Инсталляция на Аллее Героев Небесной Сотни должна была показать периоды, через которые Украина прошла для обретения Независимости, - ОП. ВИДЕО

Установленные на улице Институтской временные мемориальные конструкции должны были проиллюстрировать различные периоды украинской истории, через которые наша страна прошла на пути обретения собственной независимости.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это декорации для трансляции во время Дня Независимости. Там должен был пройти человек с камерой и снять их, никаких массовых акций не предусматривалось. После Дня независимости их бы убрали. У меня нет информации, были ли там разрешения на установку декораций", - заявил Никифоров в эфире телеканала "Украины 24".

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Он отметил, что, помимо эпохи СССР, инсталляция должна была проиллюстрировать также быт козацкой и царской эпохи, периода Второй мировой войны.

"То, что я посмотрел в СМИ, почитал в Фейсбуке. Говорят, что это какое-то провоцирование ностальгии по Советскому Союзу. Что мы прославляем автоматы с газировкой, мороженое по 50 копеек. Это же совсем не о том. Это декорации к телевизионной трансляции на День Независимости. Там есть все эпохи, через которые Украина прошла, чтобы этот День Независимости иметь возможность отпраздновать", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Никифоров уточнил, что несмотря на все обвинения в сторону Офиса президента, которые звучат в связи с установкой инсталляции, всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню Независимости, занимается соответствующий организационный комитет.

"Были ли разрешения (на установку декораций. - Ред.) или нет, сейчас будем выяснять. Но это точно не к Офису президента. Вот такие технические моменты, как декорации ко Дню Независимости, это все-таки организационный комитет. В разработке каких-то идей (для праздника. - Ред.) ОП принимает участие, но точно не в дизайне декораций", - резюмировал Никифоров.

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