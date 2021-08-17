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"Талибан" приказал бойцам не входить в опустевшие посольства в Кабуле и не останавливать посольский транспорт, - Sky News

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Командование движения "Талибан" отдало приказ боевикам оставаться вне территории иностранных дипмиссий в Кабуле, которые были эвакуированы ранее/

Об этом сообщил телеканал Sky News во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Членам "Талибана" приказано на всех уровнях гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане", - приводит телеканал слова высокопоставленного представителя движения.

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По данным телеканала, высокопоставленный представитель движения потребовал от подчиненных соблюдать дисциплину и не только оставить в сохранности территории иностранных дипмиссий, но и не останавливать транспорт, относящийся к посольствам.

Талибы также призвали население продолжать нормальную экономическую деятельность на фоне того, что многие жители до сих пор остаются по домам.

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В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.
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Все думают, что Усаму Бин Ладена убили подлые пиндосы, но это не так. Он бежал в Украину и сменил имя: теперь он Макс Нефедов "Талибан" приказал бойцам не входить в опустевшие посольства в Кабуле и не останавливать посольский транспорт, - Sky News - Цензор.НЕТ 4243
"Талибан" приказал бойцам не входить в опустевшие посольства в Кабуле и не останавливать посольский транспорт, - Sky News - Цензор.НЕТ 2558
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17.08.2021 13:49 Ответить
симулякр законності й порядку?
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17.08.2021 13:58 Ответить
как благородно. Все кричат "террористы, террористы". А они Д"Артаньяны.
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17.08.2021 14:00 Ответить
если барана не успокоить, то его мясо будет жестким и не вкусным
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17.08.2021 14:04 Ответить
Грозный приказ прочитали все семеро грамотных талибов и трое поняли смысл...
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17.08.2021 14:33 Ответить
Поки що з впевненістю можна сказати лишень одне: США капітально обісрались.
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17.08.2021 15:14 Ответить
Кое что человеческое им не чуждо?
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17.08.2021 16:45 Ответить
 
 