Следком Беларуси завел уголовное дело на девушку главы "Белорусского дома в Украине" Шишова, найденного повешенным в парке Киева

Следком Беларуси возбудил уголовное дело против девушки руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого 3 августа обнаружили повешенным в парке в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней уроженки Гомельской области Божены Жолудь, с августа 2020 года постоянно проживающей на территории Украины.

По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Ее противоправные действия были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных Telegram-каналов. Указанная информация приобщена к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящий момент "девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий".

"УСК по городу Минску обращает внимание граждан на преступность подобных действий, которые впоследствии влекут уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет, несмотря на место их совершения, в том числе и за пределами Республики Беларусь", - добавили в Следкоме РБ.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

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