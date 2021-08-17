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Новости Политика Украины
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ВР (28729) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (362) Железняк Ярослав (337) Крымская платформа (305)

Собраны подписи за проведение 23 августа внеочередного заседания Рады. Будет проголосовано постановление по Крымской платформе, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Собраны подписи за проведение 23 августа внеочередного заседания Рады. Будет проголосовано постановление по Крымской платформе, - Железняк

Депутаты ВР собрали 150 подписей для проведения внеочередного заседания 23 августа текущего года.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание будет посвящено Крымской платформе.

"В рамках заседания должны проголосовать Постановление №5775 об обращении к нашим международным партнерам", - уточнил Железняк.

Как отметила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина, нардепы хотят принять обращение к ООН, Парламентской ассамблее НАТО и другим организациям.

"Будет проголосовано обращение Верховной рады по сотрудничеству в рамках Крымской платформы", - отметила она.

В частности, будет проголосовано обращение Рады к ООН, Парламентским ассамблеям НАТО, ОБСЕ, Совету Европы, Европарламенту и парламентам иностранных государств по поводу усиления сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

По предварительной информации, заседание начнется в 16:00.

Читайте также: Рада планирует рассмотреть на внеочередных заседаниях 23 и 24 августа постановление по Крыму и законопроект о Большом гербе, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
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Вряд ли громкими заявлениями можно решить проблему...
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17.08.2021 15:24 Ответить
проблема повернення Криму буде вирішуватися і має вирішуватися багатьма заходами; в т.ч. і цим, і багатьма іншими; з нагадуванням всьому світу того очевидного факту, що касапи анексували Крим, але він має бути поверненим Україні.
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17.08.2021 16:07 Ответить
Скоко там уже учстников потдтвердило участие в крынской платформе и почему никак не огласят весь список пожалуйста? Собраны подписи за проведение 23 августа внеочередного заседания Рады. Будет проголосовано постановление по Крымской платформе, - Железняк - Цензор.НЕТ 6622 в чем проблема, Кулеба?
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17.08.2021 15:25 Ответить
до сорока країн. Хоча тільки шведи присилають делегацію, яку очолює перша особа (не враховуєчи короля) країни.
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17.08.2021 16:09 Ответить
Правильно. Крыма нет, так хоть платформа будет.
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17.08.2021 15:41 Ответить
В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность(!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба/ Одни думают что модальность от слова мода. Другие что от слова модель.Третьи уверены в типографской ошибке-правильно медальность. Но что конкретно требуется от участников и как заставить Путина уйти из Крыма не знает никто.
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17.08.2021 16:24 Ответить
Сидоров,так и из Афгана думали,что не уйдем никогда.Просто никто и никогда не смог покорить афганцев.Ни Великобритания,ни СССР,ни США.Все с ЯО.Надо верить в нас,в Украину и задушить в себе это ментальное "моя хата с краю..."
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17.08.2021 18:26 Ответить
Надо верить в нас/ Иван Петрович Сидоров вырос на понятиях Не верь, не бойся, не проси. Он не верит кодлану Коломойскому вообще -потому что такой же кодлан где то Бланка разрушил УНР, сотворил Голодомор и Гулаг. Он не верит слугам Коломойского в частности- Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно./ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба. Это пустая болтовня. Но тебе Иван Петрович Сидоров верит. И ты поведаешь как , конкретно и реально, заставить Путина уйти и Крыма.
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17.08.2021 19:39 Ответить
 
 