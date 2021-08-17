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Критическая ситуация в 16 регионах. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется, - KSE о коронавирусе в Украине

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Критическая ситуация в 16 регионах. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется, - KSE о коронавирусе в Украине

Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%.

Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Эксперт сообщил, что на данный момент критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях.

Кроме того, рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Он отметил, что койки с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%.

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"Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной", - рассказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что госпитализации уже на четверть превышают выписки.

"Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов дополнительно попадают на COVID-кровати. Для сравнения - на прошлой неделе рост был в 9%", - добавил Ганиченко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
плановое обострение..
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17.08.2021 14:34
+5
2 Критическая ситуация в 16 регионах.

По Запорожью не вижу никакого обострения- на предприятии около 1000 пенсионеров, многие переболели,ни один не умер, а "пандемия" бушует только в СМИ.
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17.08.2021 15:18
+5
Прапогандисты ковида кроме убогих страшилок не могут придумать. Но чтоб собрать конференцию кто за и против коронобесия боятся своего убожества псевдонаучного . Брехливые сыц.....ны к тому же продажные.
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17.08.2021 15:33
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плановое обострение..
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17.08.2021 14:34 Ответить
2 Критическая ситуация в 16 регионах.

По Запорожью не вижу никакого обострения- на предприятии около 1000 пенсионеров, многие переболели,ни один не умер, а "пандемия" бушует только в СМИ.
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17.08.2021 15:18 Ответить
****** как обычно
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17.08.2021 15:36 Ответить
это ничего! у них еще всё спереди! Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 1019 (что у вас за богодельня такая, где аж 1000 пенсов? Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 3533)
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17.08.2021 17:04 Ответить
МЫ ГОТОВЫ К ВСЕМУ.
слова шмигаля и ляшко. о каких вы ситуациях, ребяты. они вдвоем + зеля с ермаком, усе победють.
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17.08.2021 14:35 Ответить
Результаты диверсийных действий московской цекви, осталось детям с 1 сентября пойти в школу и обменяться там вирусами...
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17.08.2021 14:36 Ответить
надеюсь, ты укололся, идиот с промытыми мозгами если было что промывать)
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17.08.2021 18:02 Ответить
ого возбуділісь в Києвской школє совекономікі
ув аптеку Зубицьких зайшла проплата з моски?..
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17.08.2021 14:37 Ответить
Шо, понеслась по новой? А в кубышке хрен ночевал, и тот скочевал. Зато мы вэлыкэ крадивныцтво лелеем. Кислородчики слабо откатывают, видать, скоро люди будут в муках, задыхаясь, умирать. А на дорогах красивое, ага.
Зелебобики, а чего при зельцмане километр дороги в разы дороже, чем при Порохе?
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17.08.2021 14:41 Ответить
А всего то нужно начать людей лечить с ранней стадии заболевания, а не дотягивать до тяжелой. Глядишь и аппараты ИВЛ не потребуются.
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17.08.2021 14:45 Ответить
А всего то нужно начать людей лечить с ранней стадии заболевания

При таких зарплатах и пенсиях даже на питание не хватает, а за лечение так и говорить нечего.
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17.08.2021 15:20 Ответить
А директор ваш на каком автомобиле ездит? Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 522
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17.08.2021 17:06 Ответить
что-то никого в 2019м не волновало, что 4 млн человек на планете, задыхаясь, умерли от пневмонии
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17.08.2021 18:02 Ответить
Паприколу снимем маски хужинибудит
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17.08.2021 14:44 Ответить
Паприколу снимем маски хужинибудит

На предприятии заставляют ходить в масках, а по Запорожью тоько с IQ ниже 70 носят.
Дети н, родители на площадках без всяких масок и никакого ковида.
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17.08.2021 15:23 Ответить
Запорожье по вашим рассказам это прямо Нью-Донецк Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 6823
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17.08.2021 17:06 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Ничем! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения! Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 8294
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17.08.2021 14:49 Ответить
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17.08.2021 15:24 Ответить
Все полтора года, те же люди ходят по тем же дорогам, но теперь перепуганные и в масках.
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17.08.2021 14:52 Ответить
Що, московська церква зробила свою справу? Знову всіх закрити по квартирах, щоб не заважали зливати Україну? Працюєте в спарці? Формула "штайнмайєра" буде записана в Закон? А недавно нацсуки біля офісу відпрацювали штурм і провакації. Все по написаному "татаровим" і "портновим".
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17.08.2021 15:00 Ответить
пальто степанова продайте і купіть пару івл
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17.08.2021 15:04 Ответить
ИВЛ убивает при интерстициальной ("ковидной") пневмонии
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17.08.2021 18:00 Ответить
Началось. В октябре-декабре будет ад.
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17.08.2021 15:06 Ответить
конечно, уколотые начнут отбрасывать коньки
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17.08.2021 18:00 Ответить
Прапогандисты ковида кроме убогих страшилок не могут придумать. Но чтоб собрать конференцию кто за и против коронобесия боятся своего убожества псевдонаучного . Брехливые сыц.....ны к тому же продажные.
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17.08.2021 15:33 Ответить
Да ученые даже конференцию кто за и кто против теории о плоской Земле не собирали! Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 9132
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17.08.2021 16:57 Ответить
из 10 коек с кислородом одна занята вот вам и 10%! пол Европы бастует против карантина но про это ни слова по тому что это "не правдивая информация"! Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні - Цензор.НЕТ 8412
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17.08.2021 15:42 Ответить
Захворюваність 2 тижні тому була в 2 рази менше і виписка само собою буде меншою. Чи це трускавецьким академікам не зрозуміло?
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17.08.2021 15:52 Ответить
Уважаемые граждане. Ампутируйте ноги скорее! А то с сентября костыли будут стоить в три раза дороже.
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17.08.2021 18:03 Ответить
Будем считать это твоей официальной просьбой. Оформляй бумаги и приходи в больницу скорой помощи, там тебе помогут.
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17.08.2021 22:43 Ответить
 
 