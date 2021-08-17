На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие"
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На военной базе в Афганистане оказались заблокированными украинцы, которые работали по частному военному контракту. Предложенная эвакуация через Пакистан сейчас для них неосуществима.
Об этом на условиях анонимности рассказал LIGA.net один из украинцев, который находится на этой базе, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас на базе находятся 12 украинцев, есть также заблокированные украинцы на других базах.
"Они (талибы. - Ред.) пришли, сказали отдавать оружие. Мы сказали, что пока мы тут оружие отдавать не будем. Они нашу старую охрану прогнали, сами стали вместо нее", – рассказывает о событиях на своей базе собеседник издания.
Сейчас талибы не выпускают украинцев с базы, хотя должны были, говорит собеседник.
По его словам, заблокированные на базе украинцы вчера обратились в Министерство иностранных дел и к военному атташе с просьбой об эвакуации. "Вчера общались, наши должны выслать Ил на Пакистан, но нам предложили своим ходом до Пакистана добраться", - говорит собеседник
Однако, по его словам, сейчас украинцы не могут самостоятельно добраться до Пакистана. "Мы со своей базы не можем выехать и до аэропорта проехать три километра. Как бы за Пакистан и говорить нечего", – объясняет он.
Пожалуйста, подождите...
и, кто ответит, что из 80-и первых вывезенных, лишь 8 украинцев, как сообщил мид?...
почему в первую очередь не вывезли этих, с баз...они в наибольшей опасности...
у президента эта ситуация на контроле или только мер кривого рога?
Талибы им сказали - отдавайте оружие и валите куда хотите.
Но эти украинцы видно совсем отмороженные раз отказались от такого предложения.
https://news.depo.ua/ukr/news/zakhopili-park-rozvag-zyavilosya-video-yak-talibi-u-kabuli-katayutsya-na-karuselyakh-ta-mashinkakh-202108171357755
Захопили парк розваг: З'явилося відео, як таліби у Кабулі стрибають на батуті
Невже в Україні нема війни і все так спокійно , що потрібно їхати до Афгану ?
https://gordonua.com/news/worldnews/v-kabule-na-amerikanskoy-baze-ostalos-12-ukrainskih-*******-smi-1567845.html
Украинский военный контингент в Афганистане - подразделение вооружённых сил Украины, несёт службу на территории Афганистана с 2007 года в составе войск НАТО и их союзников.
Источник : Вики .
Дамочка , ЭТА тема для вас слишком сложна для понимания , не тратьте напрасно своё время на оправдания , ибо ваши умозаключения вызывают только улыбку ))
Надеюсь разобрались какое отношение ВСУ имеют к американской миссии в Афганистане ? или всё же ИХТАМНЕТ
А что там с ВСУ ? Слышал , что к параду их готовят. ))
и военно-медицинский персонал , всего 30 военнослужащих
Да когда наши уходили они хоть отбивались а Ахмат Шах Масуд еще неплохо этих талибов и резал.
Будьте добры оплатите эвакуацию.
Или так,чтобы говнеца подкинуть?
про них або забули або просто кинули.
така доля всіх найманців. вони тупо матеріал. це не солдати-громадяни з усіма правами країни до якої належать. і яких "кровз носа" потрібно витягати бо вдома сім'ї кинутих намилять шию.
буде наука всім нам, щоб не тупили і думали перед тим як і в кого наймитувати.
Нехай тим басурманам Візитку Яроша покажуть...
У них реальные проблемы.
Их могут тупо грохнуть.
А вообще - мозгами нужно было думать и винтить в аэропорт в субботу-воскресенье.
Думали , под прикрытием зонтика США -
провести праздник победы в Кабуле (вопрос).
Для ботов -
Талибы ведут войну уже ! (ОДИН) век.
И никто еще ее не выиграл. Закон шариата - украл - отрубить кисть правой руки.
И порядок в стране восторжествовал
Ты забыла, что при талибах в школах учиться тоже нельзя.
Такой вот порядок на уровне 15-го века.
А я думал, шо постики ЗЕ помогают прорываться из окружения и вылетать из осажденных аэропорттов. И похоже, что в ОПЗЕ тоже так думают.