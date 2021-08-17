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Афганистан (599) Талибан (168) украинцы (3737) эвакуация (1754)

На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины:

На военной базе в Афганистане оказались заблокированными украинцы, которые работали по частному военному контракту. Предложенная эвакуация через Пакистан сейчас для них неосуществима.

Об этом на условиях анонимности рассказал LIGA.net один из украинцев, который находится на этой базе, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас на базе находятся 12 украинцев, есть также заблокированные украинцы на других базах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 120 граждан Украины и членов их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана, - спикер МИД Николенко

"Они (талибы. - Ред.) пришли, сказали отдавать оружие. Мы сказали, что пока мы тут оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее", – рассказывает о событиях на своей базе собеседник издания.

Сейчас талибы не выпускают украинцев с базы, хотя должны были, говорит собеседник.

По его словам, заблокированные на базе украинцы вчера обратились в Министерство иностранных дел и к военному атташе с просьбой об эвакуации. "Вчера общались, наши должны выслать Ил на Пакистан, но нам предложили своим ходом до Пакистана добраться", - говорит собеседник

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии: призвали чиновников вернуться к работе

Однако, по его словам, сейчас украинцы не могут самостоятельно добраться до Пакистана. "Мы со своей базы не можем выехать и до аэропорта проехать три километра. Как бы за Пакистан и говорить нечего", – объясняет он.
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Топ комментарии
+41
Талибы вам ничего не должны На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 6431
На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 4054
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17.08.2021 13:44
+32
чтоб в крыму так упирались, в 2014-м.
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17.08.2021 13:42
+23
640 афганцев оказались умнее и расторопнее 12 украинцев. Видимо, они лучше знают, на что способны талибы. А наши видать проспали предыдущие рейсы из Кабула.
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17.08.2021 13:43
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Правила форума Совет форумчан
чтоб в крыму так упирались, в 2014-м.
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17.08.2021 13:42 Ответить
Своих не бросаем?
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17.08.2021 16:33 Ответить
640 афганцев оказались умнее и расторопнее 12 украинцев. Видимо, они лучше знают, на что способны талибы. А наши видать проспали предыдущие рейсы из Кабула.
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17.08.2021 13:43 Ответить
Шукали на дупу пригод,то майте бажане !!!)))
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17.08.2021 13:44 Ответить
Интересно, что делали украинцы в Афганистане. Не самое лучшее место для жизни
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17.08.2021 13:47 Ответить
они просто граждане Украины, если помнят конечно
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17.08.2021 13:52 Ответить
а вы в новостях только название читаете?))) там же в новости написано, что они делали)
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17.08.2021 13:53 Ответить
Да ориентируемся сугубо по заголовкам. На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 9698 Интересно, а налоги они платили в бюджет Украины, что их кто-то должен эвакуировать?
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17.08.2021 14:03 Ответить
Этого не знаю, но предполагаю что нет)
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17.08.2021 18:31 Ответить
возможно на этих базах и делали...тогда это совсем плохо..
и, кто ответит, что из 80-и первых вывезенных, лишь 8 украинцев, как сообщил мид?...
почему в первую очередь не вывезли этих, с баз...они в наибольшей опасности...
у президента эта ситуация на контроле или только мер кривого рога?
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17.08.2021 14:03 Ответить
после Журавля -- любой ад, только бы не "на личном контроле" у президента.
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17.08.2021 15:32 Ответить
Та до лампочки его "контроль", это лишь слова, а до дела его "контроль" так никогда и не доходит, трепло он, самое настоящее.
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17.08.2021 17:38 Ответить
В статье ясно написано что они наёмники (возможно лугандонские).
Талибы им сказали - отдавайте оружие и валите куда хотите.
Но эти украинцы видно совсем отмороженные раз отказались от такого предложения.
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17.08.2021 14:27 Ответить
Очевидно, им известна судьба 22-х спецназовцев.
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17.08.2021 14:53 Ответить
Что за спецназовцы?
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17.08.2021 15:42 Ответить
Несли службу в составе войск НАТО
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17.08.2021 14:53 Ответить
Талибы вам ничего не должны На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 6431
На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 4054
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17.08.2021 13:44 Ответить
таліб з РПЦ?)
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17.08.2021 13:46 Ответить
а какая разница?
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17.08.2021 13:47 Ответить
зовсім ніякої)
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17.08.2021 13:49 Ответить
На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 6595
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17.08.2021 14:54 Ответить
рпц и есть талибан,косит под православных
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17.08.2021 14:09 Ответить
А вам в 2014 не попадались на некоторых рос-ресурсах рассуждения о православном джихаде? РПЦ и есть православный талибан.
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17.08.2021 14:56 Ответить
Потерпіллєр викапаний талібан- у @ бан 🤣🤣🤣
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17.08.2021 13:48 Ответить
Это Зеля На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 11
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17.08.2021 14:42 Ответить
дикие, совсем дикие .. почти астралопитеки (те поумнее правда):
https://news.depo.ua/ukr/news/zakhopili-park-rozvag-zyavilosya-video-yak-talibi-u-kabuli-katayutsya-na-karuselyakh-ta-mashinkakh-202108171357755
Захопили парк розваг: З'явилося відео, як таліби у Кабулі стрибають на батуті
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17.08.2021 13:44 Ответить
ИЛ был там только позавчера. А мозги людям зачем, надеяться на авось?
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17.08.2021 13:45 Ответить
Это же военная база , а не цирк и анархия.
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17.08.2021 13:48 Ответить
Они рабы или контрактники? Т.е. позавчера это была еще военная база, а вчера уже стала база "помогите"? Людям мозги даны не просто так.
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17.08.2021 14:06 Ответить
Вот пусть теперь "по шпалам, опять по шпалам ..." На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 2309
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17.08.2021 13:49 Ответить
Последняя электричка сбежала еще дня три-четыре назад, когда еще можно было вернуться домой. Видать, приказа не было валить оттуда.
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17.08.2021 13:55 Ответить
Вот пусть теперь получают приказ как и на каком ишаке верхом им валить оттуда. Дисциплинированные. На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 9066
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17.08.2021 14:09 Ответить
співчуваю, але ніяк раніше не можна було діяти?
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17.08.2021 13:45 Ответить
Що роблять там наші українці ?
Невже в Україні нема війни і все так спокійно , що потрібно їхати до Афгану ?
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17.08.2021 13:46 Ответить
може тому що їм там платять більше.
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17.08.2021 14:38 Ответить
Военный атташе их туда посылал?( На чьей стороне воевали? Что это за лавочка, а в ней булавочки? На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 4526
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17.08.2021 13:47 Ответить
а на чьей стороне они могут быть,если находятся на правительтвенной базе? На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 26
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17.08.2021 14:12 Ответить
Слово "правительственная" я в сообщении не увидела. "Военная база"- понятие растяжимое. Мы с вами при большом желании можем сгоношить базу и обозвать ее "военной"- для бандитского форсу. Какие-то "вагнеровцы" украинского разлива и неясной этимологии.
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17.08.2021 14:20 Ответить
На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 7088єто на рахе ваеная база может біть вагнеровской...патаму ша ихтамнет.за бабами с детьми прячутся.
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17.08.2021 14:49 Ответить
А у нас хренагнерская...) Что за частная военная компания? Есть соображения?
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17.08.2021 15:45 Ответить
а где н6аписано,что чвк?там написано ,что чмстній (со сторони нанявшегося) военній контракт.а с кем-не написано
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17.08.2021 15:56 Ответить
Украинский военный контингент в Афганистане - подразделение вооружённых сил Украины, которое несёт службу на территории Афганистана в составе войск НАТО и их союзников.
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17.08.2021 14:51 Ответить
Извините, но 1 - 5 июня 2021 года украинский контингент (21 военнослужащий) был эвакуирован из Афганистана на транспортном самолете Ил-76МД военно-воздушных сил Украины. А что это за орлы и на какой они базе- загадка.
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17.08.2021 15:43 Ответить
Не всех эвакуировали , потому что предоставили места в самолёте другим гражданам , на данный момент осталось 12 украинских военных на американской базе в Кабуле и продуктов на неделю .
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17.08.2021 15:54 Ответить
Вы читать умеете? 1-5 ИЮНЯ эвакуировали всех в/ служащих. Гугл в помощь.
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17.08.2021 16:05 Ответить
Аналогично, вы читать умеете в Гугле - на данный момент на американской базе в Кабуле остаются 12 украинских военнослужащих .
https://gordonua.com/news/worldnews/v-kabule-na-amerikanskoy-baze-ostalos-12-ukrainskih-*******-smi-1567845.html
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17.08.2021 16:12 Ответить
А какое отношение они имеют к американской миссии? На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 2920 Военнослужащих Украины в Афганистане нет!
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17.08.2021 17:03 Ответить
Пани , вам сложно пробить инфу в инете Гуглом ? Тогда читаем :

Украинский военный контингент в Афганистане - подразделение вооружённых сил Украины, несёт службу на территории Афганистана с 2007 года в составе войск НАТО и их союзников.

Источник : Вики .
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17.08.2021 17:15 Ответить
А дальше прочитать религия не позволяет? )))) 1 - 5 июня 2021 года украинский контингент (21 военнослужащий) был эвакуирован из Афганистана на транспортном самолете Ил-76МД военно-воздушных сил Украины.))))
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17.08.2021 19:28 Ответить
А сообщение об оставшихся 12 военнослужащих ВСУ ПРОЧИТАТЬ вам религия не позволяет ? ))
Дамочка , ЭТА тема для вас слишком сложна для понимания , не тратьте напрасно своё время на оправдания , ибо ваши умозаключения вызывают только улыбку ))

Надеюсь разобрались какое отношение ВСУ имеют к американской миссии в Афганистане ? или всё же ИХТАМНЕТ На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 1056
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17.08.2021 19:40 Ответить
Поклонник Гордона из Молдовы? На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 2381 На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 2381 На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 2381
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18.08.2021 07:28 Ответить
На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 8248 Да, из Молдовы и гражданин Румынии, страны члена ЕС и НАТО . А Гордон ваш выкормыш , забавный малый )))
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19.08.2021 08:57 Ответить
А по сути русский Сережа. )))) У нас много забавных малых, всех цитировать будете? Так что там с в/служащими Украины? )
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19.08.2021 09:33 Ответить
Аналогично , по сути русская Елена )) ага , дуже богато забавных , один ЗЕля чего стоит и цитаты не нужны и так всё ясно )) Здесь много о нём нового узнал На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 1684
А что там с ВСУ ? Слышал , что к параду их готовят. ))
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19.08.2021 10:16 Ответить
Наші там не воюють, в основному механіками на ремонтах техніки, просто нехотіли розривати контракт
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17.08.2021 15:14 Ответить
Всё известно : подразделения 143-го Центра разминирования вооружённых сил Украины[1]
и военно-медицинский персонал , всего 30 военнослужащих
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17.08.2021 15:18 Ответить
Пипец...а шо вы там до сих пор ?в общем,можно уже прощаться...
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17.08.2021 13:48 Ответить
хорошо там устроились
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17.08.2021 13:49 Ответить
На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 7857 На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 7857 На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 7857
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17.08.2021 14:10 Ответить
И на фига американцы вгрохали столько денег в афганскую армию,что бы они разбежались как стадо баранов от небольшой группировки талибов?
Да когда наши уходили они хоть отбивались а Ахмат Шах Масуд еще неплохо этих талибов и резал.
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17.08.2021 13:49 Ответить
Они не "хоть отбивались". Миллион афганцев похоронили северные интернационалисты. Армия - это кувалда. Она не умеет действовать скальпелем. Армия это ковровые бомбометания и залпы дивизионов ураганов по площадям. Поэтому когда СА выходила - ей освободили дорогу подальше от греха. Чтобы чистить путь не начала.
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17.08.2021 14:08 Ответить
Ахмат Шах Масуд сначала совков нарезал неплохо, покуда они не сбежали с Афгана, а потом уже талибов...
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17.08.2021 18:10 Ответить
Зеленский памаги!
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17.08.2021 13:50 Ответить
Чуваки косили там бабло частным образом а теперь Украина должна почему то их спасать.
Будьте добры оплатите эвакуацию.
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17.08.2021 13:54 Ответить
А ты идейный и святым духом питаешься?
Или так,чтобы говнеца подкинуть?
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17.08.2021 14:06 Ответить
імовірно , це заробітчании якоїсь з західних приватних охороннних компаній, що за копіку найняті виконувати собачу роботу - сидіти на ціпку і стерегти об'єкт.
про них або забули або просто кинули.
така доля всіх найманців. вони тупо матеріал. це не солдати-громадяни з усіма правами країни до якої належать. і яких "кровз носа" потрібно витягати бо вдома сім'ї кинутих намилять шию.
буде наука всім нам, щоб не тупили і думали перед тим як і в кого наймитувати.
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17.08.2021 14:09 Ответить
Это ты кацапам раскажи,которые в начале и потом ехали за длинным рублем защищать их сраный "мир".
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17.08.2021 14:15 Ответить
саме тому американці використовують послуги пвк, аби в разі чого не відповідати як держава.
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17.08.2021 14:40 Ответить
придется отречся от сала и одеть чалма
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17.08.2021 13:56 Ответить
такі за бабло і паранжу натягнуть : )
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17.08.2021 14:11 Ответить
И посидеть в зиндане. Лет пяток-шесток.
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17.08.2021 14:12 Ответить
розембаум кончил на гитару свою..
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17.08.2021 14:13 Ответить
По частному контракту. Наемники. Военные и дипломаты не будут рисковать ради наемников. Ищите безопасное место сами.
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17.08.2021 13:57 Ответить
Таки американцы правильно сделали что ушли оттуда.Какой смысл там торчать,когда сами афганцы инертные и пасивные.Зеленым дегенератам стоит задуматься над тем,чтобы американцы не сделали аналогичных выводов по отношению к Украине,а то те талибы нам детским лепетом покажутся.
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17.08.2021 14:02 Ответить
Так американцев в Украине до сих пор нет, а в 2014м нам только одеялами и продуктами помогали. Если бы в Украине в 2014м были американские базы, Крым бы оставался в составе Украины, не говоря уже об ОРДЛО.
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17.08.2021 14:10 Ответить
авганці не пасівні і не інертні - вони талібан
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17.08.2021 14:11 Ответить
Правильно. Байден говорит о какой-то гражданской войне. Но никакой гражданской войны нет. Это была война США и их наемников с Афганистаном. Как-только американцы перестали платить наемники разбежались и все стало на свои мета как и было до американского вторжения в 2001 году.
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17.08.2021 14:16 Ответить
Война США с какой-либо страной выглядит как Хиросима и Нагасаки осенью 1945 года. А целью операции в Афганистане было уничтожение организаторов атаки 9-11 и всей террористической сети.
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17.08.2021 15:20 Ответить
все 20 лет? они просто попытались сделать из дикарей людей, но у них не вышло, как и у совка
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17.08.2021 16:42 Ответить
Бойцы Аль-Каиды в горах Афганистана могут прятаться очень долго и 20 лет на сдерживание - вполне разуминый срок. И да, развите гражданского общества у людей с ментальностью 13 века - задача сверхсложная, но американцы хотя бы попытались. Именно развитие и повышение уровня жизни людей останавливают терроризм лучше любой зачистки. И если бы это была именно война, а не операция - гораздо дешевле и надежнее было зачистить весь регион ядерными бомбами небольшой мощности.
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17.08.2021 16:58 Ответить
поэтому я и говорию, что ни СССР, ни США военного поражения в Афганистане не потерпели. Если бы они хотели решить проблему раз и навсегда и сейчас, то попросту ввели бы армию и физически уничтожили все население Афганистана от мала до велика, но такой задачи не было
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17.08.2021 18:03 Ответить
С детства не могу понять, кто правовернее: талибы, моджахеды, душманы или басмачи?
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17.08.2021 14:14 Ответить
так как чвк у нас вроде официально запрещены, могли быть там только по линии министерств
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17.08.2021 14:23 Ответить
Що б о тако в Криму у 2014 у - зброю не віддамо (!)
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17.08.2021 14:39 Ответить
Ми вас туда не посилали, тому пох)
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17.08.2021 14:44 Ответить
Наші вагнерівці, чи які гулакі артьомівські?
Нехай тим басурманам Візитку Яроша покажуть...
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17.08.2021 15:02 Ответить
Хлопцы были в ЧВК?
У них реальные проблемы.
Их могут тупо грохнуть.
А вообще - мозгами нужно было думать и винтить в аэропорт в субботу-воскресенье.
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17.08.2021 15:09 Ответить
НЕОБХОДИМО ВСТРЕЧУ ЗЕЛЕНСКОГО С БАЙДЕНОМ В КАБУЛЕ ДЕЛАТЬ !)
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17.08.2021 15:48 Ответить
И что же делали эти Украинцы в Афганистане .
Думали , под прикрытием зонтика США -
провести праздник победы в Кабуле (вопрос).
Для ботов -
Талибы ведут войну уже ! (ОДИН) век.
И никто еще ее не выиграл. Закон шариата - украл - отрубить кисть правой руки.
И порядок в стране восторжествовал
На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 4431
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17.08.2021 16:01 Ответить
В итоге страна без рук, а вокруг средневековье.

Ты забыла, что при талибах в школах учиться тоже нельзя.

Такой вот порядок на уровне 15-го века.
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17.08.2021 16:23 Ответить
Любительница талибанского толкования законов Шариата? Как насчет заработать раджм за то, что оголила лицо?
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17.08.2021 16:27 Ответить
И шо даже Зе никак своими постиками в фейсбуке не в состоянии помочь?

А я думал, шо постики ЗЕ помогают прорываться из окружения и вылетать из осажденных аэропорттов. И похоже, что в ОПЗЕ тоже так думают. На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 4240
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17.08.2021 16:21 Ответить
Хлопці звертайтесь до турків. Мають допомогти.
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17.08.2021 17:24 Ответить
Тримайтесь,Кулеба вас євакуюює,сам по вас прилетить....14 квітня Байден оповістив про вивід військ....зараз серпень.
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17.08.2021 18:36 Ответить
 
 