности, построенные на любови к своей земле, к своей стране, на вере в бога. Без этого государство в Украине может рухнуть также легко, как в Афганистане.
показать весь комментарий
17.08.2021 17:29 Ответить
Кто не дает?Стройте заводы и фабрики.Создавайте новые рабочие места!Подымайте зарплату до средневропейской!Если у самих денег не хватает на заводы и фабрики,приглашайте инвесторов.Из того же Китая.Тогда и бюджет будет в профиците ,и пенсии будет чем платить и подымать!Экономикой и страной нужно заниматься,а не сидеть сиднем,и ни чего не делать!
показать весь комментарий
17.08.2021 18:30 Ответить
 
 