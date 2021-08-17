Задача власти - сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины, чувствовали себя украинцами и никуда не хотели уезжать, - Разумков
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Украинская власть должна создать условия, чтобы ни у кого не возникало желание уехать в другие страны.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге во вторник в Полтавской области, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ко всем людям, желающим жить в РФ и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, переезжать в РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, что нам надо сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами, и точно никуда не хотели уезжать. Это задача всей власти", - сказал Разумков.
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Спикер Верховной Рады подчеркнул, необходимо также возвратить, тех граждан, которые искренне любят Украину, но уехали не от хорошей судьбы в страны ЕС, в РФ и другие страны.
"Надо возвращать, а для этого надо создавать условия", - сказал Разумков.
Как сообщалось, 5 августа в интервью на телеканале "Дом" Зеленский заявил, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей никогда не будут российскими. "Люди на оккупированной территории Донбасса и Крыма должны понять – это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз – родина или ты гость? Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, мы русские – это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", - сказал он.
Президент призвал всех желающих жить в РФ и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, окончательно переезжать в РФ. "Для будущего своих детей и внуков, если ты считаешь, что ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины, чувствуя, что это Россия. Если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно, потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет", - добавил Зеленский.
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Услышать Донбасс - это технология манипуляции.
Ще воно буде про Україну розмірковувати...
В 2014 началась война забыл - ЗЕБИЛ!
На початку тексту Янукович міркує щодо такого, "що набула Україна, а що втратила". Тут звучить й термін "державний переворот", який він, як і більша частина представників Кремля, неодноразово використовують, коментуючи українське питання.
"Не думаю, що це була помилкова політика. Державний переворот, що стався в 2014 році, не був результатом нашої "м'якості. Він був зумовлений реалізацією проєкту "Україна як Антиросія", і якщо ми приймемо цей постулат як даність, то все стане на свої місця", - йдеться у "зверненні" Януковича.
На основі цієї цитати можна провести паралель зі словами глави Кремля Путіна, який в травні цього року також назвав Україну "антиподом Росії". Тоді він якраз коментував справу свого кума Віктора Медведчука, якого підозрюють в держзраді та розкраданні державних ресурсів.
Також президент-втікач стверджує, що його правління припало на "непростий час", проте він з командою нібито робили все можливе, аби "забезпечувати свободу слова навіть у тих випадках, коли ця "свобода" зазіхала на підвалини державності". Щоправда, він і слово не промовився про те, що насправді саме його правління стало передумовою нового "непростого часу". Тодішня політика призвела до того, що люди вийшли на Майдан, де загинуло багато українців, а сьогодні наші воїни продовжують гинути на сході країни.
Янукович також переконує, що його режим "не перешкоджав праву жителів західних областей споруджувати пам'ятники тим, кого вони вважали своїми національними героями навіть ціною образи історичної пам'яті жителів Південного Сходу, не переслідував членів націоналістичних організацій вважаючи, що вони оцінять толерантність держави; на багато що закривав очі...".
Він також відповів на тезу першого президента України Леоніда Кравчука, який заявив, що його найбільшою помилкою було те, що він довірився Росії.
"На перший погляд невинне:" Хто не скаче - той москаль", покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилося сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею, - йдеться у "зверненні" Януковича. - До чого це призвело? До війни, до розколу українського суспільства, до перманентної соціальної нестабільності, найглибшої економічної кризи, розгулу радикальних націоналістичних організацій, переслідування опозиції, закриття неугодних режиму телевізійних каналів".
Те ж саме неодноразово повторював президент Росії Путін, коментуючи Майдан та ситуацію в україні загалом.
Янукович вважає, що за його правління люди "жили краще", навіть попри те, що його режим "здійснював помилки, іноді досить серйозні". Тут знову варто було б згадати про Євромайдан, який став останньою краплею терпіння українців. Та й цього разу президент-втікач цього не зробив.
"Янукович назвал причины государственного переворота на Украине в 2014 году и рассказал о реализации в стране проекта «Антироссия». Об этом он рассказал в ходе обращения к украинскому народу в честь 30-летия независимости республики. Накануне госпереворота на Украине нарастала внутриполитическая напряженность, а ее переход в открытый конфликт между властью и оппозицией был лишь вопросом времени. Янукович отметил, что украинское правительство знало тогда об этом риске и делало все, чтобы предотвратить катастрофу. «Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза», - объяснил он.
При этом бывший президент подчеркнул, что не считает такую политику ошибочной. «Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места», - заключил он.
В своем обращении Янукович также назвал главную ошибку Украины с момента развала СССР. По его мнению, ею стал отказ от добрососедства с Россией, который привел к расколу всего украинского общества, росту националистических настроений и глубокому экономическому кризису."
Идиот на идиоте.
Всё для народа!
И коробочку соплей… Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ко всем людям, желающим жить в РФ и считающих временно оккупированные территории Украины российскими, переезжать в РФ, Разумков сказал "Думаю, что нам надо сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами, и точно никуда не хотели уезжать. Это задача всей власти". А как же это..!? Разве что в ж*пу целовать...?
Освободительных забот:
Когда рабы приходят к власти,
Они куда страшней господ.
(Губерман)