Собраны подписи за проведение 23 августа внеочередного заседания Рады. Будет проголосовано постановление по Крымской платформе, - Железняк
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Депутаты ВР собрали 150 подписей для проведения внеочередного заседания 23 августа текущего года.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, заседание будет посвящено Крымской платформе.
"В рамках заседания должны проголосовать Постановление №5775 об обращении к нашим международным партнерам", - уточнил Железняк.
Как отметила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина, нардепы хотят принять обращение к ООН, Парламентской ассамблее НАТО и другим организациям.
"Будет проголосовано обращение Верховной рады по сотрудничеству в рамках Крымской платформы", - отметила она.
В частности, будет проголосовано обращение Рады к ООН, Парламентским ассамблеям НАТО, ОБСЕ, Совету Европы, Европарламенту и парламентам иностранных государств по поводу усиления сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.
По предварительной информации, заседание начнется в 16:00.
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