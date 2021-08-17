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Новости Политика Украины
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"Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Янукович уверяет, что украинцы при нем жили лучше, а свободу слова якобы обеспечивали даже в тех случаях, когда она посягала на устои государственности.

Об этом говорится в обращении экс-президента Украины Виктора Януковича к соотечественникам в канун 30-летия независимости Украины, которое обнародовал пресс-секретарь его сына Юрий Кирасир, информирует Цензор.НЕТ.

Само обращение на русском языке. В нем беглый Янукович называет события 2014 года государственным переворотом.

"Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", - подчеркивает он.

Под "мягкостью", судя из обращения, Янукович подразумевает, что при нем якобы "обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности".

"Мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго- Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза. Не думаю, что это была ошибочная политика", - говорит он.

По словам Януковича, его пребывание во власти в качестве губернатора, премьера, а в последующем – на посту главы государства "выпало на очень непростой период".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелы на Майдане: Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича, - Офис генпрокурора

"Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости. Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров, взаимных уступок...Благодаря этому Украина демонстрировала хорошие темпы экономического роста, усиливала социальную составляющую своей внутренней политики....По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", - отметил Янукович.

"На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", - продолжает он.

По словам Януковича, это привело "к войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов".

"Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости…", - утверждет он.

При этом Янукович уверяет, что при нем люди в Украине жили лучше. 

"То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт. Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово заграницу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов", - следует из заявления Януковича. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович с сыном остаются под санкциями Евросоюза, - представитель Еврокомиссии Стано

Также он выразил уверенность в том, что ситуация в Украине вскоре нормализируется. Для этого, по его словам, нужно "просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+36
"Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах - Цензор.НЕТ 9605
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17.08.2021 14:11
+35
Пішов ти в дупу чмо! І зелю до себе забери!
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17.08.2021 14:13
+27
Убийца небесной сотни должен сидеть в тюрьме.
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17.08.2021 14:13
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"Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах - Цензор.НЕТ 9605
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17.08.2021 14:11 Ответить
Янукович давно має бути ліквідований.
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17.08.2021 14:22 Ответить
так давно уже прикопал его ***** где-то под сосенкой в Курске.
в противном случае это был бы не текст от имени витька януковаща, а видосик.
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17.08.2021 15:02 Ответить
Якого хєра ти досі його не ліквідував, чмо японське? "Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах - Цензор.НЕТ 5310
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17.08.2021 18:13 Ответить
В обращении по случаю независимости Украины 25 раз упоминается Россия/РФ/CCCР, и это больше, чем упоминается Украина (24 раза). Это все, что нужно знать об этой статье.(с)
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17.08.2021 15:07 Ответить
первый раз я согласен с овощем. голосуйте правильно.
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17.08.2021 14:12 Ответить
Ага, а не за клоунів
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17.08.2021 14:13 Ответить
и не за коллаборационистов
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17.08.2021 14:22 Ответить
Зека на нары!!!
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17.08.2021 14:13 Ответить
Какой хрен на нары? На кол или на столб!
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17.08.2021 14:31 Ответить
Его вместе с Азировым надо медленно порезать на ленточки "Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах - Цензор.НЕТ 3223 Желательно на площади. "Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах - Цензор.НЕТ 145
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17.08.2021 18:14 Ответить
Пішов ти в дупу чмо! І зелю до себе забери!
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17.08.2021 14:13 Ответить
релакс, бой
після зюзіків вже нічого буде красти
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17.08.2021 14:13 Ответить
Убийца небесной сотни должен сидеть в тюрьме.
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17.08.2021 14:13 Ответить
Да он в принципе там и сидит. Правда с хорошими условиями.
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17.08.2021 14:17 Ответить
на колу он должен сидеть, а не в тюрьме
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17.08.2021 18:15 Ответить
Круто, ялинковіч всплив))
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17.08.2021 14:14 Ответить
... як гівно в ополонці!
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17.08.2021 14:15 Ответить
Саме так!!
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17.08.2021 14:16 Ответить
Это значит: "Готовтесь к масштабным манипуляциям на выборах"
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17.08.2021 15:24 Ответить
Ще дуже цікаво що кровосіся думає з цього приводу. Де там кровосіся?
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17.08.2021 14:15 Ответить
такой хороший человек. и все было так у него и у нас так хорошо. а че ж побежал?
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17.08.2021 14:16 Ответить
Всё, убедили!
Антирасия - так антирасия!
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17.08.2021 14:16 Ответить
Непростительной ,фатальной ошибкой безвольного Ющенко было вытащить с мацковской помойки ,тогда уже политического трупа, донецкого шапкокрада! Все наши беды - последствия этой ошибки !
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17.08.2021 14:16 Ответить
Ясное солнышко показалось. Моя ж ты рыба, всё так ждали твоего совета, направь нас на путь истины. Батя, без тебя никак.
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17.08.2021 14:16 Ответить
Витя, ты только сам сюда приезжай, а мы уж за тебя проголосуем, не пожалеешь, кобелина !
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17.08.2021 14:16 Ответить
будем голосовать правильно... за Пороха! опзжопу - в жопу!! сунем Бандюковичу.
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17.08.2021 14:17 Ответить
Той поц, за якого ти збираєшся проголосувати, мав шанс, але просрав його не гірше чим шапкокрад.
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17.08.2021 16:59 Ответить
істомілся януковощ в рєзєрвє у гебні - тово і гляді спухнєт і за постой нє заплатіт
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17.08.2021 14:19 Ответить
Ти там в ростові по хаті тихенечко ходи, носки міняй і ружжо візьми.
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17.08.2021 14:19 Ответить
у нього страуси.
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17.08.2021 14:34 Ответить
Всё изменится...)))"Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах - Цензор.НЕТ 553
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17.08.2021 14:20 Ответить
тю . а чем Яныку результат прошлых выборов не нравится ? проголосовали за четкого пацана из Кривого Рога . шапки он правда не воровал ( история об этом молчит ) но тоже . тот еще розбійник
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17.08.2021 14:20 Ответить
В зеленом стаде которое он собрал достаточное количество тех кто и шапки воровал...и пиво в супермаркетах..
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17.08.2021 14:25 Ответить
пшло ти нах, шапка пижикова)
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17.08.2021 14:25 Ответить
Да насрать на РОссию или Антиросию, как и вашу сраную наваросию.
У нас Украина, а не рашка какаято.
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17.08.2021 14:30 Ответить
Не удивлюсь, если после клоуна, тупое быдло снова прогулосует за "крепкого хАзяйственника".
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17.08.2021 14:30 Ответить
Как ни крути а нарид у нас плохой попался, все власти жить мешает, то голосуют не так, то вообще без голосования выгоняют. Ну как тут поруководишь на благо нариду?
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17.08.2021 14:30 Ответить
я голосую щоб цього покидька стратили як негідника через повішання.
голосування з іншим порядком денним - не приймаю.
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17.08.2021 14:32 Ответить
Самая большая ошибка , это то что прошлая власть дала убежать практически всему его окружения за часть награбленного. И то что сам овощ не мотает третий срок на зоне как вор и предатель!
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17.08.2021 14:34 Ответить
правильно це за зрадників опзжж?
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17.08.2021 14:34 Ответить
Ще собі на ст.ст. намолотив, йолкін овощ)
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17.08.2021 14:35 Ответить
Идиот
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17.08.2021 14:35 Ответить
Конечно изменится. Как-только запустят СП-2 будет все по-другому. Еще на этот зимний сезон газа хватит, а на следующий может быть уже интереснее. Разворот на Рашу вполне возможен. В нашей истории таких разворотов было множество, и смешно предполагать что на Совке все закончилось.
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17.08.2021 14:36 Ответить
Штож ты такой пугливый? Прямо так и пропадем? Свято место пусто не бывает. Нам бы и своего газа хватало ,когда бы вернули украденное народу....а за деньги продавец найдется! Не замерзнешь.
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17.08.2021 14:41 Ответить
Дело ж не в продавце, а в том что невозможно доставить. Нужно было начинать строить газоприемные терминалы в портах еще несколько лет назад.
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17.08.2021 15:25 Ответить
"Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах - Цензор.НЕТ 1106
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17.08.2021 14:37 Ответить
Я даже "рад" что оно еще живое... Еще будет возможность вернуть на нары перед казнью этого любителя страусов. А вообще вот эта заява шапкокрада звучит как последнее тупинское предупреждение именно зеледенту. Покладистей надо быть когда бункерфюрер приказывает, бежать из Украины все равно некуда.
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17.08.2021 14:40 Ответить
Не інакше, як "біла горячка", мабуть дуже багато випиває. Як тільки печінка стільки витримує?
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17.08.2021 14:53 Ответить
нафига этого зека сюда притащили? рыгать не перерыгать
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17.08.2021 15:11 Ответить
Ну вообще-то первыми разделили Украину как раз регионалы, когда перед выборами 2004г устроили прилетевшему в Донецк на предвыборную агитацию Ющенко встречу с согнанными студентами и бюджетниками, которые держали транспоранты с разделенной на три части Украиной, обвинении западенцев в фашизме и т.п.
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17.08.2021 15:24 Ответить
Так реакции не было. А ПАСЕЧНИК ПОЗВОЛИЛ СДЕЛАТЬ ИЗ РЕЦИДИВИСТА пересидента !??
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17.08.2021 16:41 Ответить
рабсияне том ропщут, морковка им не по карману - тьі бьі Витя ім сначала помог, показал свой професіоналізм
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17.08.2021 15:58 Ответить
ЕЩЁ КАРКАЕТ **** !!!
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17.08.2021 15:59 Ответить
Иди страуса корми,старая вороватая гнида.
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17.08.2021 16:10 Ответить
шото в коментах нет тоски по "Витиному благополучию". У всех на глазах Беларусь превратилась в "Витину мечту". ЯКЧ ПНХ быстрым шагом!
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17.08.2021 16:20 Ответить
Пакращення вжэ сьогодня😁😁😁😁
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17.08.2021 16:23 Ответить
АСТАНАВИИИТЕЕСЬ!!!! АСТАНАВИТЕСЬ!!! Ну астанавитесь же!!! Ну на минутку хоть АСТАНАвиииииитесььь!!!!
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17.08.2021 16:43 Ответить
а що він там в Казахстані забув?
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17.08.2021 17:01 Ответить
Именно Янукович дал приказ растреливать из автоматов безоружных людей на Майдане (никто бы этого не стал делать без его личного приказа), что привело к гибели более сотни людей, именно Янукович письменно призвал Россию вторгнуться в Украину, используя свои вооруженные силы, что привело к гибели десятков тысяч украинцев, теперь эта кровавая мразь еще нам о чем-то говорит!?
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17.08.2021 17:06 Ответить
Мудыло що натворыв з ****** обизвався шо йому скучно стало
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17.08.2021 17:29 Ответить
всё изменится... прям как в Афганистане "Все изменится": Беглый Янукович накануне Дня Независимости призвал украинцев "правильно голосовать" на следующих выборах - Цензор.НЕТ 9940
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17.08.2021 17:52 Ответить
Юрий Кирасир.
Насмотрелся я эту гниду на канале Юнион. Макеевка.
Ничего хорошего о нем сказать не могу. От него даже жена ушла.
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17.08.2021 18:32 Ответить
ОВОЧ, ЧМО ТИ СРАНЕ, ЙДИ НА паРашу РАЗОМ З СВОЕЮ рассєєю.

а, ти вже там...ну добре.
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17.08.2021 19:05 Ответить
Янукович,чого ти втік,сволоч?Який ти президент?Ти боягуз ізрадник,який повинен сидіти в тюрмі!!!
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17.08.2021 20:53 Ответить
достал с переворотом. пусть вспонмит переваорот в рашке в 1918м еще.
у нас 2 раза выборы были так что единственное что выолнует украинцев - когда янукович сядет за госизмену.
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11.10.2021 22:22 Ответить
 
 