МИД известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане: посольство поддерживает с ними связь, - Николенко
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МИД Украины поддерживает связь с 12 гражданами Украины заблокированными на военной базе в Афганистане.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
Украинское посольство, по его словам, поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.
"МИД известно о двенадцати украинцах, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане", - сказал Николенко.
Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".
Топ комментарии
+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.08.2021 14:48
+4 Вадим Ильин
показать весь комментарий17.08.2021 15:16
+3 Lev Zavago 2ac59658
показать весь комментарий17.08.2021 14:50
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А сержант Журавель погиб на территории Украины.
К нему, кстати, тогда организовали спасательную команду - в ней тоже в итоге погиб человек.
Зарплату надо отрабатывать.
я ведь плачу налоги не для того, чтобы выручать любителей быстрых денег
Талибы то приезжали в Москву за оружием, которое им наверняка дали, а может и денег подкинули на дорожку для подкупа афганских чиновников