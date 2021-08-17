Критическая ситуация в 16 регионах. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется, - KSE о коронавирусе в Украине
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Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%.
Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Эксперт сообщил, что на данный момент критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях.
Кроме того, рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.
Он отметил, что койки с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%.
"Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной", - рассказал Ганиченко.
Он подчеркнул, что госпитализации уже на четверть превышают выписки.
"Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов дополнительно попадают на COVID-кровати. Для сравнения - на прошлой неделе рост был в 9%", - добавил Ганиченко.
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По Запорожью не вижу никакого обострения- на предприятии около 1000 пенсионеров, многие переболели,ни один не умер, а "пандемия" бушует только в СМИ.
слова шмигаля и ляшко. о каких вы ситуациях, ребяты. они вдвоем + зеля с ермаком, усе победють.
ув аптеку Зубицьких зайшла проплата з моски?..
Зелебобики, а чего при зельцмане километр дороги в разы дороже, чем при Порохе?
При таких зарплатах и пенсиях даже на питание не хватает, а за лечение так и говорить нечего.
На предприятии заставляют ходить в масках, а по Запорожью тоько с IQ ниже 70 носят.
Дети н, родители на площадках без всяких масок и никакого ковида.