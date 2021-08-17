Зарезала мужа и покончила с собой: следователи назвали новую версию взрыва в квартире в Днепре

Следователи Днепра переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва в доме по ул. Шмидта с "несчастного случая" на "умышленное убийство" и "самоубийство".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Днепровского РУП.

В ведомстве напомнили, что после взрыва в помещении однокомнатной квартиры были обнаружены погибшими 55-летний мужчина и 51-летняя женщина: "15 августа в полицию поступило сообщение о взрыве газа в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе г. Днепр. На момент взрыва в квартире находилась супружеская пара".

Согласно результатам судебно-медицинского вскрытия, смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудины, а смерть 51-летней женщины - от острого отравления оксидом углерода. Одной из версий событий является конфликт между супругами, в ходе которого жена нанесла ножевое ранение мужу, от которого последний скончался. После чего женщина решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву.

По данному факту следователи Днепровского районного управления полиции открыли три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 115 (с пометкой - самоубийство) и ч. 2 ст. 367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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