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Афганистан (599) МИД (6653) украинцы (3737) эвакуация (1754) Николенко (155)

МИД известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане: посольство поддерживает с ними связь, - Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

МИД известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане: посольство поддерживает с ними связь, - Николенко

МИД Украины поддерживает связь с 12 гражданами Украины заблокированными на военной базе в Афганистане.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Украинское посольство, по его словам, поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие"

"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане", - сказал Николенко.

Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".
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Топ комментарии
+7
А почему МИД не вышел на связь и не помог сержанту Журавлю, когда тот умирал под пекучим солнцем? Что это за избирательная обеспокоенность такая?
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17.08.2021 14:48
+4
А ведь будут если что кричать талибам что они русские.
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17.08.2021 15:16
+3
На военной базе остались военные украинцы. Талибы раздумывают (если есть чем) ,тревожная ситуация...Надо своих спасать любыми средствами.
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17.08.2021 14:50
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А почему МИД не вышел на связь и не помог сержанту Журавлю, когда тот умирал под пекучим солнцем? Что это за избирательная обеспокоенность такая?
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17.08.2021 14:48 Ответить
Потому, что МИД - это министерство ИНОСТРАННЫХ дел.
А сержант Журавель погиб на территории Украины.
К нему, кстати, тогда организовали спасательную команду - в ней тоже в итоге погиб человек.
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17.08.2021 15:41 Ответить
На военной базе остались военные украинцы. Талибы раздумывают (если есть чем) ,тревожная ситуация...Надо своих спасать любыми средствами.
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17.08.2021 14:50 Ответить
Якщо здадуть зброю талібам, буду просить талібів, щоб їх розстріляли. такий позор нам не потрібен.
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17.08.2021 14:59 Ответить
українці - контрактники, знали куди їдуть і які небезпеки їх там можуть чекать... вони не з міноборони, але вони українці і Україну(нас) в любій ситуації повинні представляти гідно.
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17.08.2021 15:04 Ответить
у них что интернет был отключен?
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17.08.2021 15:10 Ответить
Тюрьма же.
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17.08.2021 15:24 Ответить
сбросить им оружие, боеприпасы, пускай держаться, раз частные наемники.
Зарплату надо отрабатывать.
я ведь плачу налоги не для того, чтобы выручать любителей быстрых денег
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17.08.2021 15:13 Ответить
А ведь будут если что кричать талибам что они русские.
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17.08.2021 15:16 Ответить
не думаю, что талибы до такой степени идиоты, и таки просто уверен-сидят у них российские советники, никак не обошлось без шаловливых российских ручек.
Талибы то приезжали в Москву за оружием, которое им наверняка дали, а может и денег подкинули на дорожку для подкупа афганских чиновников
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17.08.2021 15:21 Ответить
Восстание в Бадабере, к стати так распиаренное русскими, на самом деле в основной массе организовали украинцы- военнопленные советской армии.
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17.08.2021 17:51 Ответить
не свисти, сразу рашей амбре отдает!
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17.08.2021 15:32 Ответить
А чего эти украинцы досиделись до невозможности удрать? Что держало? Деньги?
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17.08.2021 15:47 Ответить
 
 