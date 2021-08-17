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День Независимости (1019) Киев (24549) Небесная Сотня (409) Офис Президента (1693) Сергей Никифоров (122)

Инсталляция на Аллее Героев Небесной Сотни должна была показать периоды, через которые Украина прошла для обретения Независимости, - ОП. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Установленные на улице Институтской временные мемориальные конструкции должны были проиллюстрировать различные периоды украинской истории, через которые наша страна прошла на пути обретения собственной независимости.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это декорации для трансляции во время Дня Независимости. Там должен был пройти человек с камерой и снять их, никаких массовых акций не предусматривалось. После Дня независимости их бы убрали. У меня нет информации, были ли там разрешения на установку декораций", - заявил Никифоров в эфире телеканала "Украины 24".

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Он отметил, что, помимо эпохи СССР, инсталляция должна была проиллюстрировать также быт козацкой и царской эпохи, периода Второй мировой войны.

"То, что я посмотрел в СМИ, почитал в Фейсбуке. Говорят, что это какое-то провоцирование ностальгии по Советскому Союзу. Что мы прославляем автоматы с газировкой, мороженое по 50 копеек. Это же совсем не о том. Это декорации к телевизионной трансляции на День Независимости. Там есть все эпохи, через которые Украина прошла, чтобы этот День Независимости иметь возможность отпраздновать", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Никифоров уточнил, что несмотря на все обвинения в сторону Офиса президента, которые звучат в связи с установкой инсталляции, всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню Независимости, занимается соответствующий организационный комитет.

"Были ли разрешения (на установку декораций. - Ред.) или нет, сейчас будем выяснять. Но это точно не к Офису президента. Вот такие технические моменты, как декорации ко Дню Независимости, это все-таки организационный комитет. В разработке каких-то идей (для праздника. - Ред.) ОП принимает участие, но точно не в дизайне декораций", - резюмировал Никифоров.

Момент задержания активистов сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные.
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Топ комментарии
+97
в сраку такие инсталяции возле фото погибших! вот петух под ОП это в тему!!
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17.08.2021 14:24
+86
Місце вибрали тварюки.
Навіщо перед світлими очима загиблих з Небесної Сотні ставите взагалі будь-яку інсталяцію?
То - святе місце.
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17.08.2021 14:24
+71
тупая пропаганда совка. в рашке все на него мастурбируют уже 15 лет
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17.08.2021 14:23
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Взятие Рейхстага Бубочка нам не покажет со своим 95-ым кварталом на День Независимости ?
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17.08.2021 15:40 Ответить
..и поэтому решили потавить её на кладбище... Не припомните, как называют людей, которые на свадьбе плачут -на похоронах пляшут ? Правильно: "слуги народа".
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17.08.2021 15:56 Ответить
ця зелена мавпа дрочить на совок як і всі малороси. А от питання, чи п'є цей поц газіровку з гранованого стакану, жере шніцель із хліба, спить на дівані-малютка, та носить туфлі "прощай молодість"?
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17.08.2021 16:00 Ответить
Кста, в " прощай молодость ", в отроческие годы, пыня рассекал.
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18.08.2021 08:12 Ответить
в ті роки це було навіть шиком. Мій дядько 39 року поки закінчив школу в селі ходив у лаптях(житомирська область якшо шо)
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18.08.2021 10:20 Ответить
И в конце дороги той плаха с топорами.Самі знаєте для кого.
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17.08.2021 16:05 Ответить
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Під дурку шарять...?!Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди там ставити "інсталяції" дебіл...??? То тоді хто ж його призначив??? Ні,-це ворог і це цілеспрямована провокація, нічого святого!!! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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17.08.2021 20:08 Ответить
Шо, найвэлычниший, еще праздник не наступил, а народ от тебя уже тошнит? Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП - Цензор.НЕТ 5510
Терпи, лишенец, чуть-чуть осталось.
Главное, не упустить Беню, короля этой гребаной вечеринки!
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17.08.2021 16:07 Ответить
Зелена потвора все розуміє , але спеціально робить боляче українцям , яких він ненавидить !
Невже не знайшлося іншого місця в Києві для інсталяції подій про совок , і взагалі кому це цікаво ?
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17.08.2021 16:12 Ответить
Зелені мавпи паплюжать ВСЕ, до чого добираються. Просто зелені моральні уроди ! зєрмак, слуги - увійдуть в історію України як період Руїни.
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17.08.2021 16:28 Ответить
Навіть в ОП не може бути таких тупих, які не розуміють, де можна і де не можна ставити ці декорації. Зроблено умисно, щоб викликати обурення в суспільстві, сутички з поліціянтами і судові розправи. Все це дуже смердить ФСБешним духом.
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17.08.2021 16:31 Ответить
Какие еще периоды? Не нужно усложнять
Все что нужно знать про периоды это:

Киевская Русь
Запорожская Сечь
УНР
УПА
Независимость

Все остальное российская пропаганда.
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17.08.2021 16:39 Ответить
Если даже это и правда а не отмазки, то нужно было наперед это обьявить и согласовать, и не в таком месте это организовывать.

Все что делает дур@к- все он делает не так.
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17.08.2021 17:32 Ответить
"Газіровку " на Вепердосі ставте ,якщо дуже хочеться , і територія підходить для такого.
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17.08.2021 17:32 Ответить
Что ни делает дурак, все он делает не так! (с)
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17.08.2021 18:01 Ответить
***
зеленые работают слажено - слажали и на этот раз ))))
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17.08.2021 18:43 Ответить
От сволота, то на Софійській площі нагадять, то на Алеї Небесної сотні зроблять балаган, так і тягне цих зелених чортів на святі місця, щоб нашкодити перед Святом..
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17.08.2021 18:18 Ответить
Про півника в косоворотці і совєцку газіровку

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
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17.08.2021 18:25 Ответить
про когутика...
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18.08.2021 08:22 Ответить
Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП - Цензор.НЕТ 4940
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17.08.2021 18:28 Ответить
Зеленський вирішив пригадати дитинство в своїх обісцяних колготках.

Інсталяція як би демонструє якою бачить Україну преЗЕдент.
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17.08.2021 18:47 Ответить
Зараз всі кинулися відмивати обхезавшегося Зе.
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18.08.2021 00:42 Ответить
Є межа дурості в цих зе ? Але крадуть майстерно !
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17.08.2021 19:06 Ответить
Ні. Навіть крадуть тупо, нахабно і бездарно...
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17.08.2021 22:50 Ответить
ЗЕлезной лукой загоним целовецество к сцастью )))Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП - Цензор.НЕТ 9578
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17.08.2021 19:36 Ответить
Якась шкільна самодіяльність, а не рівень держави.
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17.08.2021 19:48 Ответить
Этот путь надо было показать где ни будь, ну к примеру в донецке. вова - гооу.
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17.08.2021 19:50 Ответить
Донецке Луганске или Ялте. Зеленский и так под себя ходит, а вы такое советуете
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17.08.2021 22:30 Ответить
** ..ные зеленые твари
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17.08.2021 20:02 Ответить
Зе на могилах своих родственников поставь автоматы с газировкой!
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17.08.2021 20:06 Ответить
там должен был пройти человек с камерой..... Никифоров, а если пройдет человек с ружьем, вот будет смеху. вся эта идея принадлежит Эрмаку. Он считает себя местером многоходовок. Вот и здесь его "рука" -. приедет Меркель(ее маршрут с Эрмаком не согласован пойдет к стене, а там инсталяция. Цветы не положит. Заставим ностальгировать за ГДР.
2) пипл тоже не положит цветы, это будет выглядеть как "назад в СРСР"
3) виноватым сделаем Кличка, снимем за ошибки и Меркель с ним встречаться не будет. она ему вручала золотой германский крест.
А тут пришли и снесли. и опять Ермак в просадке.
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17.08.2021 20:03 Ответить
тимчасом

Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП - Цензор.НЕТ 4665
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17.08.2021 21:02 Ответить
Зеленский, гони в шею етого мудока Ермака, он тебя до цугундера доведет!
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17.08.2021 21:40 Ответить
Могли бб поставити на другому боці вулиці і не затуляти меморіал сотні. Так ні заставили своїм маразмом меморіал!
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17.08.2021 22:26 Ответить
Галіма відмазка. Якщо мали бути інсталяції козацької доби, царської епохи, то чому б не почати з них, а не з періоду совка.
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17.08.2021 22:42 Ответить
Нужно было установить эту инсталяцию вокруг петуха Зеленского возле его ОПы!
Там бы была к месту.
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18.08.2021 00:39 Ответить
Без вареної ковбаси по 2,20 та ліверної за 50коп. ці інсталяції гімна варті.
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18.08.2021 00:55 Ответить
Туалет з дірками, купками і віниками встановіть на могилах своїх близьких.. І з відповідним запахом та перегородками без дверей
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18.08.2021 02:26 Ответить
на шо намек...мамрима-бандитский крврг?
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18.08.2021 08:28 Ответить
А по периметру. бо посредине кучки - пустые бутылочки от одеколона "сирень" с горла в напараше.
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18.08.2021 08:30 Ответить
Если это просто для съёмок - можно было поставить их на Лютеранской.
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18.08.2021 10:49 Ответить
Якщо там буде военкомат і 4 повістки від якиї відкосила Косоворотка, то я даю добро. Там має бути манікєн Косоворотки і 4 повістки і великими буквами написано - ВОНО відкосило, але стало президентом.
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18.08.2021 14:26 Ответить
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