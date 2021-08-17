РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17229 посетителей онлайн
Новости Происшествия
6 167 7
взрыв (6108) Днепр_город (3767) Нацполиция (15742)

Зарезала мужа и покончила с собой: следователи назвали новую версию взрыва в квартире в Днепре

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Зарезала мужа и покончила с собой: следователи назвали новую версию взрыва в квартире в Днепре

Следователи Днепра переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва в доме по ул. Шмидта с "несчастного случая" на "умышленное убийство" и "самоубийство".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Днепровского РУП.

В ведомстве напомнили, что после взрыва в помещении однокомнатной квартиры были обнаружены погибшими 55-летний мужчина и 51-летняя женщина: "15 августа в полицию поступило сообщение о взрыве газа в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе г. Днепр. На момент взрыва в квартире находилась супружеская пара".

Согласно результатам судебно-медицинского вскрытия, смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудины, а смерть 51-летней женщины - от острого отравления оксидом углерода. Одной из версий событий является конфликт между супругами, в ходе которого жена нанесла ножевое ранение мужу, от которого последний скончался. После чего женщина решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву.

По данному факту следователи Днепровского районного управления полиции открыли три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 115 (с пометкой - самоубийство) и ч. 2 ст. 367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як романтічно 💕.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:08 Ответить
зато дёшево надёжно и практично
показать весь комментарий
17.08.2021 15:17 Ответить
Видать, не сошлись в политических взглядах.....В семье важно единодушие!
показать весь комментарий
17.08.2021 15:12 Ответить
Love Story: Жили они долго и счастливо, и умерли в один день...
показать весь комментарий
17.08.2021 15:14 Ответить
Все станет ясно когда появится новый владелец квартиры.
показать весь комментарий
17.08.2021 15:47 Ответить
так сколько им было лет? Внутри помещения пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины 1980 и 1961 гг рождения" Источник: https://censor.net/ru/p3282821
показать весь комментарий
17.08.2021 17:19 Ответить
и жили они вместе долго и счастливо и умерли в один день...
показать весь комментарий
17.08.2021 17:49 Ответить
 
 