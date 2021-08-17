Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Хотя попытки такие будут. Причем Еврокомиссия ведет себя непорядочно", - подчеркнул Лавров. При этом они не уточнил, что именно подразумевает под этим заявлением.

Он отметил, что компании, которые осуществляют, инициируют и финансируют "Северный поток — 2", построили его практически до последней мили. Однако, США видят в этом проекте "раздражитель для Украины и хотят своего нового союзника защитить".

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