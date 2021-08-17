На Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные (Обновлено). ВИДЕО+ФОТО
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В центре Киева снесли декорации, которые установили на Аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Инсталляция советской квартиры якобы изображала эпоху начала независимости страны и должны была использоваться для съемок.
По словам мэра Виталия Кличко, киевская власть на 24 августа планировала на Аллее Героев Небесной Сотни только возложение цветов. Он подчеркнул, что столичные власти не получали документов на установку инсталляции, а также дал поручение Департаменту благоустройства демонтировать их.
ФОТО: "Фейсбук" Александра Рудоманова
Но работников благоустройства на месте не было, и активисты в масках повалили декорации. На месте также завязалась потасовка с полицией, как минимум трех участников задержали.
"Все. Пришла дополнительная охрана выставки на улице Небесной Сотни. Всего упаковали шесть человек, троих уже увезли", - отметил журналист и блогер Александр Рудоманов на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Момент задержания активистов сотрудниками правоохранительных органов.
ФОТО: "Фейсбук" Александра Рудоманова
В КГГА отметили, что город не выдавал разрешительные документы на установку декораций, а организацией праздника занимается Офис президента.
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Національний Корпус
@national_corps
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Щойно силовики затримали патріотів, яких обурили радянські інсталяції на Інститутській. Серед затриманих - активісти з Національного Корпусу, яких спочатку били натовпом поліцейські, а потім повезли до відділку. Є травмовані. Підтягуйтесь до Печерського райвідділу Києва!
сделать можно. 10000 танков например, только ты будешь жрать водоросли и крутить болты 14 часов в сутки - хочешь?
Пошана активістам які силою демократії демонтували огидне совкове блюзнірство з Алеї Героїв Небесної Сотні.
Інформаційний простір наповнений обуренням і звинуваченнями, зокрема на адресу Національного музею Революції Гідності, щодо появи тимчасових конструкцій на алеї Героїв Небесної Сотні.
Насамперед інформуємо, що алея Героїв Небесної Сотні передана Музею у користування для облаштування меморіально-музейного публічного простору. Музей не може перешкоджати руху людей на алеї, проведення будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських.
Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно. На короткій зустрічі з організаторами заходів представників Музею повідомили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності - від часів трипілля до сьогодення. Нами було наголошено, що при цьому недопустимо вносити будь-які зміни в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом генерального прокурора. Також зі свого боку представники Музею звернули увагу на недопустимість дій, меседжів та візуального ряду, які можуть ображати пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Офіційного листа з детальнішим описом планованого облаштування алеї на адресу Національного музею Революції Гідності від організаторів заходів не надходило.
Очевидно, що раз від разу між ними та місцевими виникатимуть конфлікти. Просто на рівні "ні, ви не можете ставити статую імператора у дворі Храму", чи "ні, не можна вбивати цю корову". Культурний розрив, різний спосіб сприймати світ.
Власне, це все, що я маю сказати щодо совкових декорацій на Інститутській.
Україна в це лайно вже не повернеться! 😡
#Інсайд
Ганебну інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні замовив офіс Зеленського.
Мабуть ви вже бачили новини про виставку совкового побуту, яку розмістили на місці розстрілу Небесної сотні. Вона мала стати однією зі складовою сценарію Кварталу-95 до Дня Незалежності.
Виявляється, ані КМДА, ані керівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні не давало жодних дозволів на встановлення інсталяції прямо на портретах загиблих майданівців.
Натомість нам повідомили, що директор меморіального комплексу отримав дзвінок з офісу Зеленського, під час якого йому безапеляційно повідомили про плани на оформлення цієї виставки до Дня Незалежності.
Коли ж ветерани, майданівці та громадськість обурились, щоб на місці розстрілу Герої влаштовували совковий шабаш та ностальгію за «найсмачнішим» пломбіром, Зеленський спробував підкинути своє лайно в штани Кличка.
Тепер фейкороби Банкової носяться з новим темником Подоляка, в якому відповідальність за появу виставки покладають на київську владу.
Але ми з вами знаємо, що совкову виставку на Алею Героїв Небесної сотні міг притягнути тільки такий совковий малорос, як Зеленський
Это криворагульное чмо совсем охренело!
это специально, более того, это как "ритуал".
вон как хлеб под ноги бросила кобыла Нетанияху - это что, ее не научили за 20 лет как себя вести в делегациях? .....