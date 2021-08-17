На Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные (Обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В центре Киева снесли декорации, которые установили на Аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Инсталляция советской квартиры якобы изображала эпоху начала независимости страны и должны была использоваться для съемок.

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По словам мэра Виталия Кличко, киевская власть на 24 августа планировала на Аллее Героев Небесной Сотни только возложение цветов. Он подчеркнул, что столичные власти не получали документов на установку инсталляции, а также дал поручение Департаменту благоустройства демонтировать их.









ФОТО: "Фейсбук" Александра Рудоманова

Но работников благоустройства на месте не было, и активисты в масках повалили декорации. На месте также завязалась потасовка с полицией, как минимум трех участников задержали.

"Все. Пришла дополнительная охрана выставки на улице Небесной Сотни. Всего упаковали шесть человек, троих уже увезли", - отметил журналист и блогер Александр Рудоманов на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Момент задержания активистов сотрудниками правоохранительных органов.

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ФОТО: "Фейсбук" Александра Рудоманова

В КГГА отметили, что город не выдавал разрешительные документы на установку декораций, а организацией праздника занимается Офис президента.