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Разумков - Данилову о деолигархизации: Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков - Данилову о деолигархизации: Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о том, кого именно в СНБО он считает олигархом. Председатель ВР говорит, что олигархов в этом органе пока нет, но позже там могут появиться либо они сами или их представители.

Об этом заявил Разумкова во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Спикер выразил мнение, что СНБО не может определять, кто в Украине олигарх, поскольку у этого органа есть конфликт интересов. Ведь он состоит из представителей различных ветвей власти, которые могут отстаивать интересы тех или иных олигархов.

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"Давайте делать и писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи... (не нужно) манипулировать и говорить, что там кто-то есть (из олигархов в СНБО). Пока еще нет, и мне бы очень не хотелось, чтобы там появились. А тем более, мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы, кроме интересов украинского народа", - заявил Разумков.

На рассмотрении Верховной Рады находится так называемый законопроект об олигархах, согласно которому именно СНБО будет определять, кто в стране является олигархами, а кто - нет.

Разумков высказывал мнение, что СНБО не может иметь таких полномочий, поскольку существует конфликт интересов: если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.

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Секретарь СНБО Данилов на это отреагировал так: "(Спикер) считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов?"
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Разумков такая лапуся, просто ути-пути лапочка всё о народе думает !
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17.08.2021 14:00 Ответить
В десяточку ! Клоуна 🤢🤡👹🐲 уже свои мочат
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17.08.2021 14:05 Ответить
Олигарх - это владелец крупного капитала ,который с помощью прикормленных политиков влияет на внутреннюю и внешнюю политику государства в СВОИХ интересах и себе же на благо,проталкивая "нужные" законы. При этом государственные интересы в расчет не принимаются. Для этого быть на виду вовсе не обязательно.Примеров у нас достаточно...
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17.08.2021 14:10 Ответить
Разумков на самом деле, один из главных коррупционеров, который участвует в принятии законов в интересах Ахметова и Коломойского и раздает зарплату зеленым в конвертах
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17.08.2021 14:22 Ответить
Законы о деолигархизации должны писаться кровью олигархов и членов их семей!
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17.08.2021 14:23 Ответить
Здається,що разумков знає про що каже.Так як крадуть "зелені" не крали ні при кучмі,ні при ющенку,навідь при янучарі.Не вірите?Почекайте пару років і ви побачите в нових списках "форбс" і вову,іандрія,і кирила,і сергія.Весь квартал буде там.
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17.08.2021 14:28 Ответить
Ну і що,якщо буде?У нас Шмаркля слугує Бені,без ніякого сорому.
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17.08.2021 14:31 Ответить
Чья бы корова мычала, а скупщика краденого молчала! Все вы питаетесь, звучно причмокивая, из одной олигархической миски!
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17.08.2021 17:12 Ответить
 
 